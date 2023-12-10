Mỹ Tâm bật khóc xúc động đến 2 lần, liên tục nói chuyện lấy chồng trong đêm diễn ở Hạ Long

Tối qua (9/12), Đêm nhạc My Soul 1981 của Mỹ Tâm đã thu hút đông đảo khán giả đến xem.

Những đêm nhạc riêng của Mỹ Tâm luôn là sự tri ân đối với “tri âm" của mình nên chắc chắn ở đó sẽ có rất nhiều món quà đặc biệt mà cô dành tặng người hâm mộ. Tại My Soul 1981, Mỹ Tâm lần lượt mang đến cho khán giả những ca khúc chưa từng thể hiện. Đặc biệt, trong lúc giao lưu, Mỹ Tâm đột ngột nhắc chuyện lấy chồng làm đám đông bên dưới vô cùng phấn khích. Theo đó, Mỹ Tâm nhắc đến chiếc váy trắng lộng lẫy của mình và nói: "Nếu cài cái kia thì em xin mời chú rể lên đây đứng luôn ạ. Anh nào muốn làm chú rể thì cứ lên sân khấu đi ạ. Chứ bây giờ ba mẹ cũng mong lắm rồi, ba mẹ ha. Nói vậy chứ ba mẹ thích lắm nè".

Ngay sau đó, khán giả không ngừng hú hét khi Mỹ Tâm nhắc đến chuyện lập gia đình vì ba mẹ mong và còn bảo chú rể hãy lên sân khấu. Mỹ Tâm nói về chuyện lấy chồng trong show diễn ở Hạ Long Cũng trong đêm nhạc của mình, Mỹ Tâm làm một việc đầy ý nghĩa và xúc động. Cô mời ca sĩ Khắc Hưng ở hàng ghế khán giả lên sân khấu cùng song ca một ca khúc để tưởng nhớ một bạn khán giả của Mỹ Tâm vừa qua đời. Những giọt nước mặt lăn dài trên má nữ ca sĩ khi thể hiện ca khúc khiến nhiều khán giả bên dưới khóc theo.

Nữ ca sĩ cũng không quên nhắn nhủ rằng: "Tất cả những điều gì khó khăn nhất chúng ta đều phải vượt qua được, không bao giờ là không được. Bởi, chúng ta có tình yêu của mọi người. Bản thân phải biết bao dung cho chính mình, mình phải yêu mình. Và chúng ta phải biết rằng xung quanh chúng ta có rất nhiều người yêu thương mình". Mỹ Tâm đã có đêm nhạc vô cùng thành công tại thành phố biển Hạ Long My Soul 1981 mùa 2 của Mỹ Tâm đón chào 3 vị khách mời đặc biệt đó là Phan Mạnh Quỳnh, Khắc Hưng và Binz. Với Phan Mạnh Quỳnh, Mỹ Tâm hài hước chia sẻ: “Nước biển Hạ Long muối mặn như vậy nhưng vẫn chưa là gì với Phan Mạnh Quỳnh”. Có mặt trên sân khấu, Phan Mạnh Quỳnh đã cùng song ca với Mỹ Tâm các ca khúc như Nhạt, Yêu Nửa Ngày và ngẫu hứng kết hợp trong bản hit Vợ Người Ta. Khách mời thứ 2 cũng vô cùng quen thuộc với khán giả đó chính là nhạc sĩ Khắc Hưng - người đứng sau rất nhiều bản hit của Mỹ Tâm. Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng Khắc Hưng vẫn vô cùng tự tin trình diễn cùng đàn chị ca khúc Shallow nổi tiếng của Lady Gaga. Đặc biệt, “trùm cuối" khách mời gây nhiều bất ngờ nhất không ai khác chính là nam rapper Binz. Cả hai cùng nhau song ca thể hiện bài hát Hit Me Up của Bnz. Không chỉ phô trương giọng ca trong bản hit của Binz, Mỹ Tâm còn khoe vũ đạo vô cùng nóng bỏng, uyển chuyển bên vũ công Quang Đăng để phụ họa cho Binz.

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