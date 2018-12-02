Kim Cương hạnh phúc khi được Ưng Hoàng Phúc ‘khóa môi’ nồng cháy trong đám cưới cổ tích

Trước sự chúc phúc của gia đình, bạn bè thân thiết, Ưng Hoàng Phúc trao cho bà xã Kim Cương nụ hôn ngọt ngào.
- 'Tan chảy' với bộ ảnh cưới đẹp như tranh vẽ của Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương
- Lộ thiệp cưới cực sang trọng và tốn kém của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương
Tối qua (1/12), hôn lễ hoành tráng của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và siêu mẫu Kim Cương đã diễn tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP. HCM. Đây là cái kết viên mãn, được nhiều người chờ đợi của giọng ca Thà rằng như thế và bạn gái.
Chia sẻ về quyết định tổ chức hôn lễ long trọng sau thời gian dài chung sống, Ưng Hoàng Phúc tâm sự, cả anh và vợ đều không đặt nặng việc làm đám cưới. Nhưng vì muốn chia sẻ niềm vui và nhận được lời chúc phúc của mọi người nên cả hai đã quyết định tổ chức.
Tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy với nhiều hoa tươi và nến tạo nên không khí ấm áp, ngọt ngào. Trước sự chứng kiến của tất cả người thân, bạn bè đồng nghiệp, Ưng Hoàng Phúc khiến bà xã xúc động khi nói lời yêu thương và trao nụ hôn đầy ngọt ngào.