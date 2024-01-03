Nam Thư lên tiếng giải thích về cử chỉ thân mật 'quá đà' với bạn diễn nam đã có vợ

Thậm chí, cư dân mạng còn gọi tên Linh Phi - bà xã Quang Tuấn vì cho rằng nam diễn viên không nghĩ đến cảm xúc của vợ khi chụp ảnh thân mật với Nam Thư. Netizen đưa ra quan điểm rằng dù có quan hệ thân thiết nhưng khi chia sẻ ảnh lên MXH cần có sự chọn lọc để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có và ảnh hưởng đến cuộc sống.

Thời gian gần đây, diễn viên Nam Thư vướng nhiều ồn ào khi được cho là có hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nam đã có gia đình. Đặc biệt, trước đó, nữ diễn viên còn từng bị chỉ trích dữ dội vì đăng ảnh ôm sát rạt diễn viên Quang Tuấn. Ngay sau khi gây tranh cãi lớn, dù đã xóa bài đăng này nhưng hành động của Nam Thư vẫn gây bức xúc và bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội.

Thậm chí, cư dân mạng còn gọi tên Linh Phi - bà xã Quang Tuấn vì cho rằng nam diễn viên không nghĩ đến cảm xúc của vợ khi chụp ảnh thân mật với Nam Thư

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Nam Thư thẳng thắn nhắc đến ồn ào trên và gửi lời xin lỗi tới khán giả. Cô giải thích: “Tôi và anh Quang Tuấn như ruột thịt, học chung trường, cùng gốc miền Trung. Anh Tuấn trông y hệt em trai Nam Thư vậy, mặt rất hiền, chân chất, thật thà, trông tội tội mà hay xàm. Sau ồn ào đó, anh Tuấn cũng trả lời phỏng vấn là về góc nhìn xã hội thì sai. Anh ấy có vợ rồi nên giỡn như vậy hơi quá đáng. Vui thôi nhưng anh em tôi vui quá! Tất nhiên, tôi cũng biết vậy để rút kinh nghiệm".

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Nam Thư thẳng thắn nhắc đến ồn ào trên và gửi lời xin lỗi tới khán giả

Cô khẳng định, không chỉ đối xử như vậy với riêng Quang Tuấn mà còn cư xử thoải mái với các nam diễn viên khác. Cô chia sẻ: "Trong Thư có nam nên mới gọi là Nam Thư. Khi đóng chung với các bạn diễn nam, tôi luôn cư xử như hai người đàn ông với nhau. Ví dụ, đóng cùng Pom (Trần Quốc Minh An), anh ấy kêu tôi bằng chị dù hơn tuổi. Đóng chung với Hà Hiền, Nguyễn Anh Tú... mọi người cũng vậy. Tôi cư xử với đồng nghiệp hơi thoải mái. Tất nhiên, sau này bản thân cũng rút kinh nghiệm. Xin lỗi tất cả khán giả đã khó chịu vì bức hình. Thứ hai, xin lỗi các chị vì đã ghen dùm, em xin rút kinh nghiệm!".