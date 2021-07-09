Miệt mài ôn sử mấy tháng trời nhưng Phương Mỹ Chi hổ thẹn vì đáp áp: ‘Ấn Độ nằm ở châu Phi’

Trong đợt thi tốt nghiệp THPT vừa qua bên cạnh nhiều thí sinh hào hứng vì kết quả khả quan thì cũng có vài bạn hơi tiếc chút xíu vì ‘bé cái lầm’, Phương Mỹ Chi cũng muốn ‘rớt nước mắt’ vì nhằm châu lục của nước Ấn Độ.

Các bạn tuổi teen vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 8/7 vừa qua. Nhiều sao Việt trong độ tuổi 18 cũng vừa kết thúc đợt thi và có những chia sẻ khiến khán giả chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể là Phương Mỹ Chi, sau khi lên mạng Google tìm kiếm câu hỏi “Ấn Độ thuộc châu nào?” thì nữ ca sĩ đã viết kèm dòng trạng thái: "Con xin lỗi cô, con hổ thẹn lắm, suốt mấy tháng trời ôn Sử miệt mài mà con vậy đó, trời ơi!".

Bài đăng của Phương Mỹ Chi - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi bài đăng lên sóng nhiều fan của cô đã vào xuýt xoa thông cảm và cho rằng trong cuộc sống ai cũng có chút sai sót. Được biết trong bài thi môn Lịch sử Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, câu hỏi có nội dung: "Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là?". 4 đáp án để thí sinh lựa chọn là Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ và Nhật Bản. Và câu trả lời chính xác phải là Ai Cập chứ không phải Ấn Độ. Riêng Ấn Độ nằm ở châu Á và là quốc gia đông dân thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Chính vì điều này mà Phương Mỹ Chi tỏ ra tiếc nuối vì mất 0,25 điểm cũng là điều dễ hiểu. Đáp án chính xác phải là Ai Cập vì Ấn Độ nằm ở châu Á - Ảnh: Internet Phương Mỹ Chi từng chia sẻ bí quyết ôn thi của mình với các bạn tuổi teen rằng: "Khổ trước, sướng sau thế mới đậu tốt nghiệp. Cứ học những gì thầy cô giao mỗi ngày. Hoàn thành luôn đống đó. Đừng có dồn một đống là lúc đó auto không muốn làm".

Phương Mỹ Chi trong đợt thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị Được biết nữ ca sĩ là học sinh trường Quốc tế Tây Úc, một trong những ngôi trường được đánh giá là có mức học phí khủng tại TP.HCM. Từ trước tới nay, dù bận rộn với các dự án nghệ thuật nhưng Phương Mỹ Chi vẫn có thành tích học tập xuất sắc khi đạt danh hiệu học sinh giỏi từ lớp 1 tới lớp 12, bảng điểm ngập tràn điểm 9, 10. Ngoài Phương Mỹ Chi thì Hồ Văn Cường cũng vừa kết thúc đợt thi tốt nghiệp THPT vào ngày 8/7 Hiện tại ngoài Phương Mỹ Chi thì Hồ Văn Cường và các sao khác cũng đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều ngôi sao teen đã thở phào nhẹ nhõm và rục rịch chuẩn bị những kế hoạch sắp tới trong tương lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/miet-mai-on-su-may-thang-troi-nhung-phuong-my-chi-ho-then-vi-dap-ap-an-do-nam-o-chau-phi-411846.html