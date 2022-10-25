Diễn viên Nam Thư nghẹn ngào thông báo tin tang sự, nhiều sao Việt đồng loạt chia buồn

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Nam Thư đã bất ngờ thay đổi hình ảnh đại diện sang màu đen thay cho lời thông báo tang sự của gia đình. Nữ diễn viên đau lòng chia sẻ: "Nội đợi con nha. Con đang về với Nội. Nội ơi!". Bài đăng của cô Nam Thư nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng, nhiều khán giả không khỏi xót xa.

Nam Thư nghẹn ngào thông báo tin bà nội vừa qua đời - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, Nam Thư cũng đã đăng tải hình ảnh lúc bà nội của mình còn sống. Bức ảnh này đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Từ đó cũng có thể thấy Nam Thư và bà nội mình từng rất thân thiết và bà nội dường như cũng là động lực để cô luôn luôn cố gắng trong cuộc sống.

Cô viết: "Lần cuối con gặp Nội, Nội dặn ăn nhiều hơn chút."