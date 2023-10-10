Mỹ Tâm bồi hồi khi ngắm lại mình ở tuổi 17, dân mạng phải công nhận một điều về nhan sắc của nữ ca sĩ sau 25 năm!

Hậu trường 10/10/2023 08:49

Hình ảnh tuổi 17 của Mỹ Tâm khiến cư dân mạng thích thú. Một số khán giả nhận xét sau 25 năm, nữ ca sĩ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung.

Mỹ Tâm bắt đầu sự nghiệp ca hát bằng album đầu tay mang tên “Mãi yêu” vào năm 2001. Sau đó, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng loạt ca khúc "Tóc nâu môi trầm", "Họa mi tóc nâu", "Ước gì", "Cây đàn sinh viên",...

Mới đây, trên trang fanpage sở hữu hơn 4,9 triệu lượt theo dõi, Mỹ Tâm gây sốt khi đăng tải hình ảnh bìa báo có mặt mình vào 25 năm trước với tiêu đề: “Mỹ Tâm và chiếc cúp giọng ca vàng mực tím 98”. Khi ấy, nữ ca sĩ đang theo học tại Nhạc viện TP.HCM và vừa giành giải nhất tại một cuộc thi ca hát.

Mỹ Tâm bồi hồi khi ngắm lại mình ở tuổi 17, dân mạng phải công nhận một điều về nhan sắc của nữ ca sĩ sau 25 năm! - Ảnh 1
 Mỹ Tâm gây sốt khi đăng tải hình ảnh bìa báo có mặt mình vào 25 năm trước với tiêu đề: “Mỹ Tâm và chiếc cúp giọng ca vàng mực tím 98”

Trong bài chia sẻ lúc đó, Mỹ Tâm thừa nhận hâm mộ Hồng Nhung, Mỹ Linh, đồng thời chia sẻ ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng và làm cô giáo dạy nhạc. Hình ảnh ngày ấy của nữ ca sĩ mộc mạc với áo dài trắng cùng nụ cười tươi tắn, tóc xõa ngang vai.

Mỹ Tâm bồi hồi khi ngắm lại mình ở tuổi 17, dân mạng phải công nhận một điều về nhan sắc của nữ ca sĩ sau 25 năm! - Ảnh 2
Trong bài chia sẻ lúc đó, Mỹ Tâm thừa nhận hâm mộ Hồng Nhung, Mỹ Linh, đồng thời chia sẻ ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng và làm cô giáo dạy nhạc

Bài đăng của Mỹ Tâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người hâm mộ như được “sống lại” kỉ niệm ngày xưa. Một số khán giả còn cho rằng nhan sắc hiện tại của Mỹ Tâm như "lão hóa ngược" ở độ tuổi 42. 

Mỹ Tâm bồi hồi khi ngắm lại mình ở tuổi 17, dân mạng phải công nhận một điều về nhan sắc của nữ ca sĩ sau 25 năm! - Ảnh 3
Một số khán giả còn cho rằng nhan sắc hiện tại của Mỹ Tâm như "lão hóa ngược" ở độ tuổi 42

Trong tập phát sóng mới đây của chương trình Vietnam Idol 2023, MC Đức Bảo cũng phải thừa nhận nhan sắc của giọng ca Đâu chỉ riêng em là một yếu tố thu hút của chương trình. Nghe vậy cô hài hước chia sẻ bí quyết giữ vẻ ngoài trẻ trung. Mỹ Tâm nói: “Thứ nhất là mình cứ vui vẻ, thoải mái. Thứ hai là có hai anh (Nguyễn Quang Dũng - Huy Tuấn) bên cạnh tôn mình lên. Và thứ 3 là tôi dùng mỹ phẩm "độc" do mình tự chế - độc đáo, độc thân”.Mỹ Tâm bồi hồi khi ngắm lại mình ở tuổi 17, dân mạng phải công nhận một điều về nhan sắc của nữ ca sĩ sau 25 năm! - Ảnh 4

Mỹ Tâm bồi hồi khi ngắm lại mình ở tuổi 17, dân mạng phải công nhận một điều về nhan sắc của nữ ca sĩ sau 25 năm! - Ảnh 5
Mỹ Tâm khẳng định nhan sắc hiện tại nhờ dùng mỹ phẩm "độc" do mình tự chế - độc đáo, độc thân”

Vừa qua, Mỹ Tâm còn gây chú ý khi lần hiếm hoi xuất hiện trong chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm. Cô khiến dàn nghệ sĩ như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm,… cũng phải xuýt xoa vì nhan sắc. 

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