Mỹ Tâm bất ngờ tuyên bố dõng dạc 'đã có chồng', danh tính đàng trai gây tò mò!

Hậu trường 07/09/2023 12:58

Trong chuyến đi thiện nguyện, Mỹ Tâm đã có dịp chia sẻ, trò chuyện cùng khán giả.

Thời gian qua, Mỹ Tâm gây chú ý khi là một trong 3 giám khảo ngồi ghế nóng chương trình Vietnam Idol 2023. Dù  lịch trình bận rộn nhưng mới đây nữ ca sĩ vẫn dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện. Theo đó, Mỹ Tâm đang có chuyến đi trao quà tại Bến Tre. 

Ngoài dịp trao quà cho bà con, giọng ca "Ước gì" cũng có những lời trò chuyện với người hâm mộ. Đáng chú ý trong đó Mỹ Tâm đã bất ngờ nhận được những câu hỏi về chuyện "thành gia lập thất". Nữ ca sĩ sau đó đã có câu trả lời đầy tinh tế rằng: "Nhiều bạn cứ hỏi sao chị không lấy chồng, có con gì đi, cái gì cũng được sao mà được đúng không cô, có cái được cái không chứ. Nhưng mà vấn đề quan trọng là mình không cần lấy chồng, nhưng mà mình vẫn hạnh phúc là được đúng không cô...".

Mỹ Tâm bất ngờ tuyên bố dõng dạc 'đã có chồng', danh tính đàng trai gây tò mò! - Ảnh 1
 Dù  lịch trình bận rộn nhưng mới đây nữ ca sĩ vẫn dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện

Khi một khán giả đặt câu hỏi về việc có gia đình hay chưa, Mỹ Tâm hài hước trả lời: "Dạ con đó hả, con có gia đình chứ. Gia đình là ba mẹ, con cháu này kia đó cô. Chồng thì mình đâu có cần lấy chồng đâu mà chỉ cần có người yêu thương mình là được rồi. Ở chung là được, đâu có cần phải lấy nhau đúng không cô". 

Một khán giả tiếp tục hỏi: "Sao con không có chồng?". Thay vì né tránh, Mỹ Tâm dõng dạc trả lời: "Có chứ, con có chồng rồi đó chứ. Đối với con, khi con quen một người thì người đó là chồng con rồi, nên là con không nghĩ đến chuyện phải lấy nữa".

Mỹ Tâm bất ngờ tuyên bố dõng dạc 'đã có chồng', danh tính đàng trai gây tò mò! - Ảnh 2
Một khán giả tiếp tục hỏi: "Sao con không có chồng?". Thay vì né tránh, Mỹ Tâm dõng dạc trả lời: "Có chứ, con có chồng rồi đó chứ..."

Có thể thấy, dù kín tiếng trong chuyện đời tư song Mỹ Tâm vẫn rất tinh tế khi nhận được câu hỏi từ người hâm mộ. Có lẽ vì lý do này khiến Mỹ Tâm trở thành nghệ sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì Vbiz thời điểm hiện tại. 

Vừa qua, tại buổi ra mắt phim tài liệu "Tri Âm the movie: Người giữ thời gian" để kỉ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm cũng có hé lộ việc đã có bạn trai. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết trong một cuộc gọi khi đêm về, cô tâm sự với "người ấy" về những khó khăn trong quá trình chuẩn bị liveshow Tri Âm ở TP.HCM. Trước khi tắt máy, cô nói với người ở đầu dây bên kia: "Ngủ ngon anh nha". Không chỉ vậy, trong buổi gặp gỡ báo chí, Mỹ Tâm tỏ ra ngượng ngùng khi được chất vấn về chi tiết này và người đàn ông được cô chúc ngủ ngon: "Là người đó đó"

Mỹ Tâm bất ngờ tuyên bố dõng dạc 'đã có chồng', danh tính đàng trai gây tò mò! - Ảnh 3
Có thể thấy, dù kín tiếng trong chuyện đời tư song Mỹ Tâm vẫn rất tinh tế khi nhận được câu hỏi từ người hâm mộ

Khi được hỏi lại "Bây giờ chị còn chúc người đàn ông ấy ngủ ngon mỗi tối không?", Mỹ Tâm xác nhận: "Còn nhé, vẫn chúc ngủ ngon nhé". Câu trả lời này của nữ ca sĩ khiến nhiều người thích thú vì đây là lần hiếm hoi Mỹ Tâm nói về chuyện tình cảm. Dù vậy, cô giữ nguyên tắc không tiết lộ danh tính của bạn trai hiện tại.

Mỹ Tâm bất ngờ tuyên bố dõng dạc 'đã có chồng', danh tính đàng trai gây tò mò! - Ảnh 4
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Từ khóa:   Bạn trai Mỹ Tâm Mỹ Tâm ông xã Mỹ Tâm Mỹ Tâm - Mai Tài Phến

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