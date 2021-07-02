Cách đây không lâu, trong một bình luận trên MXH, một bình luận được cho là của nữ diễn viên Hồng Ánh đã nhắc tới clip một sao nam được ông Yên chữa mù. Tuy nhiên, tài khoản này cho hay, bản thân cảm thấy phẫn nộ vì nam diễn viên trong clip giả mù, toàn bộ video có sự dàn dựng.

Từ sau khi vụ việc nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh không tuân theo khoa học, CĐM đã không khỏi xôn xao trước khả năng thực sự của vị "lương y" này. Đáng nói, không ít sao Việt cũng từng có liên quan, thậm chí thăm khám tại đây như Nhật Kim Anh, Hoài Linh, Phan Đinh Tùng càng làm cho dư luận bàn tán không ngừng.

Trước bão dư luận, Bùi Công Danh từng nhiều lần lên tiếng đính chính và giải thích clip trên cắt từ bộ phim tài liệu có sự tham gia của anh cùng ông Võ Hoàng Yên đóng vài năm trước chứ không phải cố ý dàn dựng để lừa dối công chúng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không nghe, tiếp tục mỉa mai nam diễn viên và công kích gia đình anh khiến Bùi Công Danh phải hủy kết bạn, tránh tương tác với người thân, bạn bè thân thiết để tánh thị phi đến với những người thân yêu.

Ngay lập tức danh tính của nam diễn viên được CĐM truy lùng và xác định là Bùi Công Danh . Phẫn nộ vì cho rằng người nổi tiếng lại hợp tác giả vờ mù lòa để "tiếp tay" cho ông Yên, cư dân mạng đã liên tục chỉ trích, ném đá nam diễn viên trong thời gian dài.

Mới đây, sau khi giành giải quán quân trong một cuộc thi có nghệ sĩ Hồng Vân làm giám khảo, anh đã có những chia sẻ trực tiếp về ồn ào này với báo chí. Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nam diễn viên trần tình, đoạn clip chữa mù xuất hiện cùng ông Võ Hoàng Yên đã được quay từ cách đây 3 năm, khi đó, ông Yên còn chưa dính bất cứ lùm xùm nào như hiện tại.

Hình ảnh poster phim - Ảnh: Internet

Anh cho hay, tại thời điểm đó đang tham gia một vai trong phim "Nhân quả cuộc đời" phần 3, trùng hợp là ông Võ Hoàng Yên cũng được mời góp mặt với một vai nhỏ. Còn đoạn clip lan truyền trên MXH là sản phẩm được cắt ra từ một phân cảnh trong phim.

Sau sự việc của ông Yên, Bùi Công Danh chia sẻ: "Một bộ phim, một thông điệp gửi gắm đến khán giả lại vướng vào những lùm xùm không hay thì riêng tôi và ê-kíp đều thấy buồn, chạnh lòng. Ý tôi không phải nói nhân quả cuộc đời không chỉn chu. Vì mọi người làm rất tâm huyết từ khâu kịch bản đến sản xuất, nhưng vô tình mắc phải thị phi là điều không hề muốn. Đôi khi trong cuộc sống có nhiều điều không ngờ ập tới. Chỉ hi vọng khó khăn đi qua và đối với tôi, khi nhận bất cứ một vai diễn hay một tác phẩm nào cũng đặt chữ tâm lên hàng đầu vì mình làm còn có Tổ chứng. Tôi không muốn dùng chiêu trò hay tự tạo scandal để khán giả biết tới".

Hiện tại vụ việc của ông Võ Hoàng Yên và khả năng chữa bệnh thực sự của ông vẫn đang là vấn đề được dư luận đổ dồn sự quan tâm, chú ý.