Miss World Việt Nam 2019: Cận cảnh nhan sắc của thí sinh được ví như ‘bản sao Tăng Thanh Hà’, đẹp như diễn viên Hong Kong

Hậu trường 09/07/2019 11:29

Nguyễn Tường San là 1 trong 20 người đẹp khu vực miền Bắc lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Việt Nam 2019).

Mới đây, đêm chung khảo Miss World Việt Nam 2019 tại khu vực miền Bắc đã chính thức diễn ra tại Hạ Long (Quảng Ninh). Theo đó, dàn thí sinh năm nay được đánh giá khá đồng đều về nhan sắc và tài năng. Trải qua các phần thi, 20 cô gái nổi bật nhất đã được lựa chọn để vào vòng chung kết.

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Đêm chung khảo Miss World Việt Nam 2019 - Ảnh: Internet

Ngay sau đêm chung khảo, cái tên Nguyễn Tường San bất ngờ thu hút sự chú ý của khán giả và truyền thông. Cô là một trong những thí sinh đến từ Hà Nội và gây được ấn tượng với ban giám khảo bằng vẻ đẹp đầy chất điện ảnh.

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Thu hút nhất trong dàn thí sinh miền Bắc là người đẹp mang số báo danh 055 - Nguyễn Tường San - Ảnh: Internet
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Cô sở hữu gương mặt thanh tú và chiều cao nổi bật - Ảnh: Internet

Nhiều người nhận xét Tường San sở hữu gương mặt thanh tú và đầy khí chất, thậm chí cô còn được ví như bản sao của “Ngọc nữ” Tăng Thanh Hà. Được biết, Nguyễn Tường San sinh năm 2000, là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng và hiện đang là sinh viên của trường Đại học RMIT. Trước khi tham gia cuộc thi này, Tường San từng là người mẫu ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội và sở hữu lượng người hâm mộ riêng.

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Vẻ đẹp như sao nữ Hong Kong - Ảnh: Internet
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Người đẹp được ví như 'bản sao Tăng Thanh Hà' - Ảnh: Internet
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Tường San là một người mẫu ảnh có tiếng tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác của Nguyễn Tường San:

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Nguyễn Tường San được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu năm nay. Được biết, đêm chung kết Miss World Việt Nam 2019 sẽ diễn ra vào ngày 4/8 tại Đà Nẵng.

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