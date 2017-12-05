Cầu hôn nhưng không thành, Công Lý tiết lộ mối quan hệ thật sự giữa bạn gái kém 15 tuổi và vợ cũ Thảo Vân

Giải trí 05/12/2017 13:15

Mới đây, Công Lý tiết lộ đã ngõ lời cầu hôn nhưng bạn gái kém 15 tuổi vẫn chưa sẵn sàng cho đám cưới. Qua đó, nam danh hài cũng chia sẻ khá nhiều thông tin thú vị về tính cách con người của Ngọc Hà.

Sau nhiều lận đận trong tình duyên, Công Lý quyết tâm đi thêm bước nữa với cô bạn gái kém 15 tuổi. Tuy nhiên, vì Ngọc Hà chưa sẵn sàng bắt đầu cuộc sống hôn nhân nên nam danh hài đành phải chờ đợi thêm.

 "Tôi đã cầu hôn bạn gái và muốn có một đám cưới, nhưng cô ấy vẫn chưa đồng ý. Chắc tôi phải thuyết phục thêm nữa. Cảm ơn những quan tâm của khán giả dành cho nghệ sĩ. Nếu có tin vui, tôi sẽ chia sẻ cùng mọi người..." - Công Lý cho hay.

Cầu hôn nhưng không thành, Công Lý tiết lộ mối quan hệ thật sự giữa bạn gái kém 15 tuổi và vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 1
Sau hai lần đò, Công Lý quyết định ngõ lời cầu hôn bạn gái kém 15 tuổi - Ảnh: Internet

Từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhiều người cho rằng Công Lý sẽ rất khó để tìm được một người bạn đời chịu chấp nhận quá khứ của mình. Thế nhưng, cuối cùng “cô Đẩu” của chương trình Gặp Nhau Cuối Năm cũng đã gặp được một người bạn gái có đủ những tiêu chuẩn mà anh đặt ra.

Vợ tương lai của Công Lý không chỉ trẻ đẹp mà còn là cô gái có học thức, biết đối nhân xử thế và rất tôn trọng những người cũ của chồng. Theo nam danh hài, Ngọc Hà có những phẩm chất tốt khiến anh xiêu lòng, tự nguyện được "trói buộc" với cuộc sống gia đình thêm lần nữa.

Cầu hôn nhưng không thành, Công Lý tiết lộ mối quan hệ thật sự giữa bạn gái kém 15 tuổi và vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 2
Bạn gái Công Lý xinh đẹp và giỏi giang, hiện đang làm việc trong lĩnh vực báo chí - Ảnh: Internet

"Tôi có tình cảm với cô ấy bởi sự tồ tẹt, nhiều lúc sự vô tư khiến tôi bực mình. Nhưng đó là bản tính con người, làm sao có thể cảm hoá trong ngày một ngày hai. Nhưng được cái cô ấy rất chân thành, đó là điều tôi yêu nhất ở bạn gái của tôi" - Công Lý nói, theo Dân Việt.

Về phía Ngọc Hà, từ khi được Công Lý công khai với người hâm mộ, cô thường xuyên xuất hiện cùng bạn trai tại các sự kiện giải trí lớn nhỏ. Điều khiến người ta nể phục chính là Ngọc Hà rất thân thiết với hai người vợ đầu của Công Lý, đặc biệt là Thảo Vân.

Cầu hôn nhưng không thành, Công Lý tiết lộ mối quan hệ thật sự giữa bạn gái kém 15 tuổi và vợ cũ Thảo Vân - Ảnh 3
Ngọc Hà rất yêu mến Thảo Vân, hai chị em thường xuyên gặp gỡ trò chuyện ngoài đời - Ảnh: Internet

"Rất khó kiếm được 1 người con gái có tư duy như Hà. Thậm chí, Hà còn thường xuyên nói chuyện, hỏi thăm chị Vân, chị Khuê mời đi chơi, đi ăn, hoàn toàn không vấn đề gì cả. Cô ấy không những chấp nhận quá khứ của tôi mà còn thấy vui khi làm những việc đó. Trong ngày sinh nhật Thảo Vân, Hà nói với tôi là chúng ta nên mời chị ấy cùng các con riêng của tôi đi ăn. Một người phụ nữ như vậy hiếm lắm. Hà làm tất cả mọi việc từ tâm, chứ không phải vì trách nhiệm, vì yêu tôi nên buộc phải làm" - nam diễn viên tâm sự.

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