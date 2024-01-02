Mỹ Tâm để lộ không gian biệt phủ nhà vườn rộng lớn, đi mỏi chân không hết, tràn ngập ăn cây trái

Hậu trường 02/01/2024 19:24

Trong video chúc mừng năm mới, ca sĩ Mỹ Tâm vô tình tiết lộ nhà vườn rộng như biệt phủ rộng lớn khiến người hâm mộ xuýt xoa.

Mới đây, trong đoạn video chia sẻ cảm xúc hạnh phúc tổng kết lại những điều trong năm 2023, Mỹ Tâm khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' khi để lộ cơ ngơi biệt phủ sân vườn rộng lớn. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi 'Họa mi tóc nâu' để lộ hình ảnh toàn cảnh nhà vườn rộng như biệt phủ của mình.

Mỹ Tâm để lộ không gian biệt phủ nhà vườn rộng lớn, đi mỏi chân không hết, tràn ngập ăn cây trái - Ảnh 1
Trong đoạn video chia sẻ cảm xúc hạnh phúc tổng kết lại những điều trong năm 2023, Mỹ Tâm khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' khi để lộ cơ ngơi biệt phủ sân vườn rộng lớn

Theo thông tin từ VietNamNet, nhà vườn này ở huyện Củ Chi, TP.HCM, có diện tích rộng lớn. Nơi đây chỉ để nữ ca sĩ nghỉ ngơi, thư giãn tái tạo năng lượng. Nữ ca sĩ thích tự tay chăm hoa, tưới cây, thu hoạch quả và thả cá. Mọi người đều ví von biệt thự nhà vườn này của Mỹ Tâm như một khu du lịch sinh thái với đầy đủ bể bơi, hoa lá,...

Mỹ Tâm để lộ không gian biệt phủ nhà vườn rộng lớn, đi mỏi chân không hết, tràn ngập ăn cây trái - Ảnh 2
Nhà vườn này ở huyện Củ Chi, TP.HCM, có diện tích rộng lớn. Nơi đây chỉ để nữ ca sĩ nghỉ ngơi, thư giãn tái tạo năng lượng

Dọc lối đi, Mỹ Tâm trồng nhiều loại hoa, hoa màu và cây ăn quả như: hoa giấy, hoa mười giờ, dưa leo, ớt, ngô, ổi, táo, bưởi, chôm chôm... Một góc vườn, cô đặt bàn làm nơi ăn, thưởng trà, rượu hoặc mở tiệc cùng gia đình, người thân và bạn bè ngoài trời. Góc này được giăng dây đèn lung linh, phía sau treo tranh tròn tráng gương điện tích hợp đèn LED.

Tuổi 43, Mỹ Tâm sống kín đáo đời tư, thảnh thơi trong tâm hồn. Đời thường, cô thích thêu thùa, làm vườn, nấu ăn, chơi game, đánh bi-a... dành thời gian bên người thân yêu. 

Mỹ Tâm để lộ không gian biệt phủ nhà vườn rộng lớn, đi mỏi chân không hết, tràn ngập ăn cây trái - Ảnh 3
Mỹ Tâm để lộ không gian biệt phủ nhà vườn rộng lớn, đi mỏi chân không hết, tràn ngập ăn cây trái - Ảnh 4
Dọc lối đi, Mỹ Tâm trồng nhiều loại hoa, hoa màu và cây ăn quả như: hoa giấy, hoa mười giờ, dưa leo, ớt, ngô, ổi, táo, bưởi, chôm chôm...

Là ca sĩ nổi tiếng nhưng Mỹ Tâm không khoe về tài sản hay nhà cửa. Hiện tại, ngoài khu biệt phủ này, Mỹ Tâm vẫn sống và kinh doanh trong tòa nhà hàng trăm tỷ, tọa lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với vị trí đắc địa nằm ngay giữa trung tâm TP.HCM. Công trình được thiết kế và xây dựng công phu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Mỹ Tâm, được khánh thành từ 10 năm trước.

Mỹ Tâm để lộ không gian biệt phủ nhà vườn rộng lớn, đi mỏi chân không hết, tràn ngập ăn cây trái - Ảnh 5

Tuổi 43, Mỹ Tâm sống kín đáo đời tư, thảnh thơi trong tâm hồn. Đời thường, cô thích thêu thùa, làm vườn, nấu ăn, chơi game, đánh bi-a... dành thời gian bên người thân yêu

Bên trong biệt thự của Mỹ Tâm được trang trí khá khang trang rộng rãi, được thiết kế tông màu vàng nổi bật. Nội thất bên trong quán cà phê của Mỹ Tâm được sử dụng những tông màu tối, trầm như nâu, vàng nhạt, đỏ đun... đem lại sự ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. 

Mỹ Tâm để lộ không gian biệt phủ nhà vườn rộng lớn, đi mỏi chân không hết, tràn ngập ăn cây trái - Ảnh 6
 Hiện tại, ngoài khu biệt phủ này, Mỹ Tâm vẫn sống và kinh doanh trong tòa nhà hàng trăm tỷ, tọa lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với vị trí đắc địa nằm ngay giữa trung tâm TP.HCM

Không chỉ để ở, ngôi nhà còn được nữ ca sĩ tận dụng làm nơi kinh doanh thời trang, quán cafe... Tầng trệt và tầng lửng của tòa nhà được cô sử dụng vào mục đích kinh doanh thương hiệu thời trang của riêng mình.

Mỹ Tâm để lộ không gian biệt phủ nhà vườn rộng lớn, đi mỏi chân không hết, tràn ngập ăn cây trái - Ảnh 7
Bên trong biệt thự của Mỹ Tâm được trang trí khá khang trang rộng rãi, được thiết kế tông màu vàng nổi bật. Tầng trệt và tầng lửng của tòa nhà được cô sử dụng vào mục đích kinh doanh thương hiệu thời trang của riêng mình
Mỹ Tâm để lộ không gian biệt phủ nhà vườn rộng lớn, đi mỏi chân không hết, tràn ngập ăn cây trái - Ảnh 8
Mỹ Tâm để lộ không gian biệt phủ nhà vườn rộng lớn, đi mỏi chân không hết, tràn ngập ăn cây trái - Ảnh 9
Mỹ Tâm hiếm hoi hé lộ những góc nhỏ trong căn biệt thự

Ở tuổi U50, Mỹ Tâm ngày càng được khen nhuận sắc, trẻ đẹp nhờ ngủ đủ giấc, ăn uống khoa học, chăm tập vũ đạo và luôn lạc quan. Ca sĩ không ăn quá no, hạn chế ăn khuya, kỵ thức ăn dầu mỡ và đồ ngọt, ăn nhiều rau xanh. Trong công việc, giọng ca gốc Đà Nẵng luôn hết mình, nếu cần sẵn sàng tập nhảy 6 tiếng/ngày. Mỹ Tâm từng nghĩ đến tương lai bình yên "trồng rau, nuôi cá ở một nơi xa xôi" cùng người yêu.

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