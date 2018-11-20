'Tan chảy' với bộ ảnh cưới đẹp như tranh vẽ của Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương

Trước thềm đám cưới, Ưng Hoàng Phúc và siêu mẫu Kim Cương khiến công chúng xuýt xoa khi tung ra bộ ảnh cưới đẹp lung linh.
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Ưng Hoàng Phúc từng là ca sĩ thần tượng đình đám được các bạn trẻ thế hệ 8x, 9x yêu mến. Anh cũng được xem là một trong những nam nghệ sĩ đào hoa nhất nhì làng giải trí Việt. Trải qua nhiều mối tình, giọng ca Thà rằng như thế hoàn toàn bị chinh phục bởi chân dài từng qua một lần đò và có con riêng - siêu mẫu Kim Cương.
Sau nhiều năm chung sống hạnh phúc, hiện cặp đôi đã có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh. Để bù đắp cho bà xã vì đã hi sinh vun vén cho gia đình, Ưng Hoàng Phúc muốn dành tặng cho Kim Cương một đám cưới thật hoành tráng.
Sau màn cầu hôn “siêu” lãng mạn trên bờ biển, mới đây cặp đôi đã hé lộ bộ ảnh cưới đẹp lung linh ở Phú Quốc.