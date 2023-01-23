Hải Tú lên đồ đơn giản xinh như nàng thơ ngày đầu năm, gây chú ý vì cả năm chỉ xài chiếc túi hiệu vài chục triệu

Mới đây, trên trang cá nhân, Hải Tú đăng tải khung ảnh đón năm mới đầy nhẹ nhàng, trong trẻo. Nữ diễn viên không chọn mặc áo dài truyền thông, thay vào đó là phối áo đơn giản cùng quần jeans. Cô ưu ái tông xanh tạo cảm giác yên bình cho ngày đầu năm. Người hâm mộ còn chú ý đến chiếc túi xách YSL Hải Tú sử dụng, đã 1 năm trôi qua vẫn không đổi.

Hải Tú cũng gửi lời chúc năm mới đến người hâm mộ: "Lời đầu năm, Tú xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã luôn dành tình yêu thương, ủng hộ và bên cạnh Tú cũng như tập thể M-TPE trong suốt năm tháng vừa qua. Xin thương chúc tất cả mọi người một năm mới bình an, vạn sự như ý và thật nhiều sức khoẻ! Tú mong rằng trong chặng đường phía trước, mọi điều tốt đẹp, may mắn và thành công nhất sẽ đến với chúng ta và những người yêu thương bên cạnh".