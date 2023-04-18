"MC xinh nhất VTV" Mai Ngọc khoe hình ảnh chồng 10 năm trước khiến netizen phải trầm trồ

MC Mai Ngọc nhận nhiều lời khen vì sau 10 năm cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung, nhan sắc ngọt ngào như trước. Sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười tươi tắn cùng giọng nói cuốn hút, MC Mai Ngọc nhanh chóng được lòng khán giả, trở thành cái tên được yêu mến nhất nhì trên sóng VTV. Không những vậy, cô còn được người hâm mộ ưu ái gọi với nhiều danh xưng như "ngọc nữ" hay "MC xinh nhất VTV".



Cô nàng được người hâm mộ ưu ái gọi với nhiều danh xưng như "ngọc nữ" hay "MC xinh nhất VTV" - Ảnh: Internet

Mới đây, người đẹp sinh năm 1990 bất ngờ khoe lại ảnh cùng ông xã cách đây 10 năm. Đi kèm bức hình, nữ MC hóm hỉnh cho rằng chồng doanh nhân ngày trước vô cùng "mi nhon", còn giờ đã khác xa: "Ngày này 10 năm trước... mọi người bảo tôi dùng hao mà rõ là anh ấy phì nhiêu lên mà".



Nữ MC chia sẻ bức ảnh 10 năm trước - Ảnh: FBNV

Bên cạnh diện mạo thay đổi của doanh nhân Hoài Nam, điều khiến nhiều người chú ý chính là nhan sắc của MC Mai Ngọc. Dù bức ảnh đã được chụp cách đây cả 1 thập kỷ, song so với hiện tại cũng không khác là bao. Ở tuổi 33, nữ MC vẫn giữ được sự trẻ trung, tươi tắn và rạng rỡ trên gương mặt. Nhiều người cho rằng, trước đây nhan sắc Mai Ngọc có phần dễ thương, ngây thơ còn hiện tại ngày càng mặn mà, đằm thắm.