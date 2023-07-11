Mỹ Tâm xinh đẹp 'động lòng người' đến mức khiến một nhạc sĩ lên tiếng hờn dỗi vì bị biến thành 'người vô hình'?

Xuất hiện trong tập 1 Vietnam Idol 2023, Mỹ Tâm gây 'bão' trên các nền tảng mạng xã hội vì nhan sắc quá nổi bật.

Mỹ Tâm được biết đến là 1 trong những nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam, sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ vững vị trí trong lòng người hâm mộ. Mặc dù ít xuất hiện trên các chương trình truyền hình nhưng cứ khi tham gia, Mỹ Tâm lại gây bão với khả năng chuyên môn và giọng hát đỉnh cao. Mới đây, tại tập 1 Vietnam Idol 2023 đã chính thức lên sóng và nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả. Ngay khi chương trình lên sóng thì từ khóa "Mỹ Tâm" đã liên tục lọt top tìm kiếm Google vào ngày 9/7 và 10/7. Mỹ Tâm xuất hiện xinh đẹp tại tập 1 Vietnam Idol Xuất hiện bên cạnh nhạc sĩ Huy Tuấn và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trong vai trò giám khảo Vietnam Idol 2023, Mỹ Tâm gây ấn tượng khi diện chiếc đầm trắng thanh lịch, kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng, tóc xoăn nhẹ trẻ trung. Trên mạng xã hội, khán giả để lại bình luận, "xuýt xoa" trước nhan sắc của Mỹ Tâm ở tuổi 42. Nhiều người cho rằng "họa mi tóc nâu" ngày càng trẻ trung, "lão hóa ngược".

Bộ 3 giám khảo quyền lực tại Vietnam Idol 2023 - nhạc sĩ Huy Tuấn, Mỹ Tâm, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng Đáng chú ý, trong lúc Mỹ Tâm nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng thì giám khảo Huy Tuấn đã phải lên tiếng "hờn dỗi". Anh viết: "Alo các tri âm! Ở hai bên có hai giám khảo đóng vai beast nên mới có công chúa xinh đẹp thế này nha, sao cứ biến chúng tôi thành vô hình thế. Hãy vì một cộng đồng giám khảo có hình". Ngay khi dòng bình luận được chia sẻ rộng rãi đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với nam nhạc sĩ, đồng thời cũng không quên khen ngợi Mỹ Tâm. Nhạc sĩ Huy Tuấn lên tiếng hờn dỗi vì trở thành "người vô hình" Một số bình luận của cư dân mạng Mỹ Tâm sinh năm 1981 tại Đà Nẵng, cô là con út trong một gia đình gồm có tám anh chị em. Tuy sinh ra trong gia đình không có truyền thống về âm nhạc, Mỹ Tâm được cha mẹ cho theo học ballet từ năm 6 tuổi, trước khi chuyển sang học chơi guitar và organ. Ở tuổi thiếu niên, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu về âm nhạc và liên tiếp giành chiến thắng tại nhiều cuộc thi ca hát lớn, nhỏ.

Ở tuổi thiếu niên, Mỹ Tâm đã sớm bộc lộ năng khiếu về âm nhạc và liên tiếp giành chiến thắng tại nhiều cuộc thi ca hát lớn, nhỏ Sau hơn 20 năm, Mỹ Tâm đã có sự "lột xác" ngoạn mục từ cô bé da ngăm thành nữ ca sĩ hội tụ đủ cả nhan sắc và tài năng trong showbiz Việt. Ở tuổi 42, người đẹp vẫn độc thân và kín đáo trong cuộc sống riêng tư. Cô luôn thể hiện sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật cũng như có nhiều hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa dành cho cộng đồng. Chia sẻ về lý do đồng ý trở lại cùng Vietnam Idol 2023, Mỹ Tâm cho biết: “Tôi rất vui bởi lâu lắm rồi mình mới trở lại một chương trình có nhiều kỷ niệm với mình. Sau một thời gian dài, tôi không nhận lời làm gameshow vì để tập trung cho các dự án riêng. Hiện tại, khi xong hết các dự án thì tôi cũng đang rảnh, cũng nghĩ sẽ nhận lời làm một chương trình thực tế. Cùng lúc thì Vietnam Idol có lời mời. Tôi thấy chương trình làm cho mình nhớ lại cảm xúc của 10 năm trước, thế là nhận lời”. Mỹ Tâm gây bất ngờ khi trở lại Vietnam Idol 2023 Trở lại ghế nóng của chương trình, Mỹ Tâm với tinh thần nghiêm túc và tâm huyết hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kinh nghiệm đáng giá cho các thí sinh. Bên cạnh đó, "hoạ mi tóc nâu" cũng được kỳ vọng sẽ là “cây hài” mang lại không khí vui tươi, năng lượng cho các thí sinh. Ở tuổi 42, Mỹ Tâm vẫn độc thân và kín đáo trong cuộc sống riêng tư

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