Mẹ Quang Anh 'Giọng hát Việt nhí' lên tiếng về tin đồn con phẫu thuật thẩm mỹ

Cuộc đua giành vị trí quán quân đã đưa tên tuổi cả hai liên tục xuất hiện dày đặc trên mặt báo thời điểm bấy giờ. Cuối cùng, bằng khả năng biểu diễn đa phong cách cùng kỹ thuật làm chủ sân khấu, cậu bé nghèo quê Thanh Hóa đã chiến thắng đầy thuyết phục.

Chương trình Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên lên sóng năm 2013 đã để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Năm đó, Quang Anh nổi lên như một hiện tượng âm nhạc bên cạnh cô bé dân ca Phương Mỹ Chi.

Năm năm sau đăng quang, Quang Anh lí lắc hôm nào giờ đã lột xác thành một chàng trai phong độ, điển trai. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 đã âm thầm đi trùng tu nhan sắc. Dựa vào những bức ảnh được nam ca sĩ chia sẻ thời gian gần đây, cộng đồng fan cho rằng gương mặt Quang Anh đã thay đổi hoàn toàn so với khi xưa.

Đứng trước những nghi vấn trên, Quán quân Giọng hát Việt nhí phủ nhận chuyện dao kéo. Mới đây, cô Nghĩa - mẹ Quang Anh cũng đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này.

'Phẫu thuật thẩm mỹ ư? Quang Anh bây giờ ít show, cát-xê cũng thấp, lấy đâu ra tiền để phẫu thuật thẩm mỹ? Mặt Quang Anh trông khác so với trước đây là vì em dùng phần mềm chụp ảnh để chụp và sửa ảnh mà thôi.

Bây giờ các giọng ca nhí xuất hiện ngày một nhiều. Tuy ít show và ít hot hơn trước đây, nhưng cả tôi và Quang Anh đều không buồn hay bận tâm quá nhiều về chuyện đó. Tôi động viên con học hành chăm chỉ, chu đáo rồi sau này sẽ theo đuổi hình ảnh 1 ca sĩ chuyên nghiệp.

Mấy năm nay, mẹ con tôi vẫn sống trong 1 căn phòng trọ trên phố Hào Nam. Lên Hà Nội, để có tiền trang trải học phí và lo cho con trai, tôi trở thành công nhân của 1 công ty giúp việc", mẹ Quang Anh chia sẻ trên Pháp Luật Net.

Quang Anh khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ dù có gương mặt khác lạ - Ảnh: Internet