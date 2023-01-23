Mồng 2 Tết: Đặng Văn Lâm đưa bạn gái và gia đình vui vẻ cùng nhau đi du xuân

Thủ môn Đặng Văn Lâm và bạn gái là Yến Xuân đã có thời gian 6 năm gắn bó. Trải qua thời gian, tình cảm của cặp đôi càng thêm thắm đồng. Fan mong chờ một cái kết viên mãn cho chuyện tình này.

Sau nhiều lần úp mở, đến giờ, thủ môn Lâm Tây đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ chuyện tình cảm với bạn gái. Không ít lần anh và người thân trong gia đình anh đã chia sẻ ảnh tụ họp gia đình trong đó có bạn gái của anh - nữ PT Yến Xuân.