Mẹ Quang Anh 'Giọng hát Việt nhí' lên tiếng về tin đồn con phẫu thuật thẩm mỹ

Hậu trường 12/04/2018 16:49

Dù gương mặt Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 thay đổi rất nhiều nhưng mẹ của "cậu bé" đã phủ nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Chương trình Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên lên sóng năm 2013 đã để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Năm đó, Quang Anh nổi lên như một hiện tượng âm nhạc bên cạnh cô bé dân ca Phương Mỹ Chi.

Cuộc đua giành vị trí quán quân đã đưa tên tuổi cả hai liên tục xuất hiện dày đặc trên mặt báo thời điểm bấy giờ. Cuối cùng, bằng khả năng biểu diễn đa phong cách cùng kỹ thuật làm chủ sân khấu, cậu bé nghèo quê Thanh Hóa đã chiến thắng đầy thuyết phục.

 

Mẹ Quang Anh 'Giọng hát Việt nhí' lên tiếng về tin đồn con phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
Quang Anh thay đổi đến mức khó nhận ra sau 5 năm đăng quang 'Giọng hát Việt nhí' - Ảnh: Internet

Năm năm sau đăng quang, Quang Anh lí lắc hôm nào giờ đã lột xác thành một chàng trai phong độ, điển trai.  Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013 đã âm thầm đi trùng tu nhan sắc. Dựa vào những bức ảnh được nam ca sĩ chia sẻ thời gian gần đây, cộng đồng fan cho rằng gương mặt Quang Anh đã thay đổi hoàn toàn so với khi xưa.

Đứng trước những nghi vấn trên, Quán quân Giọng hát Việt nhí phủ nhận chuyện dao kéo. Mới đây, cô Nghĩa - mẹ Quang Anh cũng đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này.

'Phẫu thuật thẩm mỹ ư? Quang Anh bây giờ ít show, cát-xê cũng thấp, lấy đâu ra tiền để phẫu thuật thẩm mỹ? Mặt Quang Anh trông khác so với trước đây là vì em dùng phần mềm chụp ảnh để chụp và sửa ảnh mà thôi. 

Bây giờ các giọng ca nhí xuất hiện ngày một nhiều. Tuy ít show và ít hot hơn trước đây, nhưng cả tôi và Quang Anh đều không buồn hay bận tâm quá nhiều về chuyện đó. Tôi động viên con học hành chăm chỉ, chu đáo rồi sau này sẽ theo đuổi hình ảnh 1 ca sĩ chuyên nghiệp.

Mấy năm nay, mẹ con tôi vẫn sống trong 1 căn phòng trọ trên phố Hào Nam. Lên Hà Nội, để có tiền trang trải học phí và lo cho con trai, tôi trở thành công nhân của 1 công ty giúp việc", mẹ Quang Anh chia sẻ trên Pháp Luật Net.

Mẹ Quang Anh 'Giọng hát Việt nhí' lên tiếng về tin đồn con phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2
Quang Anh khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ dù có gương mặt khác lạ - Ảnh: Internet
Mẹ Quang Anh 'Giọng hát Việt nhí' lên tiếng về tin đồn con phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3
Mẹ Quang Anh trước đây làm công nhân vệ sinh và bây giờ chuyển qua làm giúp việc - Ảnh: Internet
Quang Anh The Voice Kids bị nghi dao kéo vì gương mặt quá khác lạ

Quang Anh The Voice Kids bị nghi dao kéo vì gương mặt quá khác lạ

Gương mặt gần như thay đổi hoàn toàn của Quang Anh đã khiến đông đảo khán giả cho rằng giọng ca nhí đã can thiệp “dao kéo”.

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