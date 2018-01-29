MC Thảo Vân: Luôn giữ mối quan hệ đàng hoàng, tử tế với Công Lý sau ly hôn vì con trai

Chia sẻ về cuộc sống và mối quan hệ với nghệ sĩ Công Lý sau ly hôn, MC Thảo Vân nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của khán giả.

Không chỉ được công chúng yêu mến vì khả năng dẫn chương trình ấn tượng, Thảo Vân còn được nhiều chị em ngưỡng mộ vì vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ sau ly hôn.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Thảo Vân cho biết chị chưa bao giờ nói xấu Công Lý và muốn giữ mối quan hệ đàng hoàng, tử tế với chồng cũ vì con trai. Sau khi quyết định “đường ai nấy đi”, nữ MC luôn suy nghĩ rằng nếu sống chân thành với chồng cũ thì bản thân sẽ nhận được nhiều hơn và cảm thấy cuộc sống bình yên.

Dù bận rộn với công việc cuối năm nhưng MC Thảo Vân vẫn dành thời gian để có những chia sẻ chân thành về cuộc sống của mình - Ảnh: Dân Việt

Dù không thể níu kéo hạnh phúc, nhưng dù sao Công Lý đã cùng cô vượt qua những năm tháng khó khăn, vì thế cô không thể xem anh như kẻ thù hay người xa lạ.

Nữ MC cũng bộc bạch thêm, cô luôn nghĩ con trai sẽ thế nào nếu thấy bố mẹ mình đối xử với nhau quá tệ? Điều này có thể khiến bé Tít trở thành đứa trẻ thiếu tự tin với mọi việc trong cuộc sống cũng như với bạn bè của mình.

Thảo Vân muốn cư xử một cách tử tế nhất với chồng cũ sau ly hôn để con trai không phải chịu tổn thương - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Thảo Vân cũng không ngại tiết lộ về cách dạy con. Cô luôn nói về Công Lý với con trai một cách tự nhiên và vui vẻ nhất chứ không tìm một lý do tiêu cực nào đó để hạ thấp lòng tin của con với bố. Cho rằng bản thân đã từng làm con trai thiệt thòi khi ly hôn, hiện tại cô đang cố gắng hết sức để bù đắp.

Dù đã ly hôn nhưng Thảo Vân và Công Lý vẫn giữ mối quan hệ tốt vì con trai - Ảnh: Internet

Cầu hôn nhưng không thành, Công Lý tiết lộ mối quan hệ thật sự giữa bạn gái kém 15 tuổi và vợ cũ Thảo Vân Mới đây, Công Lý tiết lộ đã ngõ lời cầu hôn nhưng bạn gái kém 15 tuổi vẫn chưa sẵn sàng cho đám cưới. Qua đó, nam danh hài cũng chia sẻ khá nhiều thông tin thú vị về tính cách con người của Ngọc Hà.

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