Diện đồ lưới siêu mát mẻ 'lộ từ trên xuống dưới', Ngân 98 gây phẫn nộ vì chi tiết quá phản cảm

Hậu trường 16/11/2020 10:28

Đến hẹn lại lên, Ngân 98 khiến mạng xã hội dậy sóng khi tung loạt ảnh diện váy lưới "mặc như không mặc" và tạo dáng gây phản cảm.

Trên trang cá nhân, Ngân 98 khiến dân tình "đỏ mặt tía tai" khi tung loạt ảnh nóng bỏng khó cưỡng. Diện váy lưới đánh cá "mặc cũng như không", bạn gái Lương Bằng Quang gần như lộ toàn bộ da thịt trước ống kính. Dù không phải lần đầu "chân dài ngực khủng" tung ảnh khoe thân táo bạo, nhưng mức độ đã chạm ngưỡng phản cảm tiếp tục gây bão mạng.

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Không chỉ mặc đồ 'thiếu vải', cô nàng còn tạo dáng quá táo bạo - Ảnh: FB

Đáng chú ý, Ngân 98 nhận về vô số "gạch đá" khi tạo dáng với nhiều tư thế nhạy cảm. Bộ trang phục "có cũng như không" của bạn gái Lương Bằng Quang không thể che hết những điểm nhạy cảm của vòng 1 và vòng 3.

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Bộ cánh của Ngân 98 bị nhận xét 'mặc cũng như không' - Ảnh: FB

Ngay sau khi lên sóng, loạt ảnh nóng bỏng của "người đẹp thị phi" lập tức thu hút sự chú ý lớn của dân mạng. Ngân 98 nhận về vô số lời chỉ trích khi mặc đồ "kiệm vải" quá mức và còn khiêu khích với vô số tư thế tạo dáng phản cảm.

Đây chỉ là một trong số vô số lần bạn gái Lương Bằng Quang nhận về những đánh giá tiêu cực vì gu thời trang. Tuy nhiên, Ngân 98 không rút ra được bất kỳ bài học nào cho bản thân, thậm chí sau đó cô còn mặc hở hơn như một lời thách thức dư luận.

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Trang cá nhân của Ngân 98 ngập tràn những hình ảnh thế này - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, Ngân 98 bị cơ quan chức năng xử phạt vì mặc quá phản cảm khi đi diễn DJ tại Hà Nội. Tuy nhiên, điều này có vẻ không mấy ảnh hưởng đến chân dài này. Thậm chí sau vụ việc, số lần khoe thân của cô nàng càng thường xuyên hơn.

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