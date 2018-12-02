Kim Cương hạnh phúc khi được Ưng Hoàng Phúc ‘khóa môi’ nồng cháy trong đám cưới cổ tích

Trước sự chúc phúc của gia đình, bạn bè thân thiết, Ưng Hoàng Phúc trao cho bà xã Kim Cương nụ hôn ngọt ngào.

Tối qua (1/12), hôn lễ hoành tráng của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và siêu mẫu Kim Cương đã diễn tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP. HCM. Đây là cái kết viên mãn, được nhiều người chờ đợi của giọng ca Thà rằng như thế và bạn gái.

Chia sẻ về quyết định tổ chức hôn lễ long trọng sau thời gian dài chung sống, Ưng Hoàng Phúc tâm sự, cả anh và vợ đều không đặt nặng việc làm đám cưới. Nhưng vì muốn chia sẻ niềm vui và nhận được lời chúc phúc của mọi người nên cả hai đã quyết định tổ chức.

Tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy với nhiều hoa tươi và nến tạo nên không khí ấm áp, ngọt ngào. Trước sự chứng kiến của tất cả người thân, bạn bè đồng nghiệp, Ưng Hoàng Phúc khiến bà xã xúc động khi nói lời yêu thương và trao nụ hôn đầy ngọt ngào.

Mở đầu hôn lễ, Ưng Hoàng Phúc hát tặng tất cả mọi người rồi nắm tay bà xã Kim Cương bước lên lễ đường - Ảnh: Internet

Cô dâu diện váy cưới trắng vô cùng lộng lẫy và quyến rũ e ấp bên cạnh chú rể - Ảnh: Internet

Cả hai nắm tay và trao nhau ánh nhìn ấm áp - Ảnh: Internet

Trước sự chứng kiến của tất cả quan khách...

...Ưng Hoàng Phúc trao cho bà xã nụ nôn nồng cháy - Ảnh: Internet

Tại buổi lễ, bố mẹ hai bên gửi lời chúc phúc đến các con - Ảnh: Internet

Ưng Hoàng Phúc gửi lời cảm ơn vợ vì luôn bên cạnh và ủng hộ lúc anh gặp khó khăn - Ảnh: Internet

Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương thực hiện nghi thức rót rượu trong lễ cưới - Ảnh: Internet

Cả hai nắm tay nhau cắt bánh kem trong niềm vui và hạnh phúc - Ảnh: Internet

Con chung và con riêng diên vest lịch lãm, tươi cười hạnh phúc trong hôn lễ của bố mẹ - Ảnh: Internet

Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy nhắn nhủ trước lễ cưới Ưng Hoàng Phúc Lễ cưới của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương được tổ chức vào tối 1/12 tại TP.HCM. Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy đã gửi đến Ưng Hoàng Phúc những lời chia sẻ ngọt ngào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-cuong-hanh-phuc-khi-duoc-ung-hoang-phuc-khoa-moi-nong-chay-trong-dam-cuoi-co-tich-306096.html