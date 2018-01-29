MC Thảo Vân: Luôn giữ mối quan hệ đàng hoàng, tử tế với Công Lý sau ly hôn vì con trai

Chia sẻ về cuộc sống và mối quan hệ với nghệ sĩ Công Lý sau ly hôn, MC Thảo Vân nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của khán giả.
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Không chỉ được công chúng yêu mến vì khả năng dẫn chương trình ấn tượng, Thảo Vân còn được nhiều chị em ngưỡng mộ vì vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ sau ly hôn.
Trong một bài phỏng vấn mới đây, Thảo Vân cho biết chị chưa bao giờ nói xấu Công Lý và muốn giữ mối quan hệ đàng hoàng, tử tế với chồng cũ vì con trai. Sau khi quyết định “đường ai nấy đi”, nữ MC luôn suy nghĩ rằng nếu sống chân thành với chồng cũ thì bản thân sẽ nhận được nhiều hơn và cảm thấy cuộc sống bình yên.
Dù không thể níu kéo hạnh phúc, nhưng dù sao Công Lý đã cùng cô vượt qua những năm tháng khó khăn, vì thế cô không thể xem anh như kẻ thù hay người xa lạ.
Nữ MC cũng bộc bạch thêm, cô luôn nghĩ con trai sẽ thế nào nếu thấy bố mẹ mình đối xử với nhau quá tệ? Điều này có thể khiến bé Tít trở thành đứa trẻ thiếu tự tin với mọi việc trong cuộc sống cũng như với bạn bè của mình.
Bên cạnh đó, Thảo Vân cũng không ngại tiết lộ về cách dạy con. Cô luôn nói về Công Lý với con trai một cách tự nhiên và vui vẻ nhất chứ không tìm một lý do tiêu cực nào đó để hạ thấp lòng tin của con với bố. Cho rằng bản thân đã từng làm con trai thiệt thòi khi ly hôn, hiện tại cô đang cố gắng hết sức để bù đắp.