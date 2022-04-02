Nathan Lee không có đại gia để dựa dẫm, cảm thấy 'rẻ tiền' khi dính vào scandal với ai đó

Sau thời gian dài không hoạt động âm nhạc, mới đây Nathan Lee vừa cho ra mắt sản phẩm đầu tay của mình, nam ca sĩ tiết lộ không muốn đánh bóng tên tuổi bởi những drama không đáng có.

Nathan Lee được biết đến là một nghệ sĩ hào nhoáng trong giới showbiz với lối sống sang chảnh bên cạnh những hàng hiệu đắt tiền và sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ.

Nathan Lee không muốn đánh bóng tên tuổi bằng những chiêu trò PR - Ảnh: FBNV

Sau 6 năm khá im ắng, Nathan Lee vừa cho phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình 'Yêu thương quay về' do nhạc sĩ Khắc Việt sáng tác. Sau khi mua đứt bản hit từng giúp Cao Thái Sơn chạy show khắp trong và ngoài nước, thì bây giờ Nathan Lee làm MV cho ca khúc này luôn.

Nathan Lee không muốn đánh bóng tên tuổi bởi những dreama không đáng có- Ảnh: Internet

Tại họp báo ra mắt MV 'Yêu thương quay về', Nathan Lee khiến công chúng không khỏi trầm trồ khi xuất hiện với ngoại hình điển trai, lịch lãm, sau thời gian dài vắng bóng. Nam ca sĩ tiết lộ thêm, anh đã bỏ tiền túi để đầu tư cho sản phẩm đầu tay của mình, với lý do đặc biệt vì "không có đại gia để nương tựa".

Theo nhiều thông tin trước đó, Nathan Lee từng chia sẻ với Tổ Quốc, anh không quan tâm ca sĩ nào là người hát ca khúc này trước. Anh tôn trọng nhạc sĩ và không thích các tin đồn cho rằng anh lựa chọn hit cũ của Cao Thái Sơn vì 'chiêu trò'. "Nathan Lee nghĩ mình có đủ tài năng để tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng chứ không muốn dây vào ai để đánh bóng tên tuổi hay tạo sự chú ý. Nathan Lee cảm thấy 'rẻ tiền' khi dính vào scandal với ai đó", nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ.

Khi bị cuốn vào những drama, Nathan Lee cho biết chính anh không hề muốn và đã thực sự tổn thương khi bị lôi kéo vào những thị phi không đáng có. Hiện tại, Nathan Lee chỉ tập trung cho việc phát triển sự nghiệp, không muốn đánh bóng tên tuổi bằng những chiêu trò PR.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nathan-lee-khong-co-dai-gia-de-dua-dam-cam-thay-re-tien-khi-dinh-vao-scandal-voi-ai-do-459745.html