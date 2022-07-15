Mới 12 tuổi, Subeo đã gần chạm ngưỡng chiều cao 1m72 của mẹ, sắp bỏ xa bố Cường Đô La

Hậu trường 15/07/2022 14:25

Mặc dù bố không cao nhưng Subeo thừa hưởng "gen trội" từ mẹ, mới 12 tuổi những đã cao vượt bậc.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải hình ảnh chụp cùng con trai Subeo khi gia đình có chuyến du lịch Thụy Điển. Điều khiến mọi người chú ý nhất trong bức ảnh là chiều cao của trưởng tử nhà Hồ Ngọc Hà.

Mới 12 tuổi, Subeo đã gần chạm ngưỡng chiều cao 1m72 của mẹ, sắp bỏ xa bố Cường Đô La - Ảnh 1
Subeo sở hữu đôi chân dài miên man, đã cao tới tai mẹ. Ảnh: Chụp màn hình

 

Mới 12 tuổi, Subeo đã gần chạm ngưỡng chiều cao 1m72 của mẹ, sắp bỏ xa bố Cường Đô La - Ảnh 2
Ngoại hình phổng phao của "cậu ấm ngậm thìa vàng" khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: Chụp màn hình

 

Subeo năm nay 12 tuổi nhưng đã cao gần bằng mẹ, đôi chân dài của cậu bé được cho là thừa hưởng từ Hà Hồ. Nhiều người cho rằng, có lẽ chỉ cần hơn 1 năm nữa, Subeo sẽ chạm ngưỡng chiều cao 1m72 của Hồ Ngọc Hà, tương lai xa hơn còn có thể cao vượt mẹ. Không chỉ vậy, Subeo còn được khen vẻ ngoài chững chạc, điềm đạm, gương mặt thiện cảm. 

Mới 12 tuổi, Subeo đã gần chạm ngưỡng chiều cao 1m72 của mẹ, sắp bỏ xa bố Cường Đô La - Ảnh 3
Cậu bé thừa hưởng "gen trội" chiều cao từ mẹ. Ảnh: FBNV

 

Mới 12 tuổi, Subeo đã gần chạm ngưỡng chiều cao 1m72 của mẹ, sắp bỏ xa bố Cường Đô La - Ảnh 4
Trong khi đó, hiện tại cậu bé đã bằng bố và chỉ vài năm nữa sẽ bỏ xa. Ảnh: FB Nguyễn Quốc Cường

 

Subeo chào đời năm 2010, là trái ngọt tình yêu của "nữ hoàng giải trí" và đại gia phố núi Cường Đô La. Có bố mẹ là những người nổi tiếng nên từ khi chào đời, Subeo đã được truyền thông và công chúng theo dõi từ khi mới chào đời đến nay. 

Dù gia đình tan vỡ, Subeo vẫn được bố mẹ chăm sóc, yêu thương đầy đủ. Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La thường gặp mặt để tổ chức sinh nhật cho con trai hoặc đưa cậu bé đi chơi. Dù hạnh phúc với người mới, nhưng cả Hà Hồ và đại gia phố núi đều dành nhiều thời gian cho cậu con trai cưng. Không chỉ vậy, 2 người mới của Cường Đô La và Hà Hồ cũng yêu thương Subeo như con ruột. 

Ở với Kim Lý, Subeo dường như không có khoảng cách với người cha dượng này. Trong suốt quá trình yêu đương đến lúc chào đón cặp song sinh, Kim Lý cũng hết lòng che chở và chăm sóc cho bé Subeo. Chính Hồ Ngọc Hà cũng thừa nhận điều này.

Còn ở với Đàm Thu Trang, chuyện mẹ kế - con chồng xưa nay thường bị soi mói nhưng chân dài xứ Lạng và Subeo lại khác biệt. Cả hai dành cho nhau tình yêu thương cùng sự trân trọng đáng quý. Subeo gọi vợ mới của Cường Đô La là "mẹ", Đàm Thu Trang cũng dành cho con chồng tình yêu vô bờ.

 

Biết Subeo giản dị, nhưng nhìn chiếc bánh sinh nhật không nghĩ cậu bé mộc mạc và hiểu chuyện đến vậy!

Biết Subeo giản dị, nhưng nhìn chiếc bánh sinh nhật không nghĩ cậu bé mộc mạc và hiểu chuyện đến vậy!

Subeo không có nhiều đòi hỏi về bản thân, tỏ ra là một đứa trẻ khá hiểu chuyện. Qua đó, nhiều người cũng dành lời khen về cách dạy con của Hồ Ngọc Hà.

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Từ khóa:   bé Subeo Cường Đô la Hồ Ngọc Hà

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