Diễn viên Nam Thư nghẹn ngào thông báo tin tang sự, nhiều sao Việt đồng loạt chia buồn

Hậu trường 25/10/2022 10:08

Trên trang cá nhân, diễn viên Nam Thư đã chia sẻ thông tin bà nội vừa quà đời, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Nam Thư đã bất ngờ thay đổi hình ảnh đại diện sang màu đen thay cho lời thông báo tang sự của gia đình. Nữ diễn viên đau lòng chia sẻ: "Nội đợi con nha. Con đang về với Nội. Nội ơi!". Bài đăng của cô Nam Thư nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng, nhiều khán giả không khỏi xót xa.

 

Diễn viên Nam Thư nghẹn ngào thông báo tin tang sự, nhiều sao Việt đồng loạt chia buồn - Ảnh 1
Nam Thư nghẹn ngào thông báo tin bà nội vừa qua đời - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, Nam Thư cũng đã đăng tải hình ảnh lúc bà nội của mình còn sống. Bức ảnh này đã khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Từ đó cũng có thể thấy Nam Thư và bà nội mình từng rất thân thiết và bà nội dường như cũng là động lực để cô luôn luôn cố gắng trong cuộc sống.

Cô viết: "Lần cuối con gặp Nội, Nội dặn ăn nhiều hơn chút."

Diễn viên Nam Thư nghẹn ngào thông báo tin tang sự, nhiều sao Việt đồng loạt chia buồn - Ảnh 2

Diễn viên Nam Thư nghẹn ngào thông báo tin tang sự, nhiều sao Việt đồng loạt chia buồn - Ảnh 3
Nam Thư đăng tải hình ảnh cũ của mình và bà nội khiến dân mạng không khỏi xót xa - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, đông đảo anh chị em nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp của Nam Thư cũng đã gửi lời chia buồn đến nữ diễn viên và gia đình.

Diễn viên Nam Thư nghẹn ngào thông báo tin tang sự, nhiều sao Việt đồng loạt chia buồn - Ảnh 4

Diễn viên Nam Thư nghẹn ngào thông báo tin tang sự, nhiều sao Việt đồng loạt chia buồn - Ảnh 5
Nhiều sao Việt đồng loại gửi lời chia buồn đến Nam Thư và gia đình cô - Ảnh: FBNV 

Trước đó, Nam Thư cũng từng chia sẻ về lý do mình chưa lập gia đình là vì lo cho ba mẹ cũng như bà nội. Là người nổi tiếng nhưng về đời tư cô hạn chế chia sẻ trước công chúng. Nam Thư được khán giả nhận xét ngày càng thăng hạng về cả diễn xuất lẫn nhan sắc. Nam Thư tham gia vào showbiz với vai trò là một diễn viên kịch, diễn viên hài, diễn viên điện ảnh. 

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Từ khóa:   Nam Thư diễn viên Nam Thư sao Việt

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