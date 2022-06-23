Biết Subeo giản dị, nhưng nhìn chiếc bánh sinh nhật không nghĩ cậu bé mộc mạc và hiểu chuyện đến vậy!

Hậu trường 23/06/2022 16:29

Subeo không có nhiều đòi hỏi về bản thân, tỏ ra là một đứa trẻ khá hiểu chuyện. Qua đó, nhiều người cũng dành lời khen về cách dạy con của Hồ Ngọc Hà.

Subeo - quý tử của Hồ Ngọc Hà năm nay đã lên 12 tuổi, càng lớn cậu bé càng điển trai, cao ráo và đáng yêu. Có bố mẹ là người nổi tiếng, thế nên từ nhỏ Subeo đã được săn đón và là một trong những nhóc tỳ hot nhất showbiz. Càng theo dõi cậu bé 12 tuổi này, nhiều người càng dành sự yêu mến về thái độ lễ phép, ngoan ngoãn và đặc biệt luôn hiểu chuyện.

Biết Subeo giản dị, nhưng nhìn chiếc bánh sinh nhật không nghĩ cậu bé mộc mạc và hiểu chuyện đến vậy! - Ảnh 1
Subeo là một trong những nhóc tỳ được yêu mến trong showbiz Việt. Ảnh: FBNV

 

Mới đây là sinh nhật tròn 12 tuổi của Subeo, cũng như mọi năm cậu bé được bố mẹ tổ chức tiệc mừng tuổi mới. Dù bố mẹ đã ly hôn nhưng Subeo vẫn nhận được đầy đủ tình cảm từ nhiều phía. Sau tiệc sinh nhật cùng bố, Subeo đón tuổi mới cùng mẹ và các em.

Trên cá nhân của mình mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ ảnh đưa quý tử đi ăn, cô không nói quá nhiều về bữa tiệc này. Giọng ca Mối tình xưa chỉ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh Subeo bên chiếc bánh ngọt nhỏ, có dòng chữ "Happy Birthday Henry" kèm với chú thích: "My boy" (chàng trai của tôi). 

Biết Subeo giản dị, nhưng nhìn chiếc bánh sinh nhật không nghĩ cậu bé mộc mạc và hiểu chuyện đến vậy! - Ảnh 2
Nhiều người bất ngờ khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật giản dị của Subo. Ảnh: IG Ho Ngoc Ha

 

Ở lứa tuổi của Subeo, lại được trưởng thành trong gia đình có điều kiện, có không ít bạn nhỏ sẽ đòi hỏi một buổi tiệc linh đình, quà tặng giá trị hay những chiếc bánh to đẹp. Thế nhưng cậu cả nhà Hồ Ngọc Hà lại vô cùng hiểu chuyện, tận hưởng những bữa ăn ấm cúng bên gia đình. 

Thời gian qua, nếu như các em của Subeo thường xuyên được phát hiện sở hữu nhiều món đồ dùng xinh xắn và đắt tiền thì Subeo vẫn giữ nguyên phong cách của mình, với một gu ăn mặc rất giản dị và tối giản, không màu mè. Style yêu thích của Subeo là quần soóc và áo phông. Đặc biệt mới đây, mọi người tinh ý nhận ra Subeo có vẻ rất thích đi dép lê. Cậu nhóc thường xuyên diện dép lê khi đi chơi cùng mẹ và chú Kim Lý, có lẽ món đồ này khiến Subeo cảm thấy thoải mái khi ra ngoài.

Biết Subeo giản dị, nhưng nhìn chiếc bánh sinh nhật không nghĩ cậu bé mộc mạc và hiểu chuyện đến vậy! - Ảnh 3
Biết Subeo giản dị, nhưng nhìn chiếc bánh sinh nhật không nghĩ cậu bé mộc mạc và hiểu chuyện đến vậy! - Ảnh 4
Biết Subeo giản dị, nhưng nhìn chiếc bánh sinh nhật không nghĩ cậu bé mộc mạc và hiểu chuyện đến vậy! - Ảnh 5
Subeo thường xuất hiện trong những bộ trang phục đơn giản và dép lê luôn là ưu tiên số 1. Ảnh: IG henrylisaleon

 

Hồ Ngọc Hà chia sẻ rằng trước kia cô từng nghĩ rằng, Subeo tuổi Dần nên sẽ có cá tính rất mạnh mẽ. Thế nhưng bản chất cậu bé lại rất hiền lành, lương thiện. Hơn nữa, cũng vì cầm tinh con hổ nên cậu bé mới có cái tên Subeo, Beo có nghĩa là con cọp nhỏ, ngày xưa “nữ hoàng giải trí” đã cố ý gọi như vậy để nghe cho dễ thương.

Hậu "đường ai nấy đi", cả Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà hiện tại đều đã tìm được hạnh phúc mới. Nếu như Cường Đô La đã kết hôn với Đàm Thu Trang và có con gái tên Suchin thì Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cũng chào đón cặp song sinh Lisa - Leon. Thế nên, mối quan hệ giữa Subeo và mẹ kế Đàm Thu Trang hay ba dượng Kim Lý nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Biết Subeo giản dị, nhưng nhìn chiếc bánh sinh nhật không nghĩ cậu bé mộc mạc và hiểu chuyện đến vậy! - Ảnh 6
Biết Subeo giản dị, nhưng nhìn chiếc bánh sinh nhật không nghĩ cậu bé mộc mạc và hiểu chuyện đến vậy! - Ảnh 7
Subeo bên gia đình riêng của bố và mẹ. Ảnh: FB Nguyen Quoc Cuong, Hồ Ngọc Hà

 

Có thể thấy, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Subeo đã rất hiểu chuyện khi có mối quan hệ tốt với người mới của bố và mẹ. Cậu bé được mẹ kế và ba dượng thương yêu, chăm sóc và ngược lại, Subeo cùng dành tình cảm đặc biệt cho Đàm Thu Trang cũng như Kim Lý.

Được biết, Subeo đang theo học tại một ngôi trường danh tiếng từ khi mới chập chững mẫu giáo cho đến nay. Được biết, học phí ngôi trường này dao động từ khoảng 500 - 750 triệu đồng/năm. Cũng vì được đào tạo tại trường quốc tế nên cậu bé có vốn tiếng Anh cực ấn tượng, có thể giao tiếp trôi chảy cùng ngữ điệu vô cùng tự nhiên.

Không những học giỏi mà Subeo còn là một cậu bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn. 12 tuổi, là anh hai của ba em nhỏ nhưng cậu đã vô cùng khéo léo trong việc chăm sóc các em. Từ Suchin đến Lisa và Leon đều rất bện hơi anh hai. Chỉ cần ở bên cạnh Subeo thì sẽ âu yếm, tình cảm với anh vô cùng

 

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Từ khóa:   subeo Hồ Ngọc Hà Cường Đô la

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