Trường Giang bị 'chạm cảm xúc' trên sóng truyền hình 'Không phải vì tôi bất hiếu mà tôi khóc'

Hậu trường 19/04/2022 11:31

Trường Giang rưng rưng trên sóng truyền hình khi được chương trình hỏi câu hỏi này.

Mới đây, trong một chương trình đã lên sóng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như, Mạc Văn Khoa, Jun Phạm, BB Trần cùng hoa hậu Khánh Vân, Puka, Duy Khánh. Theo format chương trình, mỗi vòng chơi sẽ có hai thí sinh xuất hiện và phải trả lời một số câu hỏi để tranh tài cùng nhau. Các nghệ sĩ có nhiệm vụ tư vấn câu trả lời cho người chơi. Ấn tượng tại chương trình tuần này là câu hỏi: "Theo khảo sát từ 300 phụ nữ, họ thường làm gì khi xem một bộ phim buồn?".

Sau khi nghe các đàn em chia sẻ, Trường Giang nhận định: "Tôi đã từng khóc một mình khi xem phim buồn”.

Trường Giang bị 'chạm cảm xúc' trên sóng truyền hình 'Không phải vì tôi bất hiếu mà tôi khóc' - Ảnh 1
Trường Giang chia sẻ từng khóc một mình khi xem phim buồn - Ảnh: Internet

Trường Giang bộc bạch kể tiếp trong một lần anh bay đi Mỹ vào rạp xem một bộ phim về lính cứu hỏa, vì phim quá hay nên anh ngồi khóc, nhân viên đi qua nhìn tôi kì thị nam diễn viên như mới bị vợ bỏ. Nhân vật chính của phim đó được mọi người cho là hiếu thảo nhưng chúa tể lại bảo: "Mày không hiếu thảo đâu, hãy nhìn xem vì sao mẹ mày chết". Nói đến đây “Mười Khó” cố nén nước mắt “Không phải vì tôi bất hiếu mà tôi khóc, phim đó đụng tới cảm xúc của tôi nên tôi khóc ghê lắm”.

Trường Giang bị 'chạm cảm xúc' trên sóng truyền hình 'Không phải vì tôi bất hiếu mà tôi khóc' - Ảnh 2
Trường Giang ấn tượng với vai Mười Khó - Ảnh: Internet

Những ai thân quen với “Mười Khó” Trường Giang đều biết chuyện khó chia sẻ nhất, điều anh luôn giấu kín trong lòng nhiều nhất chính là sự ra đi của mẹ khi anh mới bốn tuổi. Mẹ mất, bốn anh em Trường Giang không chỉ mất đi tình thương của mẹ mà còn bỗng nhiên phải trở nên mạnh mẽ, tự lập.

Trường Giang bị 'chạm cảm xúc' trên sóng truyền hình 'Không phải vì tôi bất hiếu mà tôi khóc' - Ảnh 3
Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương - Ảnh: Internet

Anh nhớ về những tháng ngày đó: “Tuổi ăn học, tôi lại không muốn đi học, chỉ mong được đi làm để tự lo được cho bản thân. Và mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn lao. Khi tôi đậu và học làm diễn viên, tôi về thăm mộ mẹ, xin mẹ cho con được nổi tiếng để có tiền lo cho gia đình. Xin mẹ, ai ngờ nổi tiếng thiệt. Nói là nổi tiếng chứ vẫn không nhà, không xe. Lại về quê thăm mộ xin mẹ phù hộ cho có tiền mua nhà mua xe. Rồi cũng có căn hộ chung cư và cái xe. Năm ngoái, tôi về xin… căn biệt thự. Mẹ… la quá trời!”.

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