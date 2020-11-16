Ngắm body Phan Như Thảo trước khi tăng cân, diện bikini nóng rực không hổ là đối thủ của Ngọc Trinh

Thời gian gần đây, Phan Như Thảo khiến dư luận xôn xao bởi thân hình ngày càng phát tướng. Sau khi sinh con, bà xã đại gia Đức An tăng cân mất kiểm soát. Theo chia sẻ, chân dài này từng nỗ lực tập gym, yoga... để giảm cân nhưng không thành công, một phần là vì ông xã nấu ăn quá ngon.

Nhìn lại quá khứ, Phan Như Thảo từng là một trong những cái tên rất hot của làng mẫu Việt. Cô được sự dìu dắt của công ty Venus và là "gà cưng" của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Những năm 2014, Phan Như Thảo ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc và là đối thủ nặng ký của Ngọc Trinh về độ nóng bỏng.

Cô táo bạo không kém cạnh bất kỳ chân dài đình đám nào - Ảnh: Internet

Sở hữu thân hình chuẩn cùng chiều cao lý tưởng, người đẹp họ Phan được săn đón ở nhiều sàn diễn thời trang trong và ngoài nước. Cô từng giành giải nhất cuộc thi Người mẫu triển vọng 2008, top 10 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt.

Cuối năm 2015, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp và nhăn sắc, Phan Như Thảo quyết định "lên xe hoa" với đại gia Đức An. Sau khi kết hôn và sinh con, cô rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí Việt. Kể từ đây, vóc dáng của nữ người mẫu thay đổi nhiều, mặt tròn trịa, thân hình cũng mất đi sự thanh mảnh ngày nào.

Phan Như Thảo từng là 'gà cưng' của Vũ Khắc Tiệp khi hoạt động ở công ty người mẫu Venus - Ảnh: Internet

Đường cong cơ thể tuyệt mỹ của bà xã đại gia Đức An một thời - Ảnh: Internet

Hiện tại, dù không còn gợi cảm như xưa nhưng Phan Như Thảo vẫn được mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ấm êm bên chồng đại gia hơn 26 tuổi.