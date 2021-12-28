Một hoa hậu Vbiz xác nhận ly hôn chồng đại gia sau 6 năm gắn bó

Hậu trường 28/12/2021 15:41

Mới đây, một hoa hậu Việt Nam khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi xác nhận đã ly hôn chồng đại gia sau 6 năm về chung một nhà.

Mới đây, Hoa hậu Trúc Diễm và chồng Việt kiều đã đồng thuận ly hôn sau 6 năm gắn bó. Nguyên nhân ly hôn được cặp đôi cho biết là do bất đồng quan điểm cá nhân. Cả hai ly hôn trong êm đẹp và vẫn giữ mối quan hệ văn minh.

Trên trang cá nhân, cô nàng chia sẻ: "Sau 2 năm nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn. Hôm nay, Diễm và John xin  thông báo chúng mình đã chính thức ly hôn. Tuy rất buồn nhưng đều tin rằng đây là quyết định tốt nhất. Diễm và John vẫn sẽ là những người bạn tốt trong cuộc sống của nhau. Tuy không cùng nhìn về một hướng nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau”.

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Hoa hậu Trúc Diễm xác nhận ly hôn chồng doanh nhân sau 6 năm gắn bó - Ảnh: Chụp màn hình

Nàng hậu quyết định lên tiếng để mọi người hiểu rõ và tránh những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến cô và chồng cũ. Người đẹp cho biết: "Những lời này không hoàn toàn dễ dàng. Nhưng sau 2 năm nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn. Hôm nay, Diễm và John xin thông báo chúng mình đã chính thức ly hôn. Tuy rất buồn nhưng đều tin rằng đây là quyết định tốt nhất. Diễm và John vẫn sẽ là những người bạn tốt trong cuộc sống của nhau. Tuy không cùng nhìn về một hướng nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau”.

hoa hau truc diem 1Một hoa hậu Vbiz xác nhận ly hôn chồng đại gia sau 6 năm gắn bó - Ảnh 3
Hoa hậu Trúc Diễm và chồng cũ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Trúc Diễm cũng bày tỏ rằng cô không trả lời phỏng vấn vì muốn giữ sự riêng tư cho cá nhân của mình cũng như hai bên gia đình. Đồng thời, cô cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã dành tình cảm chân thành cho mình và chồng cũ. Cô cho rằng quyết định chia tay là điều tốt nhất cho cả hai ở thời điểm hiện tại nên mong khán giả tôn trọng mình. 

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, từng đoạt á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, đoạt giải Người đẹp Thời trang Hoa hậu Trái Đất 2007, top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011. Cả hai kết hôn vào tháng 2/2015. Sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên sánh đôi bên nhau tại các sự kiện giải trí, hay đi du lịch cùng nhau. Dù đã kết hôn 6 năm kết hôn, nhưng cả hai vẫn chưa sinh con.

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