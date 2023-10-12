Minh Hằng lần đầu khoe cận dung mạo sơ sinh của nhóc tì đầu lòng

Có thể thấy dù đoạn clip được quay lúc bé Mỡ 13 ngày tuổi nhưng nhóc tỳ đã khá bụ bẫm, sở hữu cặp má bánh bao phúng phính đáng yêu.

Ngày 23/8 vừa qua, Minh Hằng và chồng doanh nhân hạnh phúc đón quý tử đầu lòng chào đời. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật các hoạt động trong thời gian ở cữ gửi đến người hâm mộ. Mới đây, "bà mẹ nghiện con" Minh Hằng lần đầu tiên khoe diện mạo sơ sinh lúc 13 ngày tuổi của nhóc tì. Cô hạnh phúc viết: "Xin được flex nhẹ cục Mỡ lúc 13 ngày tuổi". Ngày 23/8 vừa qua, Minh Hằng và chồng doanh nhân hạnh phúc đón quý tử đầu lòng chào đời Trong video, thiên thần nhỏ của Minh Hằng dù mới được 2 tuần tuổi nhưng đã vô cùng cứng cáp, bụ bẫm. Khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tì ngay khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Được biết, thời điểm mới chào đời, bé Mỡ nặng khoảng 3,1kg.

ới đây, "bà mẹ nghiện con" Minh Hằng lần đầu tiên khoe diện mạo sơ sinh lúc 13 ngày tuổi của nhóc tì Vừa qua, chỉ sau 1 tháng ở cữ, Minh Hằng đã dần trở lại công việc. Chiều 1/10, Minh Hằng lần đầu tái xuất Vbiz tham gia một sự kiện về làm đẹp. Tại đây, nữ ca sĩ tự tin khoe nhan sắc ngọt ngào không kém cạnh dàn mỹ nhân như Chi Pu, Khánh Vân, Kỳ Duyên,... Chiều 1/10, Minh Hằng lần đầu tái xuất Vbiz tham gia một sự kiện về làm đẹp Ở thời điểm hiện tại, Minh Hằng cũng cho biết đang bước vào công đoạn tập luyện, giảm cân để lấy lại vóc dáng. Nữ diễn viên dí dỏm cho hay: "Bầu thì năng động, bỉm thì năng suất. Tuy vẫn dư vài kilogram thịt chưa về lại dáng cũ nhưng cũng xin được tươi rói trong ngày đi làm trở lại.

Tôi là người yêu thể dục và rất hay tập luyện. Ngay cả trong khoảng thời gian mang bầu, tôi vẫn luyện tập thể thao, đi leo núi… Nhiều khán giả thắc mắc vì sao tôi có bầu mà hoạt động mạnh như thế, nhưng tôi đã quen với những việc đó. Bác sỹ hướng dẫn là cứ làm những việc như trước đây, vừa sức là được. Thế nên tôi cũng chăm chỉ tập luyện bình thường. Sau khi sinh thì do sinh mổ nên tôi mất một tháng mới có thể quay lại việc luyện tập thể dục". Ở thời điểm hiện tại, Minh Hằng cũng cho biết đang bước vào công đoạn tập luyện, giảm cân để lấy lại vóc dáng Trong suốt quá trình mang thai và sinh con, Minh Hằng khiến hội chị em ngưỡng mộ vì được chồng cưng chiều hết mực Trong suốt quá trình mang thai và sinh con, Minh Hằng khiến hội chị em ngưỡng mộ vì được chồng cưng chiều hết mực. Mới đây, giọng ca "Một vòng trái đất" còn hào hứng khoe món quà thiết thực được chồng tặng. Trên story cá nhân, nữ ca sĩ cho biết: "Chồng tâm lý ghê. Thấy vợ ôm còng lưng nên mua máy massage liền". Nhiều khán giả lại được phen ghen tị với mẹ bỉm và khen ông xã Minh Hằng quá tâm lý khi lo lắng cho sức khoẻ bà mẹ sau sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-hang-lan-au-khoe-can-dung-mao-so-sinh-cua-nhoc-ti-au-long-623578.html