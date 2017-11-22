Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà

Chuyện mặc đồ giống nhau giờ đã trở nên quá quen thuộc trong showbiz Việt, vì vậy khán giả cũng có dịp đặt lên bàn cân để xét xem ai mặc đẹp hơn ai. Đều là những bộ đồ hàng hiệu nhưng không phải mỹ nhân nào mặc cũng đẹp. Đặc biệt, nếu họ vô tình mặc cùng lúc với Hồ Ngọc Hà thì chắc chắn sẽ bị nữ ca sĩ này làm lu mờ.

Dù sở hữu thân hình người mẫu chuẩn quốc tế, nhưng Hoàng Thùy vẫn bị Hồ Ngọc Hà “đè bẹp” khi mặc cùng một chiếc váy.

Chân váy xếp ly màu xanh với thiết kế dài và mỏng manh được Hoàng Thùy kết hợp với một chiếc áo cao cổ, khiến nhiều người nhận xét cô trông như một cây thông Noel. Ngược lại, Hồ Ngọc Hà lại mang đến một cảm giác mới, khi kết hợp chân váy này với áo hai dây, tạo cảm giác sang trọng và sexy hơn.

Trong một lần khác, Hồ Ngọc Hà cũng cho thấy đẳng cấp lựa chọn trang phục của mình, khi mang đến cảm giác mới mẻ cho kiểu trang phục vest cách điệu.

Lan Khuê

Cùng lựa chọn chiếc áo có đính ngọc trai đắt tiền, cả Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê đều có sự kết hợp hết sức ổn. Nhưng có thể thấy, "Nữ hoàng giải trí" tinh tế hơn khi lựa chọn chân váy voan xòe đầy nữ tính, tạo ra phong cách thanh lịch và sang trọng.

Minh Tú

Với chiếc quần xẻ tà cao và áo crop top, Hồ Ngọc Hà và Minh Tú đều khoe triệt để những ưu điểm cơ thể của mình. Trong khi Hồ Ngọc Hà đầy đẳng cấp khi chọn chiếc áo khoác bèo nhún, Minh Tú lại thể hiện vẻ sexy, cá tính với áo khoác khoét tay.

Quế Vân

Từng đụng hàng nguyên “cây” đồ hiệu và có cách kết hợp tương đối giống nhau, nhưng Quế Vân lại bị Hồ Ngọc Hà ăn đứt về khoản thần thái, khiến cho bộ đồ của cô trông sang chảnh hơn.

Phí Phương Anh

Là học trò của nữ ca sĩ trong chương trình The Face mùa đầu tiên, Phí Phương Anh cũng có lần đụng hàng với người thầy của mình. Trong chiếc váy đuôi cá lấp lánh tuyệt đẹp của nhà thiết kế Lý Quý Khánh, cả hai người đều thể hiện nét đẹp “một chín một mười”.

Huyền My

Với chiều cao nổi bật vì từng là người mẫu, Hồ Ngọc Hà “ăn đứt” Huyền My về khoản mặc đẹp trong bộ đầm dạ hội này.

Minh Hằng

Nếu xét về độ gợi cảm, Hồ Ngọc Hà có lẽ đã thể hiện tốt hơn Minh Hằng trong bộ trang phục đầy sexy này.