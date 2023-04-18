"MC xinh nhất VTV" Mai Ngọc khoe hình ảnh chồng 10 năm trước khiến netizen phải trầm trồ

Hậu trường 18/04/2023 15:47

Ở tuổi 32, Mai Ngọc có cuộc sống sang chảnh, đáng mơ ước với sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc.

MC Mai Ngọc nhận nhiều lời khen vì sau 10 năm cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung, nhan sắc ngọt ngào như trước. Sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười tươi tắn cùng giọng nói cuốn hút, MC Mai Ngọc nhanh chóng được lòng khán giả, trở thành cái tên được yêu mến nhất nhì trên sóng VTV. Không những vậy, cô còn được người hâm mộ ưu ái gọi với nhiều danh xưng như "ngọc nữ" hay "MC xinh nhất VTV".

 

'MC xinh nhất VTV' Mai Ngọc khoe hình ảnh chồng 10 năm trước khiến netizen phải trầm trồ - Ảnh 1
Cô nàng được người hâm mộ ưu ái gọi với nhiều danh xưng như "ngọc nữ" hay "MC xinh nhất VTV" - Ảnh: Internet

Mới đây, người đẹp sinh năm 1990 bất ngờ khoe lại ảnh cùng ông xã cách đây 10 năm. Đi kèm bức hình, nữ MC hóm hỉnh cho rằng chồng doanh nhân ngày trước vô cùng "mi nhon", còn giờ đã khác xa: "Ngày này 10 năm trước... mọi người bảo tôi dùng hao mà rõ là anh ấy phì nhiêu lên mà".

'MC xinh nhất VTV' Mai Ngọc khoe hình ảnh chồng 10 năm trước khiến netizen phải trầm trồ - Ảnh 2
Nữ MC chia sẻ bức ảnh 10 năm trước - Ảnh: FBNV

Bên cạnh diện mạo thay đổi của doanh nhân Hoài Nam, điều khiến nhiều người chú ý chính là nhan sắc của MC Mai Ngọc. Dù bức ảnh đã được chụp cách đây cả 1 thập kỷ, song so với hiện tại cũng không khác là bao. Ở tuổi 33, nữ MC vẫn giữ được sự trẻ trung, tươi tắn và rạng rỡ trên gương mặt. Nhiều người cho rằng, trước đây nhan sắc Mai Ngọc có phần dễ thương, ngây thơ còn hiện tại ngày càng mặn mà, đằm thắm.

Nhắc đến dàn MC xinh đẹp của Đài truyền hình, Mai Ngọc là cái tên không thể thiếu. Không chỉ tài năng, cô nàng còn sở hữu chiều cao nổi bật 1m70, nhan sắc xinh đẹp đáng ghen tỵ. Mới đây, Mai Ngọc đã chính thức nói lời tạm biệt với công việc MC thời tiết đã gắn bó hơn 5 năm qua để chuyển hướng trở thành 1 BTV Thời sự.

'MC xinh nhất VTV' Mai Ngọc khoe hình ảnh chồng 10 năm trước khiến netizen phải trầm trồ - Ảnh 3
Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô nàng với chồng thiếu gia được nhiều người quan tâm - Ảnh: Internet

Từng đó chưa phải là tất cả những gì mà người ta nghĩ đến mỗi khi nhắc tới Mai Ngọc. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô nàng với chồng thiếu gia cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của dân tình. Sau 10 năm yêu nhau, được chồng cầu hôn ở Mỹ, Mai Ngọc chính thức lên xe hoa vào cuối năm 2016.

'MC xinh nhất VTV' Mai Ngọc khoe hình ảnh chồng 10 năm trước khiến netizen phải trầm trồ - Ảnh 4
Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô với ông xã doanh nhân được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Hiện tại, MC Mai Ngọc vẫn làm song song công việc dẫn chương trình và kinh doanh thời trang. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô với ông xã doanh nhân được nhiều người ngưỡng mộ. Cô từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc được chồng yêu thương, cưng chiều, thường cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Còn về phía Mai Ngọc, cô cũng là người thích hướng về gia đình. Dù công việc bận rộn, nữ MC vẫn dành thời gian chăm sóc, sắp xếp nhà cửa và nấu ăn. 

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Vừa xinh đẹp, giỏi giang lại có hôn nhân viên mãn, cuộc sống của MC Mai Ngọc - “MC đẹp nhất VTV” được nhiều người ngưỡng mộ.

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