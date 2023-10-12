Mỹ Tâm bất ngờ ôm Mai Tài Phiến sau hậu trường, còn nói một câu ngầm khẳng định tình cảm với tình trẻ?

Hình ảnh cặp đôi có hành động thân thiết sau buổi công chiếu phim 'Đất rừng phương Nam' đang được người hâm mộ lan truyền trên mạng xã hội.

Từ khi hợp tác chung MV Đừng hỏi em và dự án phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm và diễn viên trẻ Mai Tài Phến liên tục vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Tuy chưa một lần lên tiếng công khai tình cảm nhưng mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cặp đôi thường bị bắt trọn những khoảnh khắc cử chỉ thân mật. Từ khi hợp tác chung MV Đừng hỏi em và dự án phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm và diễn viên trẻ Mai Tài Phến liên tục vướng nghi vấn "phim giả tình thật" Mới đây nhất, tối 11/10, tại sự kiện ra mắt phim "Đất rừng phương Nam", Mỹ Tâm gây chú ý khi có mặt tham dự. Bởi đây chỉ là một trong những lần hiếm hoi "hoạ mi tóc nâu" tham gia sự kiện ra mắt phim. Cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 1981 đến ủng hộ "tình tin đồn" Mai Tài Phiến.

Tại sự kiện ra mắt phim "Đất rừng phương Nam", Mỹ Tâm gây chú ý khi có mặt tham dự Đặc biệt, ngay sau khi xem xong bộ phim, Mỹ Tâm nhanh chóng đứng lên vỗ tay và hét lớn giữa rạp phim: "Thích Võ Tòng (vai của Mai Tài Phến) quá". Sau đó, cô còn dành cái ôm động viên cho Mai Tài Phiến phía sau hậu trường. Hành động bất ngờ này của Mỹ Tâm khiến cả khán phòng hò reo rần rần. Cư dân mạng trêu ghẹo Mỹ Tâm đang "mượn cảnh" để ngầm khẳng định mối quan hệ với diễn viên trẻ kém 10 tuổi. Ngay sau khi xem xong bộ phim, Mỹ Tâm nhanh chóng đứng lên vỗ tay và hét lớn giữa rạp phim: "Thích Võ Tòng (vai của Mai Tài Phến) quá" Sau đó, cô còn dành cái ôm động viên cho Mai Tài Phiến phía sau hậu trường Trước đó, tại buổi ra mắt phim Người giữ thời gian của Mỹ Tâm, đàng trai cũng âm thầm đến ủng hộ. Tại đây, Mỹ Tâm cũng khéo léo cho biết người cô dành lời chúc ngủ ngon qua điện thoại (xuất hiện phân cảnh trong phim) chính là bạn trai mình. Tuy nhiên, về danh tính người này, Mỹ Tâm vẫn quyết giữ kín mà chỉ nói vui rằng: "Đó là người đó đó".

Tuy chưa một lần lên tiếng công khai tình cảm nhưng mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cặp đôi thường bị bắt trọn những khoảnh khắc cử chỉ thân mật Năm 2022, Mai Tài Phến từng bị bắt gặp về quê Mỹ Tâm đón Tết Mỹ Tâm từng chia sẻ về gu bạn trai: "Mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ Tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được. Ngày xưa Mỹ Tâm ích kỷ, không giống như bây giờ. Mỹ Tâm nghĩ mình đã thành công lắm rồi và ông trời công bằng lắm, thế là người yêu cũ 'say bye' mình. Kể từ khi chia tay người đó thì Mỹ Tâm mới học được cách tôn trọng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-tam-bat-ngo-om-mai-tai-phien-sau-hau-truong-con-noi-mot-cau-ngam-khang-inh-tinh-cam-voi-tinh-tre-623509.html