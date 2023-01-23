Hải Tú lên đồ đơn giản xinh như nàng thơ ngày đầu năm, gây chú ý vì cả năm chỉ xài chiếc túi hiệu vài chục triệu

Đầu năm 2023, Hải Tú xuất hiện với visual dịu dàng, cô nàng đăng tải khung ảnh đón năm mới đầy trong trẻo.
- Hiền Hồ khoe ảnh đón Tết bên gia đình, nhan sắc đầu năm của nữ ca sĩ ra sao?
- Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng tung loạt ảnh chồng con đầu năm, hé lộ quan hệ thật với bố mẹ chồng
Mới đây, trên trang cá nhân, Hải Tú đăng tải khung ảnh đón năm mới đầy nhẹ nhàng, trong trẻo. Nữ diễn viên không chọn mặc áo dài truyền thông, thay vào đó là phối áo đơn giản cùng quần jeans. Cô ưu ái tông xanh tạo cảm giác yên bình cho ngày đầu năm. Người hâm mộ còn chú ý đến chiếc túi xách YSL Hải Tú sử dụng, đã 1 năm trôi qua vẫn không đổi.
Hải Tú cũng gửi lời chúc năm mới đến người hâm mộ: "Lời đầu năm, Tú xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã luôn dành tình yêu thương, ủng hộ và bên cạnh Tú cũng như tập thể M-TPE trong suốt năm tháng vừa qua. Xin thương chúc tất cả mọi người một năm mới bình an, vạn sự như ý và thật nhiều sức khoẻ! Tú mong rằng trong chặng đường phía trước, mọi điều tốt đẹp, may mắn và thành công nhất sẽ đến với chúng ta và những người yêu thương bên cạnh".
Tuy nhiên, điều gây chú ý lại là chiếc túi xách YSL mà cô nàng sử dụng. Dễ dàng nhận thấy, đây là chiếc túi được nữ diễn ưu ái sử dụng suốt một năm qua. Dáng túi đơn giản, lại có màu trắng nên giúp mỹ nhân sinh năm 1997 dễ dàng phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Trong năm 2022, người hâm mộ đã nhiều lần nhìn thấy mỗi khoảnh khắc "nàng thơ" Sơn Tùng chia sẻ đều có sự xuất hiện của món phụ kiện này.
Hải Tú vốn xuất thân người mẫu, được đánh giá cao về nhan sắc lẫn gu thời trang. Không có hoạt động nghệ thuật nổi bật, Hải Tú vẫn là cái tên khiến công chúng chú ý trên mạng xã hội. Đời tư của nữ diễn viên và câu chuyện sinh con đến nay chưa được tiết lộ rõ.