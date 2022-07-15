Mới 12 tuổi, Subeo đã gần chạm ngưỡng chiều cao 1m72 của mẹ, sắp bỏ xa bố Cường Đô La

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải hình ảnh chụp cùng con trai Subeo khi gia đình có chuyến du lịch Thụy Điển. Điều khiến mọi người chú ý nhất trong bức ảnh là chiều cao của trưởng tử nhà Hồ Ngọc Hà.

Subeo năm nay 12 tuổi nhưng đã cao gần bằng mẹ, đôi chân dài của cậu bé được cho là thừa hưởng từ Hà Hồ. Nhiều người cho rằng, có lẽ chỉ cần hơn 1 năm nữa, Subeo sẽ chạm ngưỡng chiều cao 1m72 của Hồ Ngọc Hà, tương lai xa hơn còn có thể cao vượt mẹ. Không chỉ vậy, Subeo còn được khen vẻ ngoài chững chạc, điềm đạm, gương mặt thiện cảm.

Cậu bé thừa hưởng "gen trội" chiều cao từ mẹ. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, hiện tại cậu bé đã bằng bố và chỉ vài năm nữa sẽ bỏ xa. Ảnh: FB Nguyễn Quốc Cường

Subeo chào đời năm 2010, là trái ngọt tình yêu của "nữ hoàng giải trí" và đại gia phố núi Cường Đô La. Có bố mẹ là những người nổi tiếng nên từ khi chào đời, Subeo đã được truyền thông và công chúng theo dõi từ khi mới chào đời đến nay.

Dù gia đình tan vỡ, Subeo vẫn được bố mẹ chăm sóc, yêu thương đầy đủ. Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La thường gặp mặt để tổ chức sinh nhật cho con trai hoặc đưa cậu bé đi chơi. Dù hạnh phúc với người mới, nhưng cả Hà Hồ và đại gia phố núi đều dành nhiều thời gian cho cậu con trai cưng. Không chỉ vậy, 2 người mới của Cường Đô La và Hà Hồ cũng yêu thương Subeo như con ruột.

Ở với Kim Lý, Subeo dường như không có khoảng cách với người cha dượng này. Trong suốt quá trình yêu đương đến lúc chào đón cặp song sinh, Kim Lý cũng hết lòng che chở và chăm sóc cho bé Subeo. Chính Hồ Ngọc Hà cũng thừa nhận điều này.

Còn ở với Đàm Thu Trang, chuyện mẹ kế - con chồng xưa nay thường bị soi mói nhưng chân dài xứ Lạng và Subeo lại khác biệt. Cả hai dành cho nhau tình yêu thương cùng sự trân trọng đáng quý. Subeo gọi vợ mới của Cường Đô La là "mẹ", Đàm Thu Trang cũng dành cho con chồng tình yêu vô bờ.