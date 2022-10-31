'Mẹ bỉm' Karen Nguyễn lộ diện hậu sinh con gái đầu lòng, nhan sắc lẫn thân hình gây chú ý

Hậu trường 31/10/2022 20:30

Xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình thon gọn hậu sinh con, Karen Nguyễn khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Suốt thời gian bầu bí, Karen Nguyễn được xem là "mẹ bỉm sành điệu nhất nhì Vbiz" khi có phong cách thời trang đa dạng, hiện đại, nhiều khán giả đã dành khen ngợi cho rằng nhan sắc nữ diễn viên càng mặn mà hơn khi có em bé.

Cách đây ít ngày, Karen Nguyễn đã chính thức thông báo mình đã sinh con khiến khán giả không khỏi vỡ òa. Mới đây, nữ diễn viên 9x tiếp tục khiến fan chú ý khi lần đầu khoe nhan sắc hậu sinh nở. 

'Mẹ bỉm' Karen Nguyễn lộ diện hậu sinh con gái đầu lòng, nhan sắc lẫn thân hình gây chú ý - Ảnh 1
Karen Nguyễn khoe hình ảnh bàn tay của con gái một ngày tuổi.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Karen Nguyễn lần đầu lộ diện khoe nhan sắc tươi tắn dù chỉ sau 5 ngày sinh con. Đi kèm với bài viết, nữ diễn viên cho biết, sau khi tìm hiểu, cô và ông xã đã quyết định lưu trữ tế bào gốc cho con. 

'Mẹ bỉm' Karen Nguyễn lộ diện hậu sinh con gái đầu lòng, nhan sắc lẫn thân hình gây chú ý - Ảnh 2
Karen Nguyễn gây chú ý khi lần đầu xuất hiện sau sinh con gái đầu lòng.

Xuất hiện trong khung hình, vẻ ngoài rạng rỡ, xinh đẹp của Karen Nguyễn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, ai cũng phải xuýt xoa, ngưỡng mộ. Trong ảnh chia sẻ, nữ diễn viên make up nhẹ nhàng, tự nhiên. Dù không quá cầu kỳ, song mẹ bỉm vẫn đủ khiến người nhìn say đắm trước nhan sắc ngọt ngào, đằm thắm.  

Trong thời gian mang thai, nữ diễn viên được ông xã chăm sóc tận tình. Karen Nguyễn cho biết cô tăng khoảng 20 kg trong toàn bộ thai kỳ. Cơ thể nặng nề làm cô di chuyển khó hơn. Nhưng vì vốn "mình dây", Karen khá thon gọn trong lúc mang thai. Cô kiểm soát chế độ ăn uống hợp lý và duy trì tập luyện để dinh dưỡng vào em bé nhiều hơn mẹ.

'Mẹ bỉm' Karen Nguyễn lộ diện hậu sinh con gái đầu lòng, nhan sắc lẫn thân hình gây chú ý - Ảnh 3

'Mẹ bỉm' Karen Nguyễn lộ diện hậu sinh con gái đầu lòng, nhan sắc lẫn thân hình gây chú ý - Ảnh 4

Sau khi được khán giả yêu mến qua loạt vai diễn trong các MV của Hương Giang, Karen Nguyễn khiến cộng đồng mạng được một phen trầm trồ với pha công khai người yêu trên mạng xã hội vào đúng ngày Lễ Tình Nhân. Đến tháng 6/2022, diễn viên Karen Nguyễn kết hôn với ông xã doanh nhân gốc hoa Lưu Chấn Bang sau 3 năm hẹn hò. Đặc biệt, tại lễ cưới cô cũng thông báo tin vui đã mang thai con đầu lòng. Sau đó, trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật những hình ảnh rạng ngời trong thai kỳ. 

'Mẹ bỉm' Karen Nguyễn lộ diện hậu sinh con gái đầu lòng, nhan sắc lẫn thân hình gây chú ý - Ảnh 5
Cô có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên cạnh chồng.

 'Mẹ bỉm' Karen Nguyễn lộ diện hậu sinh con gái đầu lòng, nhan sắc lẫn thân hình gây chú ý - Ảnh 6

'Mẹ bỉm' Karen Nguyễn lộ diện hậu sinh con gái đầu lòng, nhan sắc lẫn thân hình gây chú ý - Ảnh 7
Karen Nguyễn lưu trữ nhiều nhất khoảnh khắc đẹp khi mang thai.
Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ

Ở tháng cuối thai kỳ, Karen Nguyễn khoe nhan sắc mặn mà, đường cong 'vô giá' trong loạt ảnh quyến rũ

Trong bộ hình mới nhất, vẻ đẹp rạng ngời cùng sự viên mãn, hạnh phúc được thể hiện rõ trên gương mặt của "mẹ bầu" Karen Nguyễn.

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Từ khóa:   Karen Nguyễn Karen Nguyễn sinh con đầu lòng Mẹ bỉm Vbiz

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