Nam Thư một lần nói rõ khi bị chỉ trích thái độ, cố tình chèn ép bà xã Mạc Văn Khoa trên thảm đỏ

Hành động trên thảm đỏ của Nam Thư khiến cô bị về nhiều chỉ trích từ cộng động mạng đến mức Nam Thư liên tục đăng tải loạt story Facebook bày tỏ bức xúc về vụ lùm xùm này.

Mới đây, tại thảm đỏ buổi ra mắt phim, Nam Thư bất ngờ vướng phải tin đồn cố tình "chèn ép", tỏ thái độ khó chịu với Thảo Vy - vợ của nam diễn viên Mạc Văn Khoa khi chụp hình chung. Mọi việc bắt nguồn khi Thảo Vy đang tạo dáng trên thảm đỏ, Nam Thư bỗng kéo một nhân vật khác vào để chụp cùng. Mới đây, tại thảm đỏ buổi ra mắt phim, Nam Thư bất ngờ vướng phải tin đồn cố tình "chèn ép", tỏ thái độ khó chịu với Thảo Vy - vợ của nam diễn viên Mạc Văn Khoa khi chụp hình chung Khi nhìn thấy Nam Thư, bà xã Mạc Văn Khoa đã nán lại để chụp chung với đàn chị. Sau vài giây tạo dáng, Nam Thư có hành động được cho đẩy Thảo Vy ra khỏi thảm đỏ để chụp riêng với các khách mời của mình. Lập tức, vợ Mạc Văn Khoa đã đứng sang một bên để ống kính bắt trọn khoảnh khắc của Nam Thư. Dẫu thế, Nam Thư được cho là có thái độ nhíu mày, nhăn mặt như không hài lòng điều gì đó.

Nam Thư có hành động được cho đẩy Thảo Vy ra khỏi thảm đỏ để chụp riêng với các khách mời của mình. Lập tức, vợ Mạc Văn Khoa đã đứng sang một bên để ống kính bắt trọn khoảnh khắc của Nam Thư Chính hành động này của Nam Thư khiến cô bị về nhiều chỉ trích từ cộng động mạng đến mức tối ngày 25/12, Nam Thư liên tục đăng tải loạt story Facebook bày tỏ bức xúc về vụ lùm xùm này. Theo đó, Nam Thư chụp màn hình tin nhắn của một người lạ dùng lời lẽ nặng nề và thóa mạ cô vì cho rằng nữ diễn viên chèn ép vợ của Mạc Văn Khoa. Đáp trả lại, Nam Thư khuyên vị khán giả hãy tỉnh táo lên, đừng để bị dắt mũi. Nữ diễn viên còn gửi kèm ảnh chụp màn hình đoạn chat vui vẻ giữa mình với vợ của Mạc Văn Khoa như động thái chứng minh mối quan hệ của 2 người vẫn tốt đẹp, không có chuyện chèn ép.

Chính hành động này của Nam Thư khiến cô bị về nhiều chỉ trích từ cộng động mạng đến mức tối ngày 25/12, Nam Thư liên tục đăng tải loạt story Facebook bày tỏ bức xúc về vụ lùm xùm này Nam Thư chia sẻ về: “Mọi thứ đi quá xa rồi khi các bạn không tỉnh táo để các tin nhảm nhí, cắt ghép với mục đích câu view, câu like. Tình cảm chị em thắm thiết lắm, người nhà chung tôi không vấn đề gì, vậy tại sao người ngoài đi tức giùm vậy. Đừng để ai dắt mũi mình nữa mà, tỉnh táo lên”. Cũng tại thảm đỏ buổi họp báo này, Nam Thư nhận không ít khán giả chê bai kém duyên, cho mình là "trung tâm vũ trụ" khi la lớn tiếng, át hết tất cả âm thanh trong lúc diễn viên Quang Tuấn đang trả lời phỏng vấn. ữ diễn viên còn gửi kèm ảnh chụp màn hình đoạn chat vui vẻ giữa mình với vợ của Mạc Văn Khoa như động thái chứng minh mối quan hệ của 2 người vẫn tốt đẹp, không có chuyện chèn ép Nam diễn viên Quang Tuấn đã rất cố gắng để trả lời to rõ, mạch lạc với truyền thông nhưng không thành công. Một số khán giả đoán rằng nam chính Quỷ Cẩu cũng nhận ra giọng nói quá lớn của Nam Thư gần đó nhưng vẫn bình tĩnh, chuyên nghiệp. Ngay sau đó, Nam Thư cũng đến kế bên 2 vợ chồng Quang Tuấn, chỉ tay ra backdrop đằng sau và hỏi vì sao 2 người không chụp hình chỗ đó. Nam Thư nhận không ít khán giả chê bai kém duyên, cho mình là "trung tâm vũ trụ" khi la lớn tiếng, át hết tất cả âm thanh trong lúc diễn viên Quang Tuấn đang trả lời phỏng vấn Trong thời gian qua, nữ diễn viên cũng dính nhiều tranh cãi trái chiều về việc có hành động thân thiết với bạn diễn nam đã có vợ. Việc liên tiếp vướng tin đồn không hay khiến danh tiếng, sự uy tín của Nam Thư bị ảnh hưởng ít nhiều trong mắt khán giả.

Trường Giang bối rối khi Nam Thư bất ngờ bật khóc tiết lộ thất vọng, trách móc đàn anh vô tâm với mình Nam Thư không kìm được sự xúc động khi nhắc về Trường Giang. Nữ diễn viên cho rằng đàn anh không còn quan tâm mình như trước đây.

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