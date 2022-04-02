Nathan Lee không có đại gia để dựa dẫm, cảm thấy 'rẻ tiền' khi dính vào scandal với ai đó

Hậu trường 02/04/2022 22:58

Sau thời gian dài không hoạt động âm nhạc, mới đây Nathan Lee vừa cho ra mắt sản phẩm đầu tay của mình, nam ca sĩ tiết lộ không muốn đánh bóng tên tuổi bởi những drama không đáng có.

Nathan Lee được biết đến là một nghệ sĩ hào nhoáng trong giới showbiz với lối sống sang chảnh bên cạnh những hàng hiệu đắt tiền và sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ. 

Nathan Lee không có đại gia để dựa dẫm, cảm thấy 'rẻ tiền' khi dính vào scandal với ai đó - Ảnh 1
 Nathan Lee không muốn đánh bóng tên tuổi bằng những chiêu trò PR - Ảnh: FBNV

Sau 6 năm khá im ắng, Nathan Lee vừa cho phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình 'Yêu thương quay về' do nhạc sĩ Khắc Việt sáng tác. Sau khi mua đứt bản hit từng giúp Cao Thái Sơn chạy show khắp trong và ngoài nước, thì bây giờ Nathan Lee làm MV cho ca khúc này luôn.

Nathan Lee không có đại gia để dựa dẫm, cảm thấy 'rẻ tiền' khi dính vào scandal với ai đó - Ảnh 2
 Nathan Lee không muốn đánh bóng tên tuổi bởi những dreama không đáng có- Ảnh: Internet

Tại họp báo ra mắt MV 'Yêu thương quay về', Nathan Lee khiến công chúng không khỏi trầm trồ khi xuất hiện với ngoại hình điển trai, lịch lãm, sau thời gian dài vắng bóng. Nam ca sĩ tiết lộ thêm, anh đã bỏ tiền túi để đầu tư cho sản phẩm đầu tay của mình, với lý do đặc biệt vì "không có đại gia để nương tựa".

Theo nhiều thông tin trước đó, Nathan Lee từng chia sẻ với Tổ Quốc, anh không quan tâm ca sĩ nào là người hát ca khúc này trước. Anh tôn trọng nhạc sĩ và không thích các tin đồn cho rằng anh lựa chọn hit cũ của Cao Thái Sơn vì 'chiêu trò'. "Nathan Lee nghĩ mình có đủ tài năng để tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng chứ không muốn dây vào ai để đánh bóng tên tuổi hay tạo sự chú ý. Nathan Lee cảm thấy 'rẻ tiền' khi dính vào scandal với ai đó", nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ.

Khi bị cuốn vào những drama, Nathan Lee cho biết chính anh không hề muốn và đã thực sự tổn thương khi bị lôi kéo vào những thị phi không đáng có. Hiện tại, Nathan Lee chỉ tập trung cho việc phát triển sự nghiệp, không muốn đánh bóng tên tuổi bằng những chiêu trò PR.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đụng hàng váy 'lưới đánh cá' với siêu mẫu Minh Triệu, ai sexy nóng bỏng hơn?

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đụng hàng váy 'lưới đánh cá' với siêu mẫu Minh Triệu, ai sexy nóng bỏng hơn?

Cuộc chiến khốc liệt với chiếc váy "đánh cá" của hai chân dài Lương Thuỳ Linh và Minh Triệu.

Xem thêm
Từ khóa:   Nathan Lee Cao Thái Sơn Nathan Lee cảm thấy rẻ tiền vì ai đó

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 48 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?