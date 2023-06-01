Mỹ Tâm - Mai Tài Phến bị 'team qua đường' soi trúng 'vật chứng' đang hẹn hò, lần này khó chối cãi?

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn là vấn đề quan tâm của người hâm mộ.
- Mỹ Tâm 'xả láng' trong sinh nhật của 'tình tin đồn' Mai Tài Phến, không ngại làm việc này với nam thần màn ảnh
- Những điều ít ai biết về mẹ của Mỹ Tâm: Từng là hoa khôi đất Quảng, nữ ca sĩ chịu ảnh hưởng tính cách từ mẹ, luôn 'khắc cốt ghi tâm' một điều mẹ dạy
Mới đây nhất, khắp các diễn đàn mạng xã hội, dân tình lại tiếp tục nổ ra cuộc bàn luận xoay quanh mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến. Được biết, nguyên nhân bắt nguồn từ khoảnh khắc cặp đôi cùng diện chung một thiết kế vòng tay. Chính chi tiết này lần nữa khiến người hâm mộ tin rằng cả hai không chỉ đơn thuần là bạn bè.
Trước đó, cả hai liên tục công khai sánh đôi trong những sự kiện quan trọng của nhau. Gần đây nhất là Mỹ Tâm xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật thân mật của "người yêu tin đồn". Còn Mai Tài Phến cũng không ngần ngại góp mặt trong sự kiện ra mắt phim mới của Mỹ Tâm.
Mỹ Tâm từng cho biết bản thân bị thu hút và yêu thích bởi sự hiền lành, chu đáo và hiểu chuyện của Mai Tài Phến. Song, mối quan hệ của cả hai ở thực tế vẫn còn là một dấu hỏi bỏ ngỏ chưa có lời giải đáp cụ thể. Do vậy, dân tình vẫn tích cực "đẩy thuyền" và mong ngóng ngày cặp đôi chính thức công khai hẹn hò.
Sau thành công của MV "Đừng hỏi em" ra mắt năm 2017, mối quan hệ của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến trở nên khăng khít. Cặp đôi không ít lần khiến khán giả "đứng ngồi không yên" khi để lộ nhiều chi tiết trùng hợp và độ ăn ý.
Đáng chú ý, cuối tháng 6/2020, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến còn bị "team qua đường" phát hiện ngồi cạnh nhau cực tình tứ trong buổi đi ăn cùng gia đình Mỹ Tâm. Không chỉ vậy, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến còn nhiều lần để lộ những khoảnh khắc tình cảm "rõ mồn một".
Cặp đôi không ít lần bị bắt gặp diện đồ đôi, từ áo quần đến nón cặp. Điều này càng khiến người hâm mộ tin rằng cả hai là một cặp của làng giải trí Vbiz.