'Tan chảy' với bộ ảnh cưới đẹp như tranh vẽ của Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương

Ưng Hoàng Phúc từng là ca sĩ thần tượng đình đám được các bạn trẻ thế hệ 8x, 9x yêu mến. Anh cũng được xem là một trong những nam nghệ sĩ đào hoa nhất nhì làng giải trí Việt. Trải qua nhiều mối tình, giọng ca Thà rằng như thế hoàn toàn bị chinh phục bởi chân dài từng qua một lần đò và có con riêng - siêu mẫu Kim Cương.

Hiện Ưng Hoàng Phúc đang sống cùng vợ và 2 con trai, trong đó một bé là con riêng của siêu mẫu Kim Cương - Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm chung sống hạnh phúc, hiện cặp đôi đã có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh. Để bù đắp cho bà xã vì đã hi sinh vun vén cho gia đình, Ưng Hoàng Phúc muốn dành tặng cho Kim Cương một đám cưới thật hoành tráng.