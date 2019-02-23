Mới cưới hai tháng, vợ Ưng Hoàng Phúc bất ngờ báo tin mang thai lần 3

Hậu trường 23/02/2019 10:37

Vợ Ưng Hoàng Phúc chia sẻ thông tin mang thai lần 3 sau hai tháng tổ chức đám cưới khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, cựu người mẫu Kim Cương bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân bức thư gửi con vô cùng xúc động. Qua giọng văn của một người mẹ, có thể thấy bà xã ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đang thông báo chuyện mang bầu lần 3 sau hai tháng tổ chức đám cưới cổ tích.

Được biết, hiện Kim Cương đang mang thai ở tháng thứ hai, sức khoẻ rất tốt và không bị thai nghén như nhiều phụ nữ khác ở 3 tháng đầu thai kỳ. Nói về niềm hạnh phúc vô bờ bến này, Kim Cương cho biết cả hai vợ chồng đều không giấu được xúc động khi hay tin.

"Gửi con thân yêu của mẹ! Hiện tại, mẹ vẫn còn cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi biết con đến với thế giới này. Cả mẹ và ba Phúc đã trông chờ ngày này rất lâu con à. Khi biết tin con đến với mẹ, mẹ đã run rẩy đến mức không tin đây là sự thật. Mẹ và ba đã rất xúc động!

Mang thai và làm mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chỉ mong 9 tháng con ở trong bụng mẹ, con hãy là một em bé ngoan và biết nghe lời. Cả ba mẹ và hai anh trai của con đang rất mong ngóng ngày con chào đời. Mẹ chắc chắn một điều rằng, mẹ không phải là người mẹ giỏi nhất nhưng mẹ sẽ dành hết thời gian để ở bên con yêu của mẹ.Chào mừng con yêu đến với đại gia đình chúng ta", bà xã Ưng Hoàng Phúc viết.

Mới cưới hai tháng, vợ Ưng Hoàng Phúc bất ngờ báo tin mang thai lần 3 - Ảnh 1
Bà xã Ưng Hoàng Phúc báo tin mang thai lần 3 khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Internet
Mới cưới hai tháng, vợ Ưng Hoàng Phúc bất ngờ báo tin mang thai lần 3 - Ảnh 2
Cặp đôi sống chung 2 năm qua nhưng mới tổ chức đám cưới cách đây hai tháng - Ảnh: Internet
Mới cưới hai tháng, vợ Ưng Hoàng Phúc bất ngờ báo tin mang thai lần 3 - Ảnh 3
Kim Cương đã có 1 con riêng với chồng trước, một con chung với Ưng Hoàng Phúc - Ảnh: Internet

Đám cưới ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương diễn ra vào ngày 1/12/2018 tại một khách sạn 5 sao ở TP.HCM. Tại hôn lễ, giọng ca "Cắn Rứt" liên tục trao vợ những cử chỉ ngọt ngào và hứa sẽ chung thủy cùng cô suốt quãng đường còn lại.

Ưng Hoàng Phúc được biết đến là một trong những nam nghệ sĩ đào hoa nhất showbiz Việt. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ Kim Cương (người phụ nữ từng có một đời chồng và con riêng) thì anh đã bị chinh phục hoàn toàn. Sống chung hai năm và đã có một con trai chung nhưng họ vẫn luôn dành cho nhau sự trân trọng như ngày đầu mới yêu.

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Sau đám cưới nhiều cảm xúc, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương có chuyến nghỉ dưỡng tại nước ngoài.

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