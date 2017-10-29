MC Thảo Vân bị kẻ xấu vào tận nhà lừa tiền, thủ thuật quá tinh vi khiến ai cũng ngỡ ngàng

Nhận được thông tin MC Thảo Vân bị kẻ gian vào tận nhà để lừa tiền, rất nhiều bạn bè, anh em nghệ sĩ đã gửi lời động viên đến cô.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ Trà My bất ngờ chia sẻ về câu chuyện liên quan đến việc MC Thảo Vân bị lừa tiền. Nghệ sĩ Trà My cho biết Thảo Vân nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tên Tuấn khi đang ở nhà. Người này tự nhận là ở cùng tòa nhà với cô và rủ cùng mua mật ong rừng. Vì được quảng cáo là mật ong chất lượng, rất ngon nên nữ MC nhận lời mua 1 can với giá 2 triệu đồng, tương ứng với 5 lít mật ong.

Dù băn khoăn về giá mật ong hơi đắt nhưng Thảo Vân vẫn trả tiền. Tuy nhiên, ngay sau đó cô lại nhận được điện thoại của người đàn ông này. Anh ta nhờ Thảo Vân ứng tạm 4 triệu và nhận giúp 2 can của mình vì hiện không có nhà và hứa sẽ trả tiền lại ngay sau khi trở về.