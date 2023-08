Mới đây nhất, trong tập 2 chương trình Vietnam Idol 2023, Mỹ Tâm khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước chia sẻ của mình. Ngoài ra, bộ ba giám khảo Mỹ Tâm, Huy Tuấn và Nguyễn Quang Dũng luôn dốc hết sức để lựa chọn những nhân tố tiềm năng bước vào vòng kế tiếp.

Bộ ba giám khảo tại chương trình Vietnam Idol 2023

Hà An Huy cũng là thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm trong tập 2 Vietnam Idol 2023 vì từng là quán quân của cuộc thi Bài hát hay nhất. Anh mang đến ca khúc tự có tên Rơi do chính mình sáng tác chỉ cách 2 ngày trước vòng ghi hình. Hà An Huy chia sẻ ca khúc này viết về chuyện tình đổ vỡ của mình cách đây 2 tháng. Nghe được lời tâm sự này, Mỹ Tâm lên tiếng: 'Năm 21 tuổi em vẫn còn chưa biết yêu nữa đó anh Huy Tuấn ơi'. Chia sẻ thú vị này của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả thích thú.