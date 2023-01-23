Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng tung loạt ảnh chồng con đầu năm, hé lộ quan hệ thật với bố mẹ chồng

Trên trang cá nhân, hot mom đến từ Ukcraine đã tung loạt ảnh mới nhất về bản thân, khoe luôn ảnh anh xã và quý tử vừa chào đời.

Mới đây trên trang cá nhân, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng - Dianka đã tung loạt ảnh mới nhất về bản thân. Lần lên sóng này, cô nàng khoe luôn ảnh của ông xã và quý tử vừa chào đời. Cô cho biết:

"Cảm ơn anh đã cho em thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người đó chính là một GIA ĐÌNH. Chúc mừng năm mới".

Bên dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè, người yêu mến, hâm mộ đã vào gửi lời chúc mừng năm mới, an lành đến gia đình thủ môn họ Bùi.

Tuy nhiên, gây chú ý hơn cả chính là nhan sắc của mẫu Tây. Trong ảnh, có thể thấy cả gia đình Bùi Tiến Dũng cùng diện đồ tông trắng, nở nụ cười cực tươi khi chụp ảnh bên nhau. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả 2 vẫn chưa để lộ mặt con.

Về phía Dianka, cô gây sốt với nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ sau 2 tháng lâm bồn. Năm nay là năm đầu làm dâu nhà Bùi Tiến Dũng nhưng do Dianka vừa sinh con nên cả 2 vẫn ăn Tết ở Sài Gòn, thay vì di chuyển về Thanh Hóa đoàn tụ cùng người thân. Qua đây có thể thấy bố mẹ Tiến Dũng rất cưng chiều cô con dâu ngoại quốc này.

Kể từ khi kết hôn và sinh con cho Bùi Tiến Dũng, cuộc sống mẫu Tây tên Dianka Zakhidova càng nhận về nhiều quan tâm. Mỗi bài đăng của nàng WAGs đều nhận về lượt tương tác vô cùng lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tay-cua-bui-tien-dung-tung-loat-anh-chong-con-au-nam-he-lo-quan-he-that-voi-bo-me-chong-548854.html