'Lão phật gia' Tùng Yuki ở tuổi 61: Sở hữu gia tài nghệ thuật đồ sộ nhưng đời tư kín tiếng, được Mỹ Tâm ưu ái gọi bằng bố

Tùng Yuki vốn có công việc chính là vệ sĩ cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong nước và không ít nghệ sĩ nước ngoài khi đến Việt Nam. Ông cũng có công ty vệ sĩ riêng có quy mô lên đến 2500 nhân viên. Ông nhiều lần được tin tưởng bảo vệ sự an toàn cho các sao Việt và kể cả các sao quốc tế mỗi lần đến Việt Nam.

Tùng Yuki hay Nguyễn Văn Tùng là cái tên không còn quá xa lạ ở showbiz Việt. Khán giả thường bắt gặp ông trong những mẫu quảng cáo trên ti vi hoặc một số vai diễn trong phim truyền hình hoặc điện ảnh.

Tùng Yuki và Mỹ Tâm có mối quan hệ khá thân thiết và luôn tháp tùng cô trong cách sự kiện.

Ngoài ra, Tùng Yuki có mối quan hệ thân thiết với Mỹ Tâm trong nhiều lần tháp tùng cô đến các sự kiện âm nhac và được cô thân mật gọi bằng "bố". Ông cũng xuất hiện trong phim điện ảnh do Mỹ Tâm sản xuất với vai trò bố của cô. Đội ngũ bảo vệ của ông còn được giao trọng trách đảm bảo an ninh cho show diễn Tri âm của Mỹ Tâm.

Tùng Yuki từng chia sẻ: "Nghề vệ sĩ giúp tôi kiếm sống và lo cho gia đình nhưng nghệ thuật lại là nơi tôi sống một cuộc đời khác, nơi tôi tìm thấy niềm vui, sự thoải mái khi mệt mỏi ở công ty vệ sĩ. Nói đúng hơn, 2 nghề bổ trợ nhau chứ không mâu thuẫn. Tôi nghĩ mình sẽ theo nghề đến khi hết duyên thì thôi".

Nhiều năm trong nghệ, ông từng tiếp xúc với không ít ngôi sao đình đám trong showbiz Việt lẫn quốc tế.

Với thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp, Tùng Yuki được giao trọng trách bảo vệ an toàn cho nhiều sao quốc tế đình đám quốc tế như So Ji Sub, Bi Rain, CL,...Tùng Yuki luôn đích thân đảm bảo sự an toàn cho các sao này khi đến Việt Nam. Ôngf được mệnh danh là "lão phật gia" của showbiz.

Tùng Yuki đảm bảo an toàn cho So Ji Sub

Bi Rain trong lần đến Việt Nam.





Và loạt sao đình đám quốc tế.

Với gương mặt phúc hậu, Tùng Yuki thường được gia cho những vai diễn chính trực, hiền lành, phúc hậu. Gắn bó với điện ảnh suốt 20 năm, ông đã xuất hiện trong hơn 30 bộ phim lớn nhỏ. Đặc biệt, vai diễn thành công trong phim Bí Mật Tam Giác Vàng đã giúp ông ghi ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả Việt.

Tùng Yuki sở hữu gia tài nghệ thuật vô cùng đồ sộ.

Ở độ tuổi 61, Tùng Yuki vẫn giữ được phong độ, sức khỏe dẻo dai và tràn đầy sức sống. Hiện tại, nam diễn viên đang tham gia một dự án phim mới, song song với đó ông vẫn quản lý công ty vệ sĩ của mình.

Ở tuổi 61, Tùng Yuki sống kín tiếng, ông hiếm khi chia sẻ về đời sống cá nhân trước công chúng.

Trong một lần hiếm hoi nhắc đến bà xã, Tùng Yuki tiết lộ vợ không thích ông đóng phim vì sợ chồng bị cám dỗ. Sau một thời gian, Tùng Yuki cũng thuyết được vợ để tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Ngược lại, hai cô con gái lại ủng hộ bố làm nghề, rất thích xem bố diễn và thường xuyên theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

"Lão Phật Gia" sở hữu vẻ bảnh bao và phong cách thời trang ấn tượng.

Dù ít xuất hiện trước công chúng nhưng Tùng Yuki vẫn được nhiều khán giả yêu mến và theo dõi qua các trang mạng xã hội. Với gương mặt hiền lành, phúc hậu cùng vẻ ngoài vững chãi, đáng tin cậy, thế nên dù không hoạt động sôi nổi trong mảng nghệ thuật nhưng Tùng Yuki cũng được rất nhiều người mến mộ.