Mới kết hôn 1 năm, vợ Cường Đô la tuyên bố mình là 'người thừa của dòng họ', lộ nguyên nhân thật sự

Hậu trường 24/11/2020 15:55

Dòng chia sẻ của Đàm Thu Trang - vợ Cường Đô la về cuộc sống hôn nhân sau khi sinh con thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người.

Cuộc sống hôn nhân của Đàm Thu Trang và Cường Đô la luôn được công chúng quan tâm, ngưỡng mộ. Sau 1 năm "về chung nhà", vợ chồng "đại gia phố núi" đã có trái ngọt tình yêu là một cô con gái nhỏ xinh xắn.

Từng rất kín tiếng nhưng từ khi ái nữ ra đời, cặp đôi vô cùng thoải mái khi chia sẻ về cuộc sống đời thường với công chúng. Những khoảnh khắc của bé Suchin thường xuyên được doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và bà xã công khai lên mạng.

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1 năm sau đám cưới, vợ chồng Cường Đô la có một cô con gái kháu khỉnh - Ảnh: FB

Mới đây, vợ Cường Đô la gây thích thú khi chia sẻ bức ảnh vô cùng đáng yêu của con gái cưng và ông xã lên mạng. Kèm theo đó, Đàm Thu Trang còn viết dòng tâm sự than vãn vì con gái bám ba bất chấp. Thậm chí, cô phải hài hước tự thừa nhận rằng mình là "người thừa của dòng họ". Đặc biệt, dù che mặt ái nữ nhưng chân dài Lạng Sơn tiết lộ bé Suchin rất giống ba Quốc Cường.

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Đàm Thu Trang 'phát hờn' vì con gái bám ba không rời - Ảnh: FB

Bà xã Cường Đô la hài hước chia sẻ: "Hồi bầu nghe mọi người nói cũng vẫn tự tin lắm ai ngờ đúng thật. Bà Chin nhõi bả mê Ba của bả bất chấp luôn... đã giống nhau mà còn mê nhau và không biết từ bao giờ mẹ trở thành diễn viên chính trong bộ phim “Người thừa của dòng họ”.

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Một hình ảnh khác được Đàm Thu Trang chia sẻ chứng minh Cường Đô la là ông bố nghiện con gái - Ảnh: FB

Đàm Thu Trang hạ sinh con chung với Cường Đô la vào ngày 9/8 vừa qua. Bé Suchin chào đời giúp cuộc sống hôn nhân của cặp đôi càng thêm viên mãn. Trang cá nhân của vợ chồng doanh nhân họ Nguyễn luôn ngập tràn khoảnh khắc đáng yêu của con gái cưng.

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