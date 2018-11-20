'Tan chảy' với bộ ảnh cưới đẹp như tranh vẽ của Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương

Hậu trường 20/11/2018 16:01

Trước thềm đám cưới, Ưng Hoàng Phúc và siêu mẫu Kim Cương khiến công chúng xuýt xoa khi tung ra bộ ảnh cưới đẹp lung linh.

Ưng Hoàng Phúc từng là ca sĩ thần tượng đình đám được các bạn trẻ thế hệ 8x, 9x yêu mến. Anh cũng được xem là một trong những nam nghệ sĩ đào hoa nhất nhì làng giải trí Việt. Trải qua nhiều mối tình, giọng ca Thà rằng như thế hoàn toàn bị chinh phục bởi chân dài từng qua một lần đò và có con riêng - siêu mẫu Kim Cương.

'Tan chảy' với bộ ảnh cưới đẹp như tranh vẽ của Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương - Ảnh 1
Hiện Ưng Hoàng Phúc đang sống cùng vợ và 2 con trai, trong đó một bé là con riêng của siêu mẫu Kim Cương - Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm chung sống hạnh phúc, hiện cặp đôi đã có với nhau 1 cậu con trai kháu khỉnh. Để bù đắp cho bà xã vì đã hi sinh vun vén cho gia đình, Ưng Hoàng Phúc muốn dành tặng cho Kim Cương một đám cưới thật hoành tráng.

Sau màn cầu hôn “siêu” lãng mạn trên bờ biển, mới đây cặp đôi đã hé lộ bộ ảnh cưới đẹp lung linh ở Phú Quốc.

'Tan chảy' với bộ ảnh cưới đẹp như tranh vẽ của Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương - Ảnh 2
Ảnh cưới lãng mạn trước biển được cặp đôi đăng tải nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV
'Tan chảy' với bộ ảnh cưới đẹp như tranh vẽ của Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương - Ảnh 3
Sau khi quyết định 'góp gạo thổi cơm chung' với Ưng Hoàng Phúc, siêu mẫu Kim Cương trở thành hậu phương vững chắc lo cho tổ ấm để chồng an tâm phát triển sự nghiệp - Ảnh: FBNV
'Tan chảy' với bộ ảnh cưới đẹp như tranh vẽ của Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương - Ảnh 4
Khoảnh khắc 'tình bể bình' của cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵ - Ảnh: FBNV
'Tan chảy' với bộ ảnh cưới đẹp như tranh vẽ của Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương - Ảnh 5
Theo thông tin được tiết lộ, hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 1/12 tới tại TP.HCM - Ảnh: FBNV

'Tan chảy' với bộ ảnh cưới đẹp như tranh vẽ của Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương - Ảnh 6

'Tan chảy' với bộ ảnh cưới đẹp như tranh vẽ của Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương - Ảnh 7
Trước đó, Ưng Hoàng Phúc và bà xã đã ra Đà Nẵng, Hội An để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất - Ảnh: FBNV
'Tan chảy' với bộ ảnh cưới đẹp như tranh vẽ của Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương - Ảnh 8
Cả hai trao nhau nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt đầy yêu thương - Ảnh: FBNV
'Tan chảy' với bộ ảnh cưới đẹp như tranh vẽ của Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương - Ảnh 9
Cái kết viên mãn cho tình yêu kéo dài 6 năm của đôi trai tài gái sắc nhận được vô số lời chúc phúc của mọi người - Ảnh: FBNV
Lộ thiệp cưới cực sang trọng và tốn kém của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương

Lộ thiệp cưới cực sang trọng và tốn kém của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương

Sau màn cầu hôn lãng mạn trên bờ biển, Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương chính thức hé lộ thiệp cưới đẹp như mơ.

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