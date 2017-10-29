MC Thảo Vân bị kẻ xấu vào tận nhà lừa tiền, thủ thuật quá tinh vi khiến ai cũng ngỡ ngàng

Giải trí 29/10/2017 10:29

Nhận được thông tin MC Thảo Vân bị kẻ gian vào tận nhà để lừa tiền, rất nhiều bạn bè, anh em nghệ sĩ đã gửi lời động viên đến cô.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Trà My bất ngờ chia sẻ về câu chuyện liên quan đến việc MC Thảo Vân bị lừa tiền.

Nghệ sĩ Trà My cho biết Thảo Vân nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tên Tuấn khi đang ở nhà. Người này tự nhận là ở cùng tòa nhà với cô và rủ cùng mua mật ong rừng. Vì được quảng cáo là mật ong chất lượng, rất ngon nên nữ MC nhận lời mua 1 can với giá 2 triệu đồng, tương ứng với 5 lít mật ong.

MC Thảo Vân bị kẻ xấu vào tận nhà lừa tiền, thủ thuật quá tinh vi khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1
Trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Trà My chia sẻ chuyện MC Thảo Vân bị kẻ xấu vào tận nhà để lừa tiền - Ảnh: Facebook

Dù băn khoăn về giá mật ong hơi đắt nhưng Thảo Vân vẫn trả tiền. Tuy nhiên, ngay sau đó cô lại nhận được điện thoại của người đàn ông này. Anh ta nhờ Thảo Vân ứng tạm 4 triệu và nhận giúp 2 can của mình vì hiện không có nhà và hứa sẽ trả tiền lại ngay sau khi trở về.

Sau khi người giao mật ong vừa rời khỏi, MC Thảo Vân linh cảm có điều gì đó không ổn liền sai cháu chạy xuống phòng của người tên Tuấn thì biết mình bị lừa vì đây là phòng của khách nước ngoài.

Hiện tại số điện thoại của người này đã khóa máy. Đặc biệt, toàn bộ số mật ong mà nữ MC nhận chỉ là nước đường. Tất cả vụ việc chỉ diễn ra trong vòng 4 phút. Số tiền mà MC Thảo Vân đã đưa cho kẻ lừa đảo là 6 triệu đồng.

Sau khi biết được thông tin, nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng vào động viên nữ MC. Một số người còn nhắn nhủ: “Của đi thay người nên chị đừng buồn”.

MC Thảo Vân bị kẻ xấu vào tận nhà lừa tiền, thủ thuật quá tinh vi khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2
3 can mật ong mà MC Thảo Vân bị lừa - Ảnh: Facebook

MC Thảo Vân bị kẻ xấu vào tận nhà lừa tiền, thủ thuật quá tinh vi khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3
Nghệ sĩ Trà My động viên Thảo Vân: "Đến động viên mình của tôi, mình của tôi đúng là cũng hay tin người lắm cơ, nói bao nhiêu lần rồi, cứ thương người quá đấy giờ gặp phải ngay vụ này... vừa thương lại vừa bực mình ...." - Ảnh: Facebook

MC Thảo Vân bị kẻ xấu vào tận nhà lừa tiền, thủ thuật quá tinh vi khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 4
Khi biết được tin, nhiều bạn bè đồng nghiệp vào động viên cô - Ảnh: Facebook

Từ khóa:   mc thảo vân vợ cũ công lý

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp