Mỹ Tâm bất ngờ ôm Mai Tài Phiến sau hậu trường, còn nói một câu ngầm khẳng định tình cảm với tình trẻ?

Hậu trường 12/10/2023 09:33

Hình ảnh cặp đôi có hành động thân thiết sau buổi công chiếu phim 'Đất rừng phương Nam' đang được người hâm mộ lan truyền trên mạng xã hội.

Từ khi hợp tác chung MV Đừng hỏi em và dự án phim  điện ảnh Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm và diễn viên trẻ Mai Tài Phến liên tục vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Tuy chưa một lần lên tiếng công khai tình cảm nhưng mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cặp đôi thường bị bắt trọn những khoảnh khắc cử chỉ thân mật.

Mỹ Tâm bất ngờ ôm Mai Tài Phiến sau hậu trường, còn nói một câu ngầm khẳng định tình cảm với tình trẻ? - Ảnh 1
Từ khi hợp tác chung MV Đừng hỏi em và dự án phim  điện ảnh Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm và diễn viên trẻ Mai Tài Phến liên tục vướng nghi vấn "phim giả tình thật"

Mới đây nhất, tối 11/10, tại sự kiện ra mắt phim "Đất rừng phương Nam", Mỹ Tâm gây chú ý khi có mặt tham dự. Bởi đây chỉ là một trong những lần hiếm hoi "hoạ mi tóc nâu" tham gia sự kiện ra mắt phim. Cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 1981 đến ủng hộ "tình tin đồn" Mai Tài Phiến. 

Mỹ Tâm bất ngờ ôm Mai Tài Phiến sau hậu trường, còn nói một câu ngầm khẳng định tình cảm với tình trẻ? - Ảnh 2
Tại sự kiện ra mắt phim "Đất rừng phương Nam", Mỹ Tâm gây chú ý khi có mặt tham dự

Đặc biệt, ngay sau khi xem xong bộ phim, Mỹ Tâm nhanh chóng đứng lên vỗ tay và hét lớn giữa rạp phim: "Thích Võ Tòng (vai của Mai Tài Phến) quá". Sau đó, cô còn dành cái ôm động viên cho Mai Tài Phiến phía sau hậu trường. Hành động bất ngờ này của Mỹ Tâm khiến cả khán phòng hò reo rần rần. Cư dân mạng trêu ghẹo Mỹ Tâm đang "mượn cảnh" để ngầm khẳng định mối quan hệ với diễn viên trẻ kém 10 tuổi.

Mỹ Tâm bất ngờ ôm Mai Tài Phiến sau hậu trường, còn nói một câu ngầm khẳng định tình cảm với tình trẻ? - Ảnh 3
Ngay sau khi xem xong bộ phim, Mỹ Tâm nhanh chóng đứng lên vỗ tay và hét lớn giữa rạp phim: "Thích Võ Tòng (vai của Mai Tài Phến) quá"
Mỹ Tâm bất ngờ ôm Mai Tài Phiến sau hậu trường, còn nói một câu ngầm khẳng định tình cảm với tình trẻ? - Ảnh 4
Sau đó, cô còn dành cái ôm động viên cho Mai Tài Phiến phía sau hậu trường

Trước đó, tại buổi ra mắt phim Người giữ thời gian của Mỹ Tâm, đàng trai cũng âm thầm đến ủng hộ. Tại đây, Mỹ Tâm cũng khéo léo cho biết người cô dành lời chúc ngủ ngon qua điện thoại (xuất hiện phân cảnh trong phim) chính là bạn trai mình. Tuy nhiên, về danh tính người này, Mỹ Tâm vẫn quyết giữ kín mà chỉ nói vui rằng: "Đó là người đó đó".

Mỹ Tâm bất ngờ ôm Mai Tài Phiến sau hậu trường, còn nói một câu ngầm khẳng định tình cảm với tình trẻ? - Ảnh 5
Tuy chưa một lần lên tiếng công khai tình cảm nhưng mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cặp đôi thường bị bắt trọn những khoảnh khắc cử chỉ thân mật
Mỹ Tâm bất ngờ ôm Mai Tài Phiến sau hậu trường, còn nói một câu ngầm khẳng định tình cảm với tình trẻ? - Ảnh 6
Năm 2022, Mai Tài Phến từng bị bắt gặp về quê Mỹ Tâm đón Tết

Mỹ Tâm từng chia sẻ về gu bạn trai: "Mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ Tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được. Ngày xưa Mỹ Tâm ích kỷ, không giống như bây giờ. Mỹ Tâm nghĩ mình đã thành công lắm rồi và ông trời công bằng lắm, thế là người yêu cũ 'say bye' mình. Kể từ khi chia tay người đó thì Mỹ Tâm mới học được cách tôn trọng".

Mỹ Tâm bồi hồi khi ngắm lại mình ở tuổi 17, dân mạng phải công nhận một điều về nhan sắc của nữ ca sĩ sau 25 năm!

Mỹ Tâm bồi hồi khi ngắm lại mình ở tuổi 17, dân mạng phải công nhận một điều về nhan sắc của nữ ca sĩ sau 25 năm!

Hình ảnh tuổi 17 của Mỹ Tâm khiến cư dân mạng thích thú. Một số khán giả nhận xét sau 25 năm, nữ ca sĩ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung.

Xem thêm
Từ khóa:   Mỹ Tâm Bạn trai Mỹ Tâm Ca sỹ Mỹ Tâm

TIN MỚI NHẤT

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 6 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 7 giờ 52 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 8 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'