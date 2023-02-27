Một nàng hậu Vbiz thừa nhận bị trầm cảm đến mức muốn kết thúc cuộc đời, xót xa nhất là bức ảnh được mẹ chụp lén

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, hoa hậu Phương Khánh gây bất ngờ khi đăng tải một đoạn clip mới chia sẻ về thời gian khủng hoảng tinh thần cách đây 5 năm. Cụ thể, khi được một cư dân mạng nhận xét: "Trong mắt Khánh dạo này buồn quá. Mong Khánh một đời an vui" thì ngỡ ngàng trước việc người đẹp chia sẻ việc bản thân từng trải qua quãng thời gian bị trầm cảm và mắc chứng rối loạn ăn uống nhưng vẫn cố gắng hết sức để có thể vượt qua.

Hoa hậu Phương Khánh được biết đến nhiều hơn khi đoạt danh hiệu Miss Earth 2018. Sau khi đăng quang, nàng hậu chiếm được nhiều sự yêu mến hơn bởi không chỉ nhan sắc xinh đẹp mà còn thông minh, tài giỏi.

Cụ thể, Phương Khánh tiết lộ: "5 năm trước với ánh mắt của người chiến thắng nhưng 5 năm sau là ánh mắt của người vượt qua chứng trầm cảm và rối loạn ăn uống. Cảm ơn bản thân đã mạnh mẽ và chấp nhận tất cả cùng sự biết ơn để biết rằng được sống và cảm thấy hạnh phúc là một điều may mắn. Từng nghĩ rằng kết thúc sẽ nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ mới biết vượt qua và sống tiếp là một điều tuyệt vời và bạn có thể giúp nhiều người như bạn".

Bên cạnh bài chia sẻ gây xôn xao, nàng hậu còn lần đầu công bố bức ảnh bản thân ngồi một mình ngoài ban công trông vô cùng mệt mỏi và cô đơn. Nàng hậu cho biết, khoảnh khắc này được mẹ chụp lén vào 5 năm trước, trong thời gian cô đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực đến mức muốn kết thúc cuộc đời.

Nhớ lại thời gian cách đây 5 năm là lúc Phương Khánh vừa đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018 đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng cô mua giải. Không chỉ vậy, trong thời gian tham gia cuộc thi, Phương Khánh còn tăng cân mất kiểm soát đến 9kg trong cả hành trình.

Khi nhìn lại những việc đã trải qua, nói về chuyện cân nặng, Phương Khánh từng chia sẻ: "Tôi từng rất tự ti về bản thân và ngoại hình của mình và nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cơ thể và tâm lý" - Ảnh: Internet

Khi nhìn lại những việc đã trải qua, nói về chuyện cân nặng, Phương Khánh từng chia sẻ: "Tôi từng rất tự ti về bản thân và ngoại hình của mình và nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của cơ thể và tâm lý. Từng bỏ đói bản thân và tập luyện quá sức, kể cả sử dụng của thuốc giảm cân để có một ngoại hình hoàn hảo. Nhưng càng lớn tôi càng hiểu ra không có cái gì hoàn hảo, ai cũng có những cái chưa đẹp trong mắt người khác nên đầu tiên hãy chấp nhận cơ thể mình, tìm ra phương pháp tập luyện và chế độ ăn phù hợp với cơ thể. Hãy nói với nó: 'Tôi yêu bạn, chúng ta cùng nhau sống khỏe hơn nhé'. Vẻ đẹp không nằm ở chiều cao, cân nặng hay gương mặt".

Sau tất cả, Phương Khánh hiện có cuộc sống bình yên, cô tập trung vào kinh doanh và thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong các sự kiện showbiz - Ảnh: Internet

Đến hiện tại, sau mọi nỗ lực, Phương Khánh đã chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Miss Earth. Trước đó, người đẹp cũng từng được xếp thứ 4 trong top 10 Hoa hậu có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử Miss Earth.