Lộ thiệp cưới cực sang trọng và tốn kém của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương

Ưng Hoàng Phúc được biết đến là một trong những nam nghệ sĩ đào hoa nhất showbiz Việt. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ Kim Cương (người phụ nữ từng có một đời chồng và con riêng) thì giọng ca Cắn Rứt đã bị chinh phục hoàn toàn. Suốt thời gian qua, dù đã có một con trai kháu khỉnh nhưng họ vẫn luôn dành cho nhau sự trân trọng như ngày đầu mới yêu.

Sau hai năm chung sống, cặp đôi đã hiểu quá rõ đối phương và cảm thấy cần có một đám cưới để chính thức trở thành vợ chồng. Mới đây, Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương cũng đã hé lộ thiệp cưới sang trọng được thiết kế vô cùng cầu kỳ. Trên thiệp in hình cô dâu chú rễ, ghi rõ ngày cưới là 1/12 tới tại một khách sạn 5 sao ở TP.HCM.