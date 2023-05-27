Thái độ của bà xã Quách Ngọc Tuyên đối với Nam Thư như thế nào sau ồn ào thân mật, ôm ấp tình cũ?

Hậu trường 27/05/2023 09:17

Đứng trước loạt chỉ trích của khán giả, Nam Thư đã lên tiếng rằng đã xin phép các đồng nghiệp trước khi có những hành động đó.

Ngày 20/5 vừa qua, Nam Thư vui mừng tổ chức buổi công bố mở học viện đào tạo diễn viên nhí sau nhiều năm ấp ủ. Loạt sao Việt thân thiết cũng có mặt tại sự kiện để chúc mừng cho Nam Thư bắt đầu hành trình, vai trò mới.

Chuyện không có gì đáng nói, nếu tại sự kiện Nam Thư không có hành động quá trớn như ôm ấm và cử chỉ thân mật với một số đồng nghiệp nam, đặc biệt phải kể đến hành động dành cho tình cũ Quách Ngọc Tuyên khiến khán giả nóng mặt. Phần lớn chỉ trích đều cho rằng hành động của Nam Thư không phù hợp với các đồng nghiệp nam đã có gia đình.

Thái độ của bà xã Quách Ngọc Tuyên đối với Nam Thư như thế nào sau ồn ào thân mật, ôm ấp tình cũ? - Ảnh 1
Thái độ của bà xã Quách Ngọc Tuyên đối với Nam Thư như thế nào sau ồn ào thân mật, ôm ấp tình cũ? - Ảnh 2
Nam Thư bị chỉ trích khi có hành động thái quá đối với tình cũ Quách Ngọc Tuyên

Đứng trước loạt chỉ trích của khán giả, Nam Thư đã lên tiếng rằng đã xin phép các đồng nghiệp trước khi có những hành động đó. Nam Thư nói thêm: "Tại Thư thích ôm và được ôm những người Thư thương, Thư quý". Tuy nhiên, lời giải thích cũng không xoa dịu được làn sóng bức xúc của cư dân mạng.

Mới đây nhất, Nam Thư cũng góp mặt chúc mừng buổi họp báo ra mắt web-drama Vi Cá tiền truyện: Cá con vượt biển lớn của Quách Ngọc Tuyên. Khán giả vô cùng tò mò thái độ của vợ nam diễn viên dành cho Nam Thư sau ồn ào bị chỉ trích có hành động thân mật với đồng nghiệp.

Thái độ của bà xã Quách Ngọc Tuyên đối với Nam Thư như thế nào sau ồn ào thân mật, ôm ấp tình cũ? - Ảnh 3
Thái độ của bà xã Quách Ngọc Tuyên đối với Nam Thư như thế nào sau ồn ào thân mật, ôm ấp tình cũ? - Ảnh 4
Khán giả vô cùng tò mò thái độ của vợ nam diễn viên dành cho Nam Thư sau ồn ào bị chỉ trích có hành động thân mật với đồng nghiệp 

Trong khung ảnh chụp chung Nam Thư chụp cùng vợ chồng Quách Ngọc Tuyên đã thu hút nhiều sự chú ý bởi cả 3 đều tỏ ra vui vẻ, thân thiết với nhau. Hành động đẹp của vợ chồng diễn viên Quách Ngọc Tuyên và Nam Thư đã khiến dân mạng dành vô số lời khen, ngưỡng mộ cách hành xử văn minh của cả ba.

Thái độ của bà xã Quách Ngọc Tuyên đối với Nam Thư như thế nào sau ồn ào thân mật, ôm ấp tình cũ? - Ảnh 5
Có thể thấy cả 2 rất vui vẻ trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra

Trước đó, Quách Ngọc Tuyên và Nam Thư từng có 6 năm hẹn hò khi anh đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, còn Nam Thư đang là sinh viên năm nhất. Sau chia tay, cặp đôi vẫn coi nhau như bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. 

Thái độ của bà xã Quách Ngọc Tuyên đối với Nam Thư như thế nào sau ồn ào thân mật, ôm ấp tình cũ? - Ảnh 6
Hành động đẹp của vợ Quách Ngọc Tuyên đối với Nam Thư đã khiến dân mạng dành vô số lời khen

Nam diễn viên 8X từng cho hay, bà xã anh không ghen với Nam Thư vì cả hai đã quen biết nhau từ trước. Bên cạnh đó, Nam Thư cũng không ngần ngại chia sẻ về Quách Ngọc Tuyên khi cho biết cả 2 thường xuyên tư vấn và giúp đỡ nhau trong hành trình làm nghề. 

 

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"Nếu phần 2 vẫn được khán giả thương đón nhận thì tôi và anh em ê-kíp sẽ làm "Vi Cá" điện ảnh. Tham vọng này tôi đã có từ vài năm trước khi Vi Cá được mọi người đón nhận", Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.

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