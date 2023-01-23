Mồng 2 Tết: Đặng Văn Lâm đưa bạn gái và gia đình vui vẻ cùng nhau đi du xuân

Hậu trường 23/01/2023 18:19

Dường như Yến Xuân đã trở thành một thành viên của gia đình Văn Lâm, cô thường xuyên xuất hiện trong những dịp lễ, Tết.

Thủ môn Đặng Văn Lâm và bạn gái là Yến Xuân đã có thời gian 6 năm gắn bó. Trải qua thời gian, tình cảm của cặp đôi càng thêm thắm đồng. Fan mong chờ một cái kết viên mãn cho chuyện tình này.

Sau nhiều lần úp mở, đến giờ, thủ môn Lâm Tây đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ chuyện tình cảm với bạn gái. Không ít lần anh và người thân trong gia đình anh đã chia sẻ ảnh tụ họp gia đình trong đó có bạn gái của anh - nữ PT Yến Xuân.

Mới đây, vào mùng 2 Tết, Đặng Văn Lâm cùng Yến Xuân và gia đình chàng thủ môn đi du xuân vui vẻ cùng nhau. Năm nay là năm đặc biệt với cầu thủ Đặng Văn Lâm khi thủ môn cùng gia đình về Việt Nam đón Tết trong căn hộ sang trọng mà Lâm Tây mua ở TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, năm nay bạn gái của Lâm Tây là Yến Xuân cũng đón Tết cùng gia đình chàng thủ môn.

 

Mồng 2 Tết: Đặng Văn Lâm đưa bạn gái và gia đình vui vẻ cùng nhau đi du xuân - Ảnh 1
Bạn gái của Lâm Tây là Yến Xuân cũng đón Tết cùng gia đình chàng thủ môn - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, chàng thủ thành CLB Bóng đá Bình Định đã khoe ảnh đưa Yến Xuân về nhà gói nem ngày Tết. Dường như Yến Xuân đã trở thành một thành viên của gia đình Văn Lâm, cô thường xuyên xuất hiện trong những dịp lễ, Tết. Chính vì vậy, cư dân mạng mong chờ cặp đôi thông báo thời gian tổ chức hôn lễ.

 

Mồng 2 Tết: Đặng Văn Lâm đưa bạn gái và gia đình vui vẻ cùng nhau đi du xuân - Ảnh 2
Đặng Văn Lâm khoe ảnh đưa Yến Xuân về nhà gói nem ngày Tết - Ảnh: Internet

Mồng 2 Tết: Đặng Văn Lâm đưa bạn gái và gia đình vui vẻ cùng nhau đi du xuân - Ảnh 3

 

Mồng 2 Tết: Đặng Văn Lâm đưa bạn gái và gia đình vui vẻ cùng nhau đi du xuân - Ảnh 4

Chuyện tình cảm mặn nồng, bền chặt của Lâm và Xuân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhiều fans bóng đá mong đợi một đám cưới như mơ của cặp đôi trai tài, gái sắc này.

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