Mặc táo bạo hậu ly hôn, Lệ Quyên bị chỉ trích dữ dội khi diện bikini với tư thế tạo dáng phản cảm

Lệ Quyên ngày càng gợi cảm và táo bạo hơn sau khi ly hôn. Tuy nhiên, hình ảnh mới đây của cô lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Ít giờ trước, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải hình ảnh nóng bỏng lên trang cá nhân. "Nữ hoàng phòng trà" gây choáng khi diện đồ gợi cảm khoe thân hình nuột nà trước ống kính.

Thế nhưng bên cạnh những lời khen, Lệ Quyên lại nhận về không ít ý kiến trái chiều với bức ảnh gợi cảm này. Theo đó, tư thế tạo dáng quay lưng về với ống kính của giọng ca "Nếu em được lựa chọn" bị cho là kém duyên, gây phản cảm.

Sau khi ly hôn, Lệ Quyên chăm đăng ảnh khoe vóc dáng gợi cảm lên mạng xã hội - Ảnh: FB

Dân mạng để lại vô số bình luận góp ý với Lệ Quyên: "Kiểu chụp đưa mông như vậy giống như xem thường người ta", "Như chổng mông vào mặt người xem vậy", "Tư thế không được hay cho lắm mặc dù body chuẩn", "Ngày xưa thích hát bao nhiêu, giờ thấy gớm bấy nhiêu", "Không nên khoe mông, chổng mông thế cô ơi", "Không được chổng mông vào khán giả như thế chị ơi", "Bất lịch sự, đưa hình ảnh vô duyên", "Tôi rất hâm mộ Lệ Quyên nhưng những hình ảnh kiểu như vậy khiến tôi không có thiện cảm một chút nào"... Trước nhiều ý kiến trái chiều, Lệ Quyên ngó lơ và từ chối trả lời.

Rất nhiều dân mạng để lại bình luận góp ý 'nữ hoàng phòng trà' vì tư thế phản cảm khi chụp ảnh - Ảnh: Internet

Cuối tháng 10 vừa qua, Lệ Quyên nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người khi xác nhận ly hôn chồng doanh nhân sau thời gian dài chung sống. Theo chia sẻ, cả hai chia tay trong êm đẹp và giữ mối quan hệ tốt đẹp vì con trai chung.

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