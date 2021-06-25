Cách đây ít giờ, ca sĩ Nguyên Vũ đã có bài đăng trên trang cá nhân nêu rõ quan điểm và thẳng thắn chỉ trích, phản đối Võ Hoàng Yên.

Trong suốt hơn 3 tháng trở lại đây, vụ việc của ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng vẫn là tâm điểm gây bàn tán dữ dội. Dư luận đứng ngồi không yên khi hàng loạt những clip vị "thần y" này "trổ tài" chữ bệnh câm điếc cho nhiều người, đặc biệt là trẻ em được phát tán trên MXH. Đáng nói là phương thức mà người này sử dụng là những cái "bộp tai", "kéo lưỡi", "vỗ vai" mà không dùng đến bất kỳ máy móc, thiết bị y tế nào. Chính điều này đã gây hoang mang dư luận về khả năng thực sự của Võ Hoàng Yên.

Cụ thể, sau khi xem đoạn clip ghi lại cảnh vị "thần y" này đang chữ bệnh cho 1 bé gái, Nguyên Vũ đã tự mình kiểm chứng bằng cách tự vỗ vào 2 bên tai của mình. Chỉ sau 1 lần thử nghiệm, Nguyên Vũ đã cảm thấy hốt hoảng, anh chia sẻ: "Vũ cũng đã thử vỗ 2 cái vào 2 bên tai mình để thử cảm giác mà đứa trẻ chịu đựng xem ra sao. Kết quả tai thì lùng bùng (chắc có lẽ do tai mình không điếc nên vậy) và đầu thì choáng váng phải nằm xuống giường nghỉ khoảng 10 phút mới hết nhức.

Chứng kiến nhiều clip ông Yên chữa bệnh cho người câm điếc, đặc biệt là trẻ em, nam ca sĩ không nén nổi xót xa, anh cho biết bản thân khi xem những cảnh như vậy cũng cảm thấy xé ruột, xe gan.

Cuối bài viết, nam ca sĩ bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra vụ việc. Anh cho biết, bản thân đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều trước khi lên tiếng về vấn đề này.

Bài viết của Nguyên Vũ sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm rất lớn. Vì từ khi ồn ào này nổ ra, nam ca sĩ là nghệ sĩ đầu tiên lên tiếng phản đối và chỉ trích hành động của ông Võ Hoàng Yên.

Nhiều người cảm ơn vì nam ca sĩ dám lên tiếng - Ảnh chụp màn hình

Không ít cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc và xót xa đến mức không dám xem hết video - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, trong 1 phóng sự trên truyền hình quốc gia, vụ việc của ông Võ Hoàng Yên cũng đã được đề cập. Cụ thể, ngày 23/6, VTV4 đã đăng tải phóng sự có tên “Vạch trần ‘thần y’ Võ Hoàng Yên” trên Youtube. Trong đó đề cập đến chuyện người đàn ông này thời gian qua tự xưng danh thần y, đi chữa bệnh câm điếc, bại liệt bẩm sinh khắp nơi. Phóng sự cũng khẳng định có nhiều trường hợp vì tin vào lời đồn thổi thần thánh mà "tiền mất tật mang" vì vị "lương y" này.

Hiện tại vụ việc của ông Võ Hoàng Yên vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm, chú ý của CĐM.