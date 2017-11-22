Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà

Hậu trường 22/11/2017 21:59

Rất nhiều sao nữ đã bị “lấn lướt” về khoản váy áo khi vô tình mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà.

Chuyện mặc đồ giống nhau giờ đã trở nên quá quen thuộc trong showbiz Việt, vì vậy khán giả cũng có dịp đặt lên bàn cân để xét xem ai mặc đẹp hơn ai. Đều là những bộ đồ hàng hiệu nhưng không phải mỹ nhân nào mặc cũng đẹp. Đặc biệt, nếu họ vô tình mặc cùng lúc với Hồ Ngọc Hà thì chắc chắn sẽ bị nữ ca sĩ này làm lu mờ.

Hoàng Thùy

Dù sở hữu thân hình người mẫu chuẩn quốc tế, nhưng Hoàng Thùy vẫn bị Hồ Ngọc Hà “đè bẹp” khi mặc cùng một chiếc váy. 

Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1

Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2
Hoàng Thùy dù sở hữu chiều cao khủng nhưng không đọ được với Hồ Ngọc Hà về khoản ăn mặc - Ảnh: Internet

Chân váy xếp ly màu xanh với thiết kế dài và mỏng manh được Hoàng Thùy kết hợp với một chiếc áo cao cổ, khiến nhiều người nhận xét cô trông như một cây thông Noel. Ngược lại, Hồ Ngọc Hà lại mang đến một cảm giác mới, khi kết hợp chân váy này với áo hai dây, tạo cảm giác sang trọng và sexy hơn.

Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3
Chắc chắn khi nhìn vào hình ảnh này, Hồ Ngọc Hà đã “ăn đứt” Hoàng Thùy trong cách phối trang phục - Ảnh: Internet

Trong một lần khác, Hồ Ngọc Hà cũng cho thấy đẳng cấp lựa chọn trang phục của mình, khi mang đến cảm giác mới mẻ cho kiểu trang phục vest cách điệu.

Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà - Ảnh 4
Hai cô nàng đều thể hiện nét cá tính, nhưng trông Hồ Ngọc Hà vẫn có phần nhỉnh hơn Hoàng Thùy - Ảnh: Internet

Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà - Ảnh 5
Hoàng Thùy có lẽ là sao nữ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà nhiều lần nhất, nhưng chưa lần nào giành được chiến thắng - Ảnh: Internet

Lan Khuê

Cùng lựa chọn chiếc áo có đính ngọc trai đắt tiền, cả Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê đều có sự kết hợp hết sức ổn. Nhưng có thể thấy, "Nữ hoàng giải trí" tinh tế hơn khi lựa chọn chân váy voan xòe đầy nữ tính, tạo ra phong cách thanh lịch và sang trọng.

Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà - Ảnh 6
Vẻ đẹp tinh tế của Hồ Ngọc Hà trong bộ trang phục nữ tính kết hợp với túi xách và phụ kiện hàng hiệu - Ảnh: Internet

Minh Tú

Với chiếc quần xẻ tà cao và áo crop top, Hồ Ngọc Hà và Minh Tú đều khoe triệt để những ưu điểm cơ thể của mình. Trong khi Hồ Ngọc Hà đầy đẳng cấp khi chọn chiếc áo khoác bèo nhún, Minh Tú lại thể hiện vẻ sexy, cá tính với áo khoác khoét tay.

Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà - Ảnh 7
Hồ Ngọc Hà và Minh Tú cũng có màn đụng hàng nhau “dữ dội” như thế này - Ảnh: Internet

Quế Vân

Từng đụng hàng nguyên “cây” đồ hiệu và có cách kết hợp tương đối giống nhau, nhưng Quế Vân lại bị Hồ Ngọc Hà ăn đứt về khoản thần thái, khiến cho bộ đồ của cô trông sang chảnh hơn.

Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà - Ảnh 8
Với sắc vóc của một người mẫu, Hồ Ngọc Hà “dìm” Quế Vân thấy rõ dù mặc trang phục giống hệt nhau - Ảnh: Internet

Phí Phương Anh

Là học trò của nữ ca sĩ trong chương trình The Face mùa đầu tiên, Phí Phương Anh cũng có lần đụng hàng với người thầy của mình. Trong chiếc váy đuôi cá lấp lánh tuyệt đẹp của nhà thiết kế Lý Quý Khánh, cả hai người đều thể hiện nét đẹp “một chín một mười”. 

Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà - Ảnh 9
Hai cô trò mỗi người một vẻ khi vô tình mặc váy giống nhau - Ảnh: Internet

Huyền My

Với chiều cao nổi bật vì từng là người mẫu, Hồ Ngọc Hà “ăn đứt” Huyền My về khoản mặc đẹp trong bộ đầm dạ hội này.

Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà - Ảnh 10
Không hiểu do góc chụp hay vì điều gì mà trông Huyền My thấp hơn hẳn trong bộ váy thướt tha này - Ảnh: Internet

Minh Hằng

Nếu xét về độ gợi cảm, Hồ Ngọc Hà có lẽ đã thể hiện tốt hơn Minh Hằng trong bộ trang phục đầy sexy này.

Nếu không muốn bị dìm thì những sao Việt này tốt nhất đừng mặc đồ đụng hàng với Hồ Ngọc Hà - Ảnh 11
Bộ trang phục quá đỗi sexy này được cả Hồ Ngọc Hà và Minh Hằng mặc, nhưng với vóc dáng của một người mẫu Hà Hồ có phần nhỉnh hơn đàn em của mình - Ảnh: Internet

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