Một nàng hậu Vbiz thừa nhận bị trầm cảm đến mức muốn kết thúc cuộc đời, xót xa nhất là bức ảnh được mẹ chụp lén

Hậu trường 27/02/2023 17:01

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện này của nàng hậu đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả.

Hoa hậu Phương Khánh được biết đến nhiều hơn khi đoạt danh hiệu Miss Earth 2018. Sau khi đăng quang, nàng hậu chiếm được nhiều sự yêu mến hơn bởi không chỉ nhan sắc xinh đẹp mà còn thông minh, tài giỏi.

Một nàng hậu Vbiz thừa nhận bị trầm cảm đến mức muốn kết thúc cuộc đời, xót xa nhất là bức ảnh được mẹ chụp lén - Ảnh 1
Sau mọi nỗ lực, Phương Khánh đã chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Miss Earth - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, hoa hậu Phương Khánh gây bất ngờ khi đăng tải một đoạn clip mới chia sẻ về thời gian khủng hoảng tinh thần cách đây 5 năm. Cụ thể, khi được một cư dân mạng nhận xét: "Trong mắt Khánh dạo này buồn quá. Mong Khánh một đời an vui" thì ngỡ ngàng trước việc người đẹp chia sẻ việc bản thân từng trải qua quãng thời gian bị trầm cảm và mắc chứng rối loạn ăn uống nhưng vẫn cố gắng hết sức để có thể vượt qua.

Một nàng hậu Vbiz thừa nhận bị trầm cảm đến mức muốn kết thúc cuộc đời, xót xa nhất là bức ảnh được mẹ chụp lén - Ảnh 2
Người hâm mộ bất ngờ khi Phương Khánh chia sẻ việc bản thân từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi bị trầm cảm và mắc chứng rối loạn ăn uống - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, Phương Khánh tiết lộ: "5 năm trước với ánh mắt của người chiến thắng nhưng 5 năm sau là ánh mắt của người vượt qua chứng trầm cảm và rối loạn ăn uống. Cảm ơn bản thân đã mạnh mẽ và chấp nhận tất cả cùng sự biết ơn để biết rằng được sống và cảm thấy hạnh phúc là một điều may mắn. Từng nghĩ rằng kết thúc sẽ nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ mới biết vượt qua và sống tiếp là một điều tuyệt vời và bạn có thể giúp nhiều người như bạn".

Một nàng hậu Vbiz thừa nhận bị trầm cảm đến mức muốn kết thúc cuộc đời, xót xa nhất là bức ảnh được mẹ chụp lén - Ảnh 3
Bức ảnh Phương Khánh ngồi một mình ngoài ban công trông vô cùng mệt mỏi và cô đơn trong thời gian đấu tranh với bệnh trầm cảm - Ảnh: Chụp màn hình

 

Bên cạnh bài chia sẻ gây xôn xao, nàng hậu còn lần đầu công bố bức ảnh bản thân ngồi một mình ngoài ban công trông vô cùng mệt mỏi và cô đơn. Nàng hậu cho biết, khoảnh khắc này được mẹ chụp lén vào 5 năm trước, trong thời gian cô đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực đến mức muốn kết thúc cuộc đời.

Nhớ lại thời gian cách đây 5 năm là lúc Phương Khánh vừa đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018 đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng cô mua giải. Không chỉ vậy, trong thời gian tham gia cuộc thi, Phương Khánh còn tăng cân mất kiểm soát đến 9kg trong cả hành trình. 

Một nàng hậu Vbiz thừa nhận bị trầm cảm đến mức muốn kết thúc cuộc đời, xót xa nhất là bức ảnh được mẹ chụp lén - Ảnh 4
Khi nhìn lại những việc đã trải qua, nói về chuyện cân nặng, Phương Khánh từng chia sẻ: "Tôi từng rất tự ti về bản thân và ngoại hình của mình và nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cơ thể và tâm lý" - Ảnh: Internet

 

Khi nhìn lại những việc đã trải qua, nói về chuyện cân nặng, Phương Khánh từng chia sẻ: "Tôi từng rất tự ti về bản thân và ngoại hình của mình và nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cơ thể và tâm lý. Từng bỏ đói bản thân và tập luyện quá sức, kể cả sử dụng của thuốc giảm cân để có một ngoại hình hoàn hảo. Nhưng càng lớn tôi càng hiểu ra không có cái gì hoàn hảo, ai cũng có những cái chưa đẹp trong mắt người khác nên đầu tiên hãy chấp nhận cơ thể mình, tìm ra phương pháp tập luyện và chế độ ăn phù hợp với cơ thể. Hãy nói với nó: 'Tôi yêu bạn, chúng ta cùng nhau sống khỏe hơn nhé'. Vẻ đẹp không nằm ở chiều cao, cân nặng hay gương mặt". 

Một nàng hậu Vbiz thừa nhận bị trầm cảm đến mức muốn kết thúc cuộc đời, xót xa nhất là bức ảnh được mẹ chụp lén - Ảnh 5
Sau tất cả, Phương Khánh hiện có cuộc sống bình yên, cô tập trung vào kinh doanh và thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong các sự kiện showbiz - Ảnh: Internet

Đến hiện tại, sau mọi nỗ lực, Phương Khánh đã chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Miss Earth. Trước đó, người đẹp cũng từng được xếp thứ 4 trong top 10 Hoa hậu có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử Miss Earth.

Trọn vẹn tiệc 10 năm ngày cưới của Hà Tăng: Không gian lãng mạn, Phương Khánh và hội bạn góp mặt

Trọn vẹn tiệc 10 năm ngày cưới của Hà Tăng: Không gian lãng mạn, Phương Khánh và hội bạn góp mặt

Hà Tăng gây sốt khi diện lễ phục, rạng rỡ bên ông xã trong dịp kỷ niệm 10 năm kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Phương Khánh Phương Khánh thừa nhận trầm cảm Phương Khánh đăng quang miss earth

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang