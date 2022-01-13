Mối quan hệ giữa Duy Phước và bố ruột thế nào hậu lùm xùm bị 'tố' vô tâm, không phụng dưỡng?

Hậu trường 13/01/2022 10:44

Mới đây, Duy Phước - con trai nghệ sĩ Duy Phương đã có động thái nói lên mối quan hệ giữa hai bố con sau những ồn ào trong gia đình thời gian qua.

Thời gian trước, nghệ sĩ Duy Phương bất ngờ đăng clip khóc lóc và chia sẻ việc con cái vô tâm, không phụng dưỡng. Ngay sau đó, Duy Phước - con trai của nam nghệ sĩ là diễn viên Lê Giang - đã lên tiếng nhận lỗi về mình. Đồng thời, Duy Phước cũng nhấn mạnh nếu lùm xùm này ảnh hưởng đến công việc khiến anh phải làm nghề khác để nuôi gia đình thì cũng cam tâm. Về phía Lê Giang, nữ nghệ sĩ chia sẻ bài viết với rất nhiều đạo lý nhằm tỏ rõ quan điểm bênh vực con trai.

duy phuoc 1
Trước đó, NS Duy Phương đã đăng clip dài nói về cuộc sống khó khăn, không có tiền nên nói các con không nghe lời - Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc sau đó dần lắng xuống, những người trong cuộc cũng không có động thái gì thêm. Tuy nhiên, mới đây, Duy Phước đã có động thái nói lên mối quan hệ giữa mình về bố ruột. Theo đó, trên kênh YouTube cá nhân, nam diễn viên chia sẻ clip đưa vợ con đến tận nhà thăm bố sau thời gian dài xa cách vì dịch bệnh.

duy phuoc 2
duy phuoc 3
duy phuoc 4
Nhiều người dự đoán hai bố con nam nghệ sĩ đã làm hòa sau bao lùm xùm không đáng có - Ảnh: Internet

Trong clip, Duy Phương rất vui khi đón tiếp gia đình con trai đến thăm. Khi gặp bố, Duy Phước cũng mang theo quà và nhắc đến mẹ kế (vợ hiện tại của Duy Phương) vô cùng lễ phép. Cả hai bố con trò chuyện vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Qua đoạn clip, nhiều người cho rằng hai bố con Duy Phương đã làm hòa sau những lùm xùm vừa qua.

Vụ tai nạn của con trai NSDN Thu Quế: Hai bên đã làm việc với cơ quan điều tra, nữ nghệ sĩ chính thức lên tiếng xin lỗi kết thúc mọi việc

Vụ tai nạn của con trai NSDN Thu Quế: Hai bên đã làm việc với cơ quan điều tra, nữ nghệ sĩ chính thức lên tiếng xin lỗi kết thúc mọi việc

Liên quan đến vụ lùm xùm tai nạn giao thông của con trai NSND Thu Quế, mới đây, nữ nghệ sĩ đã có bài đăng thông báo chấm dứt sự việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Duy Phương Duy Phước Duy Phương tố con cái thờ ơ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 0 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?