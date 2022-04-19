Mỹ Anh phát 'cẩu lương' với nửa kia, visual người yêu thuộc loại đỉnh chóp

Hậu trường 19/04/2022 12:50

Động thái của Mỹ Anh khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích, ai nấy đều cho rằng, đây chắc chắn là một trong những cặp Gen Z đẹp đôi nhất nhì Vbiz.

Trong dịp Valentine vừa rồi, con gái diva Mỹ Linh – Mỹ Anh gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc ôm eo cực tình tứ, xác nhận hẹn hò ở tuổi 20. Ngay lập tức, danh tính của người bạn trai này đã được công chúng ráo riết truy lùng. Được biết, bạn trai của nữ ca sĩ là dancer nổi tiếng trong nhóm nhảy Last Fire, đồng thời cũng là người quen của Tlinh.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, mới đây Mỹ Anh tiếp tục phát "cẩu lương" lên MXH. Con gái diva Mỹ Linh đã đăng tải khoảnh khắc thân thiết với người yêu khi khoe tấm hình visual cực phẩm của bạn trai, trên tay cầm chiếc polaroid có bóng dáng chính mình. 

Mỹ Anh phát 'cẩu lương' với nửa kia, visual người yêu thuộc loại đỉnh chóp - Ảnh 1
Mỹ Anh phát "cẩu lương" với bạn trai trên MXH. - Ảnh chụp màn hình

Trong ảnh, người yêu Mỹ Anh gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai cùng bộ đồ đen trông cực chất, rất ngầu. Không chỉ thế, trên tay anh chàng còn cầm tấm ảnh nữ ca sĩ sinh năm 2002 và để sát mặt như muốn nói với thế giới rằng "người con gái trong ảnh là của tôi".

Khoảnh khắc này khiến nhiều người không khỏi thích thú. Bên cạnh những lời ngưỡng mộ trước độ tình tứ của cặp đôi trẻ, không ít khán giả dành lời khen ngợi đặc biệt cho visual của bạn trai Mỹ Anh. Ai nấy đều cho rằng, đây chắc chắn là một trong những cặp Gen Z đẹp đôi nhất nhì trong Vbiz.

Mỹ Anh phát 'cẩu lương' với nửa kia, visual người yêu thuộc loại đỉnh chóp - Ảnh 2

Mỹ Anh phát 'cẩu lương' với nửa kia, visual người yêu thuộc loại đỉnh chóp - Ảnh 3
Anh chàng là dancer có visual cực phẩm. - Instagram nhân vật

Không cần câu nói ngọt ngào hay ngôn tình sến súa, chỉ cần thả nhẹ một tấm ảnh, Mỹ Anh đã cho thấy mối quan hệ tình cảm vô cùng tốt đẹp giữa cô và người yêu. Người hâm mộ liên tục gửi lời chúc phúc tới cặp đôi trẻ. 

Là bộ đôi "trai tài gái sắc", chuyện tình của Mỹ Anh và Quốc Tít hiện thu hút nhiều sự quan tâm và được cư dân mạng ủng hộ nhiệt tình. Ai nấy đều cho rằng, đây chắc chắn là một trong những cặp Gen Z đẹp đôi nhất nhì trong Vbiz.

Mỹ Anh phát 'cẩu lương' với nửa kia, visual người yêu thuộc loại đỉnh chóp - Ảnh 4

Mỹ Anh phát 'cẩu lương' với nửa kia, visual người yêu thuộc loại đỉnh chóp - Ảnh 5

Mỹ Anh phát 'cẩu lương' với nửa kia, visual người yêu thuộc loại đỉnh chóp - Ảnh 6
Mỹ Anh và bạn trai được dự đoán sẽ là một trong những cặp đôi đẹp nhất của Gen Z. - Instagram nhân vật

Mỹ Anh là con gái út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Hiện tại, cô đang là một trong những giọng ca trẻ nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Sản phẩm âm nhạc đầu tiên được cô ra mắt là MV Got You, Mỹ Anh đã tự sáng tác, lên kịch bản.

Bước sang năm 2021, nữ ca sĩ trẻ tham gia The Heroes tiết mục âm nhạc hiện đại, mang đậm màu sắc US-UK. Mỹ Anh có thời gian hẹn hò nam ca sĩ Wren Evans. Họ quen biết khi học cùng cấp 1.

Quốc Tít được biết đến là thành viên của nhóm nhảy Last Fire Crew. Anh từng tham gia biểu diễn cùng TLinh trong đêm Chung kết 1 của Rap Việt mùa 1. Ngoài ra, anh cũng tham gia nhiều MV như: Gái độc thân, Càng cua...

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