Mối quan hệ giữa Duy Phước và bố ruột thế nào hậu lùm xùm bị 'tố' vô tâm, không phụng dưỡng?

Mới đây, Duy Phước - con trai nghệ sĩ Duy Phương đã có động thái nói lên mối quan hệ giữa hai bố con sau những ồn ào trong gia đình thời gian qua.

Thời gian trước, nghệ sĩ Duy Phương bất ngờ đăng clip khóc lóc và chia sẻ việc con cái vô tâm, không phụng dưỡng. Ngay sau đó, Duy Phước - con trai của nam nghệ sĩ là diễn viên Lê Giang - đã lên tiếng nhận lỗi về mình. Đồng thời, Duy Phước cũng nhấn mạnh nếu lùm xùm này ảnh hưởng đến công việc khiến anh phải làm nghề khác để nuôi gia đình thì cũng cam tâm. Về phía Lê Giang, nữ nghệ sĩ chia sẻ bài viết với rất nhiều đạo lý nhằm tỏ rõ quan điểm bênh vực con trai.

Trước đó, NS Duy Phương đã đăng clip dài nói về cuộc sống khó khăn, không có tiền nên nói các con không nghe lời - Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc sau đó dần lắng xuống, những người trong cuộc cũng không có động thái gì thêm. Tuy nhiên, mới đây, Duy Phước đã có động thái nói lên mối quan hệ giữa mình về bố ruột. Theo đó, trên kênh YouTube cá nhân, nam diễn viên chia sẻ clip đưa vợ con đến tận nhà thăm bố sau thời gian dài xa cách vì dịch bệnh.

Nhiều người dự đoán hai bố con nam nghệ sĩ đã làm hòa sau bao lùm xùm không đáng có - Ảnh: Internet

Trong clip, Duy Phương rất vui khi đón tiếp gia đình con trai đến thăm. Khi gặp bố, Duy Phước cũng mang theo quà và nhắc đến mẹ kế (vợ hiện tại của Duy Phương) vô cùng lễ phép. Cả hai bố con trò chuyện vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Qua đoạn clip, nhiều người cho rằng hai bố con Duy Phương đã làm hòa sau những lùm xùm vừa qua.

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