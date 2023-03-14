Midu có thai?

Mới đây nhất Midu xuất hiện cùng Lê Dương Bảo Lâm, Phú Thịnh,... trong sự kiện phim "Khi ta 25", lúc này cô để lộ vòng 2 to bất thường. Điều này làm dấy lên tin đồn nữ diễn viên mang thai.

Từ năm 2022, cựu hot girl Midu đã nhiều lần vướng vào nghi vấn mang bầu. Đứng trước thông tin này, nữ diễn viên luôn tỏ ra "bất lực" và không ít lần lên tiếng đính chính.

Cụ thể một khán giả đã đặt ra nghi vấn cho hot girl Midu: "Cái bụng là lạ nha", đứng trước thắc mắc này nữ diễn viên ngay lập tức "đáp trả". "Combo váy xếp ly phồng vài lớp và quần short ngắn bên trong đó các bạn. Lúc này đang quay phim mà bầu bì nỗi gì. Mình có thể bớt bầu được không ạ", Midu chia sẻ.

Midu phản pháo tin đồn mang thai. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó một người hâm mộ cho biết đã gặp Midu ở ngoài đời thực và lên tiếng bênh vực: "Mình mới gặp chị hôm thứ 3, đầm ôm dáng vẫn thon. Chắc lần này do váy thôi bạn".

Không chỉ thế, người đẹp 8x còn zoom cận nhan sắc và vòng 2 của mình nhằm đưa ra bằng chứng phủ nhận thông tin. Thực tế Midu vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân và chưa công khai bất kỳ mối tình nào hậu ồn ào tình ái cách đây nhiều năm về trước.

Để có được vóc dáng như hiện tại, nữ giảng viên đã áp dụng phương pháp tập luyện và ăn uống điều độ. Phải công nhận, càng thêm tuổi Midu càng lột xác về mặt hình ảnh.

Bên cạnh công việc giảng dạy, Midu thời gian gần đây đang tích cực tham gia nhiều dự án nghệ thuật khác nhau.

Nổi tiếng xinh đẹp nhưng Midu mãi lẻ bóng làm người đẹp vô tình bị dính vào nhiều ồn ào tình cảm khác nhau. Ảnh: Internet

Ở tuổi U40, Midu có nhiều thay đổi về ngoại hình. Cô đang giữ mốc 40kg và sở hữu vòng eo 54cm nhờ phương pháp tập luyện thể dục thể thao và ăn uống điều độ. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu khối tài sản lớn với vô số bất động sản đắt giá.

Midu sinh năm 1989, là hot girl đời đầu của showbiz Việt. Cô là nghệ sĩ giải trí đa năng với các vai trò: diễn viên, mẫu ảnh, MC, thậm chí phát hành sản phẩm âm nhạc. Trong đó, khán giả Việt nhớ đến Midu nhiều nhất qua các tựa phim điện ảnh và truyền hình như Thiên mệnh anh hùng, Mùa hè lạnh, Những thiên thần áo trắng,...

Đa năng trong showbiz nhưng Midu ưu tiên hơn cho sự nghiệp kinh doanh của mình. Cô luôn thuộc nhóm "người đẹp giàu tự thân" theo nhận định của dư luận. Năm 2016, Midu thành lập thương hiệu thời trang riêng của mình, hiện mở nhiều cửa hàng trên địa bàn TP.HCM. Trước đó, có thông tin người đẹp đầu tư 15 tỷ đồng cho khu ăn chơi mua sắm kết hợp ẩm thực thời trang đầu tiên tại TP.HCM.

Midu là cô nàng độc thân đa-zi-năng được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Thu nhập "khủng" của Midu được cho là đến từ đầu tư bất động sản. Người dùng mạng theo dõi Midu đã quen thuộc với hình ảnh người đẹp đi "săn" đất, ký giấy tờ hoặc ôm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - PV). Cô thường mua đất; mua nhà rồi tu sửa, tôn tạo lại để bán, đôi khi cho thuê. Dù không tiết lộ con số cụ thể, khán giả vẫn ước đoán Midu kiếm "bộn" từ nhiều giao dịch bất động sản giá trị.

Bên cạnh đó, những chia sẻ quan điểm của Midu về bất động sản thường được khán giả quan tâm. Uy tín của diễn viên trong lĩnh vực này càng khẳng định khi cô được mời ghế nóng chương trình truyền hình thực tế về nhà đất cùng "trùm bất động sản" Shark Phạm Thanh Hưng.

Midu cũng được biết đến như một chủ doanh nghiệp hào phóng, từng được quan tâm khi rút "nóng" 240 triệu đồng thưởng nhân viên dịp cuối năm.

Ngoài ra, Midu cũng thu xếp thời gian giảng dạy tại Khoa Kiến trúc mỹ thuật trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Cô chính thức nhận công việc này hồi tháng 5/2017 đến nay.

Về đời tư, sau cuộc tình đổ vỡ với thiếu gia Sài thành, Midu không chia sẻ về quan hệ tình cảm cá nhân nữa. Thời gian gần đây, người đẹp gây chú ý khi chia sẻ video diễn viên Kiều Minh Tuấn ôm hoa nhảy tỏ tình nhưng không xác nhận bất cứ điều gì.