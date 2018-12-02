Kim Cương hạnh phúc khi được Ưng Hoàng Phúc ‘khóa môi’ nồng cháy trong đám cưới cổ tích

Hậu trường 02/12/2018 09:15

Trước sự chúc phúc của gia đình, bạn bè thân thiết, Ưng Hoàng Phúc trao cho bà xã Kim Cương nụ hôn ngọt ngào.

Tối qua (1/12), hôn lễ hoành tráng của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và siêu mẫu Kim Cương đã diễn tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP. HCM. Đây là cái kết viên mãn, được nhiều người chờ đợi của giọng ca Thà rằng như thế và bạn gái.

Chia sẻ về quyết định tổ chức hôn lễ long trọng sau thời gian dài chung sống, Ưng Hoàng Phúc tâm sự, cả anh và vợ đều không đặt nặng việc làm đám cưới. Nhưng vì muốn chia sẻ niềm vui và nhận được lời chúc phúc của mọi người nên cả hai đã quyết định tổ chức.

Tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy với nhiều hoa tươi và nến tạo nên không khí ấm áp, ngọt ngào. Trước sự chứng kiến của tất cả người thân, bạn bè đồng nghiệp, Ưng Hoàng Phúc khiến bà xã xúc động khi nói lời yêu thương và trao nụ hôn đầy ngọt ngào.

Kim Cương hạnh phúc khi được Ưng Hoàng Phúc ‘khóa môi’ nồng cháy trong đám cưới cổ tích - Ảnh 1
Mở đầu hôn lễ, Ưng Hoàng Phúc hát tặng tất cả mọi người rồi nắm tay bà xã Kim Cương bước lên lễ đường - Ảnh: Internet
Kim Cương hạnh phúc khi được Ưng Hoàng Phúc ‘khóa môi’ nồng cháy trong đám cưới cổ tích - Ảnh 2
Cô dâu diện váy cưới trắng vô cùng lộng lẫy và quyến rũ e ấp bên cạnh chú rể - Ảnh: Internet
Kim Cương hạnh phúc khi được Ưng Hoàng Phúc ‘khóa môi’ nồng cháy trong đám cưới cổ tích - Ảnh 3
Cả hai nắm tay và trao nhau ánh nhìn ấm áp - Ảnh: Internet
Kim Cương hạnh phúc khi được Ưng Hoàng Phúc ‘khóa môi’ nồng cháy trong đám cưới cổ tích - Ảnh 4
Trước sự chứng kiến của tất cả quan khách...
Kim Cương hạnh phúc khi được Ưng Hoàng Phúc ‘khóa môi’ nồng cháy trong đám cưới cổ tích - Ảnh 5
...Ưng Hoàng Phúc trao cho bà xã nụ nôn nồng cháy - Ảnh: Internet
Kim Cương hạnh phúc khi được Ưng Hoàng Phúc ‘khóa môi’ nồng cháy trong đám cưới cổ tích - Ảnh 6
Tại buổi lễ, bố mẹ hai bên gửi lời chúc phúc đến các con - Ảnh: Internet
Kim Cương hạnh phúc khi được Ưng Hoàng Phúc ‘khóa môi’ nồng cháy trong đám cưới cổ tích - Ảnh 7
Ưng Hoàng Phúc gửi lời cảm ơn vợ vì luôn bên cạnh và ủng hộ lúc anh gặp khó khăn - Ảnh: Internet
Kim Cương hạnh phúc khi được Ưng Hoàng Phúc ‘khóa môi’ nồng cháy trong đám cưới cổ tích - Ảnh 8
Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương thực hiện nghi thức rót rượu trong lễ cưới - Ảnh: Internet
Kim Cương hạnh phúc khi được Ưng Hoàng Phúc ‘khóa môi’ nồng cháy trong đám cưới cổ tích - Ảnh 9
Cả hai nắm tay nhau cắt bánh kem trong niềm vui và hạnh phúc - Ảnh: Internet
Kim Cương hạnh phúc khi được Ưng Hoàng Phúc ‘khóa môi’ nồng cháy trong đám cưới cổ tích - Ảnh 10
Con chung và con riêng diên vest lịch lãm, tươi cười hạnh phúc trong hôn lễ của bố mẹ - Ảnh: Internet
Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy nhắn nhủ trước lễ cưới Ưng Hoàng Phúc

Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy nhắn nhủ trước lễ cưới Ưng Hoàng Phúc

Lễ cưới của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương được tổ chức vào tối 1/12 tại TP.HCM. Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy đã gửi đến Ưng Hoàng Phúc những lời chia sẻ ngọt ngào.

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