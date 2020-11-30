Mừng sinh nhật bà xã, Cường Đô la khoe ảnh gia đình hạnh phúc nhưng hành động của Đàm Thu Trang với Subeo mới chiếm spotlight

Hậu trường 30/11/2020 11:15

Doanh nhân Cường Đô la gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình trong tiệc sinh nhật bà xã Đàm Thu Trang.

Từ sau khi bé Suchin chào đời, cuộc sống của Cường Đô laĐàm Thu Trang ngày càng khiến công chúng quan tâm. Trên mạng xã hội, cặp đôi vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đến người hâm mộ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Cường Đô la hạnh phúc đăng tải ảnh chụp gia đình trong tiệc sinh nhật của Đàm Thu Trang. Bên cạnh đó, chàng doanh nhân phố núi còn gửi lời nhắn ngọt ngào đến bà xã: “Happy birthday vợ yêu”.

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Cặp vợ chồng doanh nhân phố núi ‘tình bể bình’ trong khung hình – Ảnh: FB

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Đàm Thu Trang và bé Subeo có hành động thân thiết trong bức ảnh gia đình, chứng minh mối quan hệ tốt đẹp – Ảnh: FB

Đặc biệt, cư dân mạng còn đổ dồn sự chú ý vào hành động của Đàm Thu Trang và bé Subeo trong khoảnh khắc gia đình tụ họp. Theo đó, bà xã Cường Đô la vòng tay ôm Subeo đầy thân thiết, cậu bé cũng mỉm cười hạnh phúc chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai.

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Đàm Thu Trang luôn xem Subeo như con ruột, cô thường xuyên bày tỏ tình cảm với cậu bé trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, bạn bè và cư dân mạng gửi lời chúc mừng sinh nhật Đàm Thu Trang, đồng thời không quên bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của gia đình Cường Đô la: “Chúc mừng sinh nhật chị, cả nhà mãi hạnh phúc thế này nhé”, “Gia đình hạnh phúc quá, hơi tị nhẹ nha Cường”, “Happy Birthday bà xã xinh đẹp của Cường nhé”, “Lớn nhìn giống ba Cường quá. Anh hai Subeo lớn lên là thương em gái lắm đó”…

Cường Đô La nhập hội nghiện chiều vợ, cứ nhìn động thái trong ngày sinh nhật Đàm Thu Trang là đủ hiểu!

Cường Đô La nhập hội nghiện chiều vợ, cứ nhìn động thái trong ngày sinh nhật Đàm Thu Trang là đủ hiểu!

Được Cường Đô La cưng chiều thế này hẳn là Đàm Thu Trang đang hạnh phúc lắm đây!

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Từ khóa:   Cường Đô La và Đàm Thu Trang Đàm Thu Trang bé Subeo

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