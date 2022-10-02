Nam sinh Thái Bình - Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Lật ngược trế trận ở câu hỏi cuối cùng, Đặng Lê Nguyên Vũ giành chức vô địch Olympia với 205 điểm.

Xuất sắc vượt qua các phần thi, nam sinh Đặng Lê Nguyên Vũ, trường THPT Bắc Duyên Hải - Thái Bình đã đạt được 175 điểm, trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Để có vòng nguyệt quế vinh quang trước ba nhà leo núi khác là Vũ Bùi Đình Tùng (Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Bùi Anh Đức (Trường THPT Chuyên Sơn La), Vũ Nguyên Sơn, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nam sinh Thái Bình bứt phá vươn lên dẫn đầu ở các vòng thi. Ở phần thi Khởi động, nam sinh giành được 70 điểm. Ở phần Vượt chướng ngại vật, dù không trả lời được từ khoá cần tìm nhưng Nguyên Vũ vẫn dẫn đầu với 105 điểm. Phong độ xuất sắc tiếp tục thể hiện ở phần thi tiếp theo - Tăng tốc.

Về đích, Nguyên Vũ chọn gói 3 câu với tổng 60 điểm. Câu hỏi đầu nam sinh gốc Thái Bình trả lời chính xác. Ở câu hỏi thứ 2, Nguyên Vũ dùng ngôi sao hy vọng nhưng chưa trả lời chính xác. Đến câu hỏi cuối cùng, thí sinh tiếp tục đưa ra đáp án chưa chính xác. Kết thúc vòng thi Về đích nam sinh có 175 điểm. Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - Ảnh: VTC News Trong số bốn nhà leo núi tranh tài trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22 tổ chức sáng 2-10, chỉ có thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ (Trường THPT Bắc Duyên Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) không phải là học sinh trường chuyên.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thế mạnh của Vũ là Toán và tiếng Anh cùng với khả năng đọc và tư duy rất nhanh nên còn được biết đến với biệt danh "vua tốc độ" trong hành trình chinh phục Olympia của mình. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến - chủ nhiệm lớp 12A2 Trường THPT Bắc Duyên Hà, cho biết bản thân không bất ngờ với thành tích mà Vũ đạt được bởi em là một học sinh có trí nhớ rất tốt, học đều tất cả các môn. Ở lớp, Vũ là học sinh ngoan và là một lớp trưởng luôn gương mẫu. Lật ngược trế trận ở câu hỏi cuối cùng, Đặng Lê Nguyên Vũ giành chức vô địch Olympia với 205 điểm - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, nam sinh Thái Bình sinh ra trong gia đình có bố là bộ đội, mẹ làm cán bộ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội nên phong thái cùng tính cách của người bố ảnh hưởng rất nhiều đến Vũ với sự quyết đoán, ý thức tự giác. Bản thân Vũ là học sinh giỏi nhiều năm liền và từng thi học sinh giỏi Toán, giành huy chương vàng Olympic tiếng Anh năm 2016. Ngoài khả năng tư duy nhanh ở những môn tự nhiên, lượng kiến thức hiểu biết về xã hội của Vũ cũng rất rộng.

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