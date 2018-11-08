Lộ thiệp cưới cực sang trọng và tốn kém của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương

Hậu trường 08/11/2018 10:46

Sau màn cầu hôn lãng mạn trên bờ biển, Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương chính thức hé lộ thiệp cưới đẹp như mơ.

Ưng Hoàng Phúc được biết đến là một trong những nam nghệ sĩ đào hoa nhất showbiz Việt. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ Kim Cương (người phụ nữ từng có một đời chồng và con riêng) thì giọng ca Cắn Rứt đã bị chinh phục hoàn toàn. Suốt thời gian qua, dù đã có một con trai kháu khỉnh nhưng họ vẫn luôn dành cho nhau sự trân trọng như ngày đầu mới yêu.

Sau hai năm chung sống, cặp đôi đã hiểu quá rõ đối phương và cảm thấy cần có một đám cưới để chính thức trở thành vợ chồng. Mới đây, Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương cũng đã hé lộ thiệp cưới sang trọng được thiết kế vô cùng cầu kỳ. Trên thiệp in hình cô dâu chú rễ, ghi rõ ngày cưới là 1/12 tới tại một khách sạn 5 sao ở TP.HCM. 

Lộ thiệp cưới cực sang trọng và tốn kém của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương - Ảnh 1
Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương quyết định kết hôn sau hai năm chung sống  - Ảnh: Internet
Lộ thiệp cưới cực sang trọng và tốn kém của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương - Ảnh 2

Cách đây khoảng 1 tháng, Ưng Hoàng Phúc cũng gây sốt với màn cầu hôn lãng mạn trên bờ biển Phú Quốc với nhẫn kim cương 1,4 tỷ đồng. Tại đây, giọng ca Thà rằng như thế đã nói những lời ngọt ngào, trao nụ hôn nồng thắm và hứa sẽ nắm tay bà mẹ hai con đi suốt đoạn đường còn lại. 

“Phúc biết tình yêu của Kim Cương dành cho Phúc nhiều đến thế nào. Và bản thân Phúc gần như dành trọn hơi thở mình dành cho tình yêu ấy. Phúc tin rằng, mình yêu Kim Cương chân thành, tình yêu ấy sẽ được nhìn thấy từ sâu trong tim. Và những gì Phúc muốn làm cho Kim Cương không chỉ dừng lại ở sự lãng mạn mà còn có niềm tin, tôn trọng và sẻ chia", Ưng Hoàng Phúc nói trong xúc động.

Lộ thiệp cưới cực sang trọng và tốn kém của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương - Ảnh 3
Ưng Hoàng Phúc tự tay viết thiệp cưới gửi đến bạn bè và sao Việt - Ảnh: Internet
Lộ thiệp cưới cực sang trọng và tốn kém của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương - Ảnh 4
Thiệp cưới được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại có pha chút cổ điển - Ảnh: Internet
Lộ thiệp cưới cực sang trọng và tốn kém của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương - Ảnh 5
Lộ thiệp cưới cực sang trọng và tốn kém của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương - Ảnh 6
Thiệp cưới được gửi kèm một tấm nhựa mica in vuông vức, in đầy đủ thông tin của hôn lễ - Ảnh: Internet
Lộ thiệp cưới cực sang trọng và tốn kém của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương - Ảnh 7
Lộ thiệp cưới cực sang trọng và tốn kém của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương - Ảnh 8
Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương chăm chút từng li từng tí cho ngày trọng đại của đời mình - Ảnh: Internet
Người đẹp nhẫn nại theo bước khiến Ưng Hoàng Phúc phải cưới làm vợ

Người đẹp nhẫn nại theo bước khiến Ưng Hoàng Phúc phải cưới làm vợ

Ưng Hoàng Phúc được vợ sắp cưới chăm sóc ân cần tại mọi buổi diễn.

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