Một lúc có tận 3 em, Subeo ra dáng anh cả chững chạc thay Cường Đô la ru em gái ngủ

Hậu trường 17/11/2020 10:29

Khoảnh khắc bé Subeo cực tình cảm bên em gái Suchin - con gái của Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến dân mạng thích thú.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô la gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh tình cảm của hai con. Khoảnh khắc bé Subeo nằm bên cạnh em gái Suchin và ru em ngủ khiến mọi người "tan chảy". Sự đáng yêu của hai nhóc tỳ nhà "đại gia phố núi" nhận về nhiều lời khen của mọi người. Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng con trai Hà Hồ đã ra dáng anh cả, biết chăm em phụ ba mẹ.

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Khoảnh khắc Subeo nắm tay và ru em ngủ gây xúc động - Ảnh: FB
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Cậu nhóc ra dáng anh cả chu đáo - Ảnh: FB

Nhìn vào ảnh này, nhiều người còn tinh ý nhận ra điểm giống nhau của hai anh em là đôi tai to. Mọi người nhận xét Subeo càng lớn càng có nhiều nét giống ba Quốc Cường.

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Cường Đô la luôn chia sẻ tình cảm đồng đều cho hai con - Ảnh: FB

Subeo được mệnh danh là "cậu bé vàng trong làng ẵm em" của năm 2020. Bởi ngoài em gái Suchin, con trai Cường Đô la còn là anh cả của hai em Leon và Lisa.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang đón con chung đầu tiên vào tháng 8 vừa qua. Sau đó ít tháng, Hồ Ngọc Hà cũng hạ sinh thai đôi 1 trai 1 gái với Kim Lý. Dù đang sống cùng mẹ nhưng Subeo thường xuyên ghé thăm ba Quốc Cường và em gái Suchin. 

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Bức ảnh bé Subeo đến thăm 2 em tại bệnh viện từng gây bão mạng - Ảnh: FB

Sau khi chia tay, Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà đều tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình. Dù vậy, cặp đôi vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho con trai Subeo. Ngoài ra, cậu bé còn nhận được tình cảm yêu thương từ Đàm Thu Trang và Kim Lý.

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