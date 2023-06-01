Mỹ Tâm - Mai Tài Phến bị 'team qua đường' soi trúng 'vật chứng' đang hẹn hò, lần này khó chối cãi?

Hậu trường 01/06/2023 16:05

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn là vấn đề quan tâm của người hâm mộ.

Mới đây nhất, khắp các diễn đàn mạng xã hội, dân tình lại tiếp tục nổ ra cuộc bàn luận xoay quanh mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến. Được biết, nguyên nhân bắt nguồn từ khoảnh khắc cặp đôi cùng diện chung một thiết kế vòng tay. Chính chi tiết này lần nữa khiến người hâm mộ tin rằng cả hai không chỉ đơn thuần là bạn bè.

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến bị 'team qua đường' soi trúng 'vật chứng' đang hẹn hò, lần này khó chối cãi? - Ảnh 1
 Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được cho là cùng diện chung một thiết kế vòng tay.

Trước đó, cả hai liên tục công khai sánh đôi trong những sự kiện quan trọng của nhau. Gần đây nhất là Mỹ Tâm xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật thân mật của "người yêu tin đồn". Còn Mai Tài Phến cũng không ngần ngại góp mặt trong sự kiện ra mắt phim mới của Mỹ Tâm. 

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến bị 'team qua đường' soi trúng 'vật chứng' đang hẹn hò, lần này khó chối cãi? - Ảnh 2
Cặp đôi liên tục công khai xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của nhau

Mỹ Tâm từng cho biết bản thân bị thu hút và yêu thích bởi sự hiền lành, chu đáo và hiểu chuyện của Mai Tài Phến. Song, mối quan hệ của cả hai ở thực tế vẫn còn là một dấu hỏi bỏ ngỏ chưa có lời giải đáp cụ thể. Do vậy, dân tình vẫn tích cực "đẩy thuyền" và mong ngóng ngày cặp đôi chính thức công khai hẹn hò.

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến bị 'team qua đường' soi trúng 'vật chứng' đang hẹn hò, lần này khó chối cãi? - Ảnh 3
Mỹ Tâm và Mai Tài Phến kín tiếng sau 4 năm bên nhau nhưng cặp đôi vẫn bị khán giả truy tìm bằng chứng.

Sau thành công của MV "Đừng hỏi em" ra mắt năm 2017, mối quan hệ của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến trở nên khăng khít. Cặp đôi không ít lần khiến khán giả "đứng ngồi không yên" khi để lộ nhiều chi tiết trùng hợp và độ ăn ý. 

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến bị 'team qua đường' soi trúng 'vật chứng' đang hẹn hò, lần này khó chối cãi? - Ảnh 4
Cặp đôi bị người hâm mộ bắt gặp có kỳ nghỉ chung cùng nhau.

Đáng chú ý, cuối tháng 6/2020, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến còn bị "team qua đường" phát hiện ngồi cạnh nhau cực tình tứ trong buổi đi ăn cùng gia đình Mỹ Tâm. Không chỉ vậy, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến còn nhiều lần để lộ những khoảnh khắc tình cảm "rõ mồn một".

Cặp đôi không ít lần bị bắt gặp diện đồ đôi, từ áo quần đến nón cặp. Điều này càng khiến người hâm mộ tin rằng cả hai là một cặp của làng giải trí Vbiz.

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến bị 'team qua đường' soi trúng 'vật chứng' đang hẹn hò, lần này khó chối cãi? - Ảnh 5
Mai Tài Phến bên gia đình Mỹ Tâm.
Mỹ Tâm - Mai Tài Phến bị 'team qua đường' soi trúng 'vật chứng' đang hẹn hò, lần này khó chối cãi? - Ảnh 6
Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp đi cùng nhau.
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