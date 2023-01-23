Hiền Hồ khoe ảnh đón Tết bên gia đình, nhan sắc đầu năm của nữ ca sĩ ra sao?

Hậu trường 23/01/2023 13:55

Trên trang cá nhân, Hiền Hồ vừa tung loạt ảnh đón Tết tại quê nhà bên gia đình.

Dịp đầu năm Quý Mão 2023, ca sĩ Hiền Hồ chia sẻ loạt hình ảnh sum vầy bên người thân. Trong những khoảnh khắc mới nhất, giọng ca "Em ngày xưa khác rồi" gây chú ý khi để kiểu tóc mái ngố cá tính, trẻ trung kết hợp với bộ trang phục mang màu sắc nổi bật. Về nhan sắc, dù từng gây bàn tán với nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, song Hiền Hồ khá thoải mái chụp hình ở nhiều góc mặt, biểu cảm khác nhau.

Nữ ca sĩ diện áo hồng rực rỡ, tóc búi cao khoe trọn khuôn mặt búp bê. Có thể thấy, sau biến cố, Hiền Hồ trông gầy hơn trước khá nhiều, đôi mắt có phần buồn bã hơn nhưng nhan sắc vẫn giữ được sự ngọt ngào quen thuộc.

Hiền Hồ khoe ảnh đón Tết bên gia đình, nhan sắc đầu năm của nữ ca sĩ ra sao? - Ảnh 1

Hiền Hồ khoe ảnh đón Tết bên gia đình, nhan sắc đầu năm của nữ ca sĩ ra sao? - Ảnh 2

Hiền Hồ khoe ảnh đón Tết bên gia đình, nhan sắc đầu năm của nữ ca sĩ ra sao? - Ảnh 3
Nữ ca sĩ thoải mái chia sẻ loạt ảnh đón Tết bên gia đình - Ảnh: FBNV

Không chỉ thế, Hiền Hồ thoải mái thể hiện những cảm xúc dễ thương đáng yêu bên những người thân của mình. Nữ ca sĩ âu yếm nũng nịu bên mẹ, cười thả ga trêu chọc anh trai và cực nhắng nhít khi nhận được lì xì khủng từ bố của mình. Nhìn cô như có một nguồn năng lượng tích cực lan toả truyền tải với tất cả mọi người.

Hiền Hồ khoe ảnh đón Tết bên gia đình, nhan sắc đầu năm của nữ ca sĩ ra sao? - Ảnh 4

 

Hiền Hồ khoe ảnh đón Tết bên gia đình, nhan sắc đầu năm của nữ ca sĩ ra sao? - Ảnh 5
Hiền Hồ và mẹ - Ảnh: FBNV

Được biết sau khi ăn Tết cùng người thân, nữ ca sĩ sẽ lên đường đi lưu diễn phục vụ người hâm mộ ở nước ngoài. Năm vừa qua là năm sóng gió với Hiền Hồ. Cô gần như đánh mất sự nghiệp, đánh mất hình tượng mà bản thân cất công gầy dựng. May mắn là nữ ca sĩ vẫn nhận được sự đón nhận của một số lượng fan trung thành hiếm hoi ủng hộ cô khi cố gắng quay lại sân khấu. Nữ ca sĩ cũng thận trọng hơn trong việc đăng tải hay chia sẻ hình ảnh cũng như thông tin của bản thân lên mạng xã hội.

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