Miss World Việt Nam 2019: Cận cảnh nhan sắc của thí sinh được ví như ‘bản sao Tăng Thanh Hà’, đẹp như diễn viên Hong Kong

Mới đây, đêm chung khảo Miss World Việt Nam 2019 tại khu vực miền Bắc đã chính thức diễn ra tại Hạ Long (Quảng Ninh). Theo đó, dàn thí sinh năm nay được đánh giá khá đồng đều về nhan sắc và tài năng. Trải qua các phần thi, 20 cô gái nổi bật nhất đã được lựa chọn để vào vòng chung kết.

Đêm chung khảo Miss World Việt Nam 2019 - Ảnh: Internet

Ngay sau đêm chung khảo, cái tên Nguyễn Tường San bất ngờ thu hút sự chú ý của khán giả và truyền thông. Cô là một trong những thí sinh đến từ Hà Nội và gây được ấn tượng với ban giám khảo bằng vẻ đẹp đầy chất điện ảnh.