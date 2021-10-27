Nam diễn viên từng bị tố giả mù, dàn dựng cùng ông Võ Hoàng Yên buồn tủi khi bị vu khống: Nó là sự sỉ nhục nghệ sĩ rất lớn

Hậu trường 27/10/2021 17:12

"Không hiểu sao, họ cắt một đoạn ngắn trong phim ra, rồi vu khống tôi tham gia clip dàn dựng chữa bệnh với ông Võ Hoàng Yên, giả mù lừa khán giả" – diễn viên Bùi Công Danh nói.

Sau thời gian yên ắng trước ồn ào liên quan đến ông Võ Hoàng Yên, diễn viên Bùi Công Danh đã tái xuất trở lại qua chuỗi phim sitcom. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, trong hậu trường phim, Bùi Công Danh tâm sự đôi lời về bản thân mình với khán giả.

 

Tôi vào nghề từ rất sớm và theo đuổi nghệ thuật từ năm 7 tuổi nhưng mãi không được nổi tiếng nên nhiều khi cảm thấy rất nản. Rất may, sau bao nhiêu cố gắng, tôi đã được đền đáp bằng giải thưởng lớn là quán quân chương trình Sao nối ngôi 2021.

Liên quan đến đoạn clip quay cùng ông Võ Hoàng Yên, tôi có giải thích trên trang cá nhân, thực chất đây là phân cảnh trong dự án phim Nhân quả cuộc đời phần 3, được quay cách đây đã 3 năm. Tôi được đạo diễn mời tham gia với tư cách là một diễn viên. Không hiểu sao, họ cắt một đoạn ngắn trong phim ra, rồi vu khống tôi tham gia clip dàn dựng chữa bệnh với ông Võ Hoàng Yên, giả mù lừa khán giả.

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Bùi Công Danh trong clip quay cùng ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Cắt từ clip

Sau những lùm xùm vô cớ và khó hiểu đó, tôi áp lực và buồn tủi tới mức từng có ý định ngừng thi. Tôi nhận phải rất nhiều lời chửi rủa trên mạng xã hội như Facebook, YouTube. Thậm chí, số điện thoại của tôi cũng bị tung lên mạng và liên tục nhận phải những cuộc gọi hăm dọa, tra tấn tinh thần. Điều này khiến cuộc sống gia đình tôi bị xáo trộn. Lúc nào tôi cũng trong trạng thái hoang mang, lo sợ, không biết điều gì sẽ đến với mình vào ngày hôm sau.

Hơn 4 tháng sau lùm xùm, tôi vẫn phải đối diện những áp lực từ phía antifan. Nhiều sản phẩm, clip của tôi trên các trang xã hội vẫn bị nhiều tài khoản cố tình vào công kích, chỉ trích. Những câu nói của họ chạm vào tự ái, đánh đồng giới nghệ sĩ chúng tôi. Nó là một sự sỉ nhục người nghệ sĩ rất lớn.

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Bùi Công Danh đạt giải quán quân trong chương trình Sao nối ngôi 2021 - Ảnh: VnExpress

Việc bị antifan công kích liên tục khiến tôi ám ảnh tâm lý. Không chỉ vậy, vì dịch bệnh nên những dự án phim tôi tham gia từ đầu tháng 6 liên tục trì hoãn và hủy, khiến tôi càng áp lực. Nhiều tháng qua, tôi chỉ ở nhà phụ vợ chăm con mới sinh rồi kiêm thêm công việc lồng tiếng. Cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn.

Các đồng nghiệp của tôi đang tận dụng những trang mạng xã hội để livestream kiếm thêm thu nhập, nhưng tôi phải trông con nhỏ nên không thực hiện được. Tôi hối tiếc vì sau khi đoạt giải thưởng lớn trong cuộc đời lại trùng ngay thời điểm dịch bệnh. Tôi hi vọng thời gian tới sẽ nhận được nhiều lời mời và cơ hội hơn. 

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